Textversion

15.04.2017 | 16:20 | (DiePresse.com)

Samstagfrüh brannte das Anwesen von Investor Michael Treichl in Südengland ab. Das Haus aus dem 16. Jahrhundert war seit 2001 der Landsitz der Investoren-Familie.

Über 500 Jahre alt war Parnham House in der südenglischen Gemeinde Dorset und hat sogar einige Kriege überstanden. Am frühen Samstagmorgen wurde der Landsitz von Michael und Emma Treichl ein Raub der Flammen, wie britische Medien berichten. Bilder lokaler Medien und der Feuerwehr, zeigen das gewaltige Ausmaß des Schadens. In Teilen des Gebäudes ist bis auf die steinernen Mauern nicht viel stehen geblieben. Vor acht Jahren hatten die Treichls (Investor Michael Treichl ist der ältere Bruder von Erste Bank-Chef Andreas Treichl) das Anwesen erst renoviert. Michael und seine Frau Emma wohnen seit Jahren in London.

Die Polizei von Dorset ermittelt die Brandursache noch, berichtet die "Daily Mail" in ihrer Online-Ausgabe. Rund 20 Feuerwehrleute seien im Einsatz gewesen. Um 4.10 in der Früh Ortszeit wurde das Feuer in dem Anwesen gemeldet. Nur 15 Minuten später waren die Einsatzkräfte vor Ort. Verletzte gebe es keine.

Ein Anwesen mit langer Geschichte

Parnham House war Mitte des 16. Jahrhunderts in Besitz der Familie Strode. 1645 soll Lady Ann Strode dort durch einen Soldaten ermordet worden sein, von einem Colonel während des Englischen Bürgerkriegs. In den 1920er-Jahren war das Anwesen ein Country Club und später Unterkunft für US-Soldaten während des Zweiten Weltkriegs. Familie Treichl erwarb das prachtvolle Haus samt Anwesen im Jahr 2001. Im Frühling und im Sommer waren Haus und Garten für Besucher zugänglich.

Craig Baker ist Regionalmanager der örtlichen Rettungskräfte, des "Dorset and Wiltshire Fire and Rescue Services". Er hat auf Twitter einige Fotos des Brandes gepostet:

>> Der Artikel in der "Daily Mail"