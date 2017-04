Textversion

18.04.2017 | 20:18 | (DiePresse.com)

Bei der Festnahme zwei mutmaßlich islamistischen Terrorverdächtigen gab es auch einen Waffenfund., teilte der Anti-Terrorstaatsanwalt mit.

Nach der Festnahme von zwei mutmaßlich islamistischen Terrorverdächtigen haben Ermittler bei einer Razzia in Marseille drei Kilo des gefährlichen Sprengstoffs TATP und mehrere Waffen gefunden. Das teilte Anti-Terrorstaatsanwalt Francois Molins am Dienstag in Paris mit. TATP war auch bei den Pariser Terroranschlägen vom November 2015 von islamistischen Gewalttätern verwendet worden.

Die Ziele der festgenommen Terrorverdächtigen von Marseille seien noch nicht klar, so Molins. Bei der Durchsuchung sei auch eine Fahne der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gefunden worden. In wenigen Tagen wählen die Franzosen einen neuen Staatspräsidenten.