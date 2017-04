Textversion

06.04.2017 | 15:14 | (DiePresse.com)

Mit dem Angebot, der privaten Hochschule ein neues Zuhause anzubieten, war Wien offenbar nicht alleine. Aber die Stadt sei durchaus eine Option, sagt der Vizerektor.

Ungarn hat ein umstrittenes Hochschulgesetz und damit das Aus der privaten Soros-Uni beschlossen. Die renommierte, liberale Central European University (CEU) kämpft noch um ihr Überleben. Die Aussichten scheinen mit dem neuen Gesetz aber sehr klein zu sein.

Wien hat sich bereits als neuer Standort angeboten: „Wien wäre eine hervorragende Adresse. Wien hat jedenfalls genug Platz“, hatte Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou gesagt. Und für den CEU-Vizerektor Zsolt Enyedi das durchaus eine Option. "Aber im Moment versuchen wir alles um gegen dieses Gesetz anzukämpfen und die uns widerfahrene Ungerechtigkeit aufzuzeigen", sagte Enyedi am Donnerstag. "Wir hoffen, wir haben Erfolg dabei", so Enyedi. "Aber wenn die politischen Entscheidungsträger sich dazu entschlossen haben, uns aus dem Land zu drängen, dann haben wir wohl keine andere Wahl als diese Angebote ernst zu nehmen."

Prag und Vilnius haben sich auch angeboten

Mit dem Angebot, die Hochschule in die Bundeshauptstadt zu holen, war Wien offenbar nicht alleine. Nach Angaben von Enyedi haben sich mehrere Städte, darunter auch Prag und Vilnius, als neuer Standort für die von dem US-Milliardär George Soros gegründete Privat-Uni interessiert gezeigt. "Es ist ein gutes Gefühl zu sehen, dass uns so viele Städte wollen", sagte der Vizerektor. Aber noch seien nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft.

"Wir haben gerade den Staatspräsidenten aufgefordert, das Gesetz nicht zu unterschreiben", erklärte Enyedi die nächsten Schritte. Wendet sich Ader nicht an den Verfassungsgerichtshof, will das die CEU selber machen. Schlussendlich sei auch noch der Weg zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg möglich. "Gleichzeitig versuchen wir die Entscheidungsträger auf der ganzen Welt, aber vor allem in Ungarn" auf die Situation der Hochschule aufmerksam zu machen, betonte der Vizerektor.

Änderung zielt offensichtlich auf ein Ende der CEU ab

Am Dienstag hatte das ungarische Parlament die Änderung des Hochschulgesetzes beschlossen. Durch die Gesetzesnovelle müssen ausländische Hochschulen künftig neben einem Standort in Ungarn auch eine Niederlassung in ihrem Heimatland vorweisen. Die Änderung zielt ganz offensichtlich auf ein Ende der CEU ab, denn die hat in den USA keinen Campus. Und den wird es nach den jüngsten Angaben des Rektors der Hochschule, Michael Ignatieff, auch künftig nicht geben.

Hinter der von Regierungschef Viktor Orban forcierten Gesetzesänderung vermutet Enyedi "irgendwelche obskure politische Gründe". Die meist verbreitete Erklärung sei, dass Orban die CEU als "Druckmittel" in seiner "sehr komplizierten Beziehung" mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem US-Staatsoberhaupt Donald Trump verwenden möchte.

Eine weitere Theorie lanciert laut Enyedi einen "ideologischen Kampf". "Orban scheint alles nicht zu mögen, was nur annähernd liberal, tolerant und progressiv ist", erklärte der Vizerektor. Die "fundamentalen Werte" der Hochschule, nämlich die einer offenen Gesellschaft, könnten den konservativen Regierungschef "irritieren".