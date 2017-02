Textversion

15.02.2017 | 21:29 | von Gerhard Hofer Und Mirjam Marits (Die Presse)

Unternehmer wollen, dass in Spitzenzeiten bis zu zwölf Stunden täglich gearbeitet werden kann. Familienverbände und Gewerkschaften sorgen sich um die Kinderbetreuung. Über Schein und Sein einer Debatte.

Wien. Die Sozialpartner verhandeln das Thema Arbeitszeitflexibilisierung. Die Debatte wird hitzig geführt und sorgt bei vielen Betroffenen für Verunsicherung. Die „Presse“ suchte Antworten auf die wichtigsten Fragen.

1. Welche Branchen betrifft die Arbeitszeitflexibilisierung am stärksten?

Grundsätzlich kann es in jeder Branche zu Arbeitsspitzen kommen, deshalb soll die neue Regelung auch alle Branchen betreffen. In der Praxis sind Industriebetriebe, Gastronomie und Hotellerie aber auch der Öffentliche Dienst (Polizei, Bundesheer etc.) und Beschäftige in Krankenhäusern besonders betroffen. Öffentlich Bedienstete und Mitarbeiter in Spitälern können übrigens jetzt schon zu 13 Stunden durchgehende Arbeitszeit herangezogen werden. Allgemein sind maximal zehn Arbeitsstunden pro Tag zulässig.

2. Kann man Teilzeitbeschäftigte – das sind meist Frauen - dazu verpflichten, künftig auch 12 Stunden durchgehend zu arbeiten?

Prinzipiell wäre es möglich. Schon heute findet man etwa im Handel oft Teilzeitjobs, die sich auf zehn Stunden am Samstag beschränken. Das betrifft vor allem Schüler und Studenten, die sich so ihre Ausbildung finanzieren. Doch selbst die Unternehmerseite fordert die Arbeitszeitflexibilisierung lediglich für „Auftragsspitzen“. „Zwölf Stunden sollen nicht die Regel sein“, sagt Rolf Gleißner, Experte der Wirtschaftskammer.

3. Sind Arbeitnehmer betroffen, die sich in Elternteilzeit befinden?

Nein, für die Elternteilzeit gibt es eine gesonderte Regelung und auch einen besonderen Schutz. Dieser soll im Zuge der Verhandlungen über eine Arbeitsflexibilisierung nicht angetastet werden.

4. Was bedeutet der 12-Stunden-Tag für arbeitende Eltern?

Ob ein Zwölf-Stunden-Arbeitstag für viele Eltern realisierbar ist, ist mehr als fraglich. Oder wie Markus Kaindl vom Österreichischen Institut für Familienforschung (Öif) sagt: „Familienfreundlich ist der 12 Stunden-Tag sicher nicht“. Denn in der Diskussion stünden nicht die Interessen der Arbeitnehmer im Vordergrund, sondern jene der Arbeitgeber: Wenn diese anordnen würden, dass die Mitarbeiter spontan 12 Stunden bleiben müssen, stelle das Eltern vor organisatorische Probleme.

5. Was bedeutet denn ein 10-Stunden-Tag für arbeitende Eltern?

Diese Frage wird in der hitzigen Diskussion völlig ausgespart. Wie „familienfreundlich“ sind die bereits herrschenden Verhältnisse? Wo gibt es flächendeckend Kinderbetreuungseinrichtungen, die zehn Stunden am Tag geöffnet haben? Wie schaffen es Eltern ihre Kinder im Sommer zu beaufsichtigen, wenn vielerorts die Kindergärten, Schulhorte etc. wochenlang geschlossen bleiben? Für viele berufstätige Eltern ist die von den Sozialpartnern hitzig geführte Debatte über mehr „Flexibilität“ vermutlich ein Hohn. Gelegentliche 12 Stunden-Tage würden das Problem wohl nur marginal verschärfen. Im Übrigen arbeiten die Österreicher nach den Briten in Europa am meisten. Wer einen Vollzeitjob hat, kommt im Schnitt auf 41,8 Wochenstunden. Jedes Jahr fallen in Österreich 300 Millionen Überstunden an.

6. Haben die Kindergärten ausreichende Öffnungszeiten?

Nein. Wer (etwa als Alleinerzieher oder mangels Großeltern) allein auf Krippe oder Kindergarten angewiesen ist, könnte einen Zwölf-Stunden-Tag nicht bewältigen. „Die Umsetzungsmöglichkeiten sind derart utopisch, dass ein 12-Stunden-Tag für viele Eltern überhaupt nicht in Erwägung gezogen wird,“ sagt Kaindl.

Denn Betreuungseinrichtungen, die ausreichend lang geöffnet haben, sind rar und halten oft mit der bestehenden Arbeitszeitregelung nicht mit: In Wien, das österreichweit die besten Öffnungszeiten hat, sind zwar fast alle Kindergärten länger als neun Stunden geöffnet, zwölf Stunden sind aber selten.

Abends bis 20 Uhr haben fünf städtische Kindergärten geöffnet. In den anderen Bundesländern ist die Situation allerdings bedeutend schlechter: In Tirol hat nur jeder dritte Kindergarten mehr als neun Stunden geöffnet, in Vorarlberg sind es noch weniger. Zwar wird der Ausbau von Kindergärten in Österreich forciert, allerdings wird dabei kaum in die Ausweitung der Öffnungszeiten investiert: Dafür wurden im Vorjahr von den Ländern nur 0,44 Prozent (!) der Bundesmittel verwendet.

Rein gesetzlich ist nicht einmal eine 10-Stunden-Betreuung im Kindergarten überall machbar: In Oberösterreich dürfen Unter-Dreijährige nur sechs Stunden täglich betreut werden. In der Steiermark dürfen Kindergartenkinder nur in Ausnahmefällen maximal zehn Stunden in Betreuung sein. Hier wären also Gesetzesänderungen notwendig.

7. Wie sieht es mit der Betreuung von Schulkindern aus?

Nur zwanzig Prozent der Volksschüler sind laut Familienministerin Karmasin derzeit in Nachmittagsbetreuung, wobei hier der Ausbau in den nächsten Jahren deutlich vorangetrieben wird. Auch hier ist Wien schon weiter als andere Bundesländer: Neben 368 Horteinrichtungen gibt es 139 Pflichtschulen, die ganztägig geführt werden. Auch alle 94 Wiener AHS haben ein Tagesbetreuungsangebot. Freilich: Auf eine 12-Stunden-Betreuung ist derzeit keine Schule ausgerichtet.

8. Was würde ein 12-Stunden-Tag für die Kinder bedeuten?

Es geht nicht nur um die Machbarkeit der Betreuung: Nur wenige Eltern hätten auch ein gutes Gefühl, ihr Kind zwölf Stunden und länger in Kindergarten oder Hort zu lassen. In vielen Bundesländern besucht einer Studie des ÖiF zufolge die Mehrheit der Kinder nur halbtags einen Kindergarten.

Kindern wäre eine Zwölf-Stunden-Betreuung – als Volksschüler etwa vom Schulbeginn um acht Uhr bis 20 Uhr abends – „nicht zumutbar“, sagt Kaindl. Auch wenn es verlockend klingen mag, an drei Tagen sehr lange zu arbeiten und dafür den Rest der Woche Zeit für die Familie zu haben: Für Kinder sei es gar nicht ideal, wenn sich jeder Tag anders gestaltet: „Kontinuität ist für Kinder ganz wichtig.“