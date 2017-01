Textversion

12.01.2017 | 16:06 | (DiePresse.com)

Während in Österreich das Sitzenbleiben nahezu abgeschafft werden soll, verfolgt eine serbische Schule einen ganz anderen Weg.

Ein Schuldirektor in Serbien wünscht den Misserfolg seiner Schüler, um doppelt Prüfungsgebühren kassieren zu können. Damit will der Direktor der Höheren Medizinschule in Cuprija, Dragoslav Ilic, den Geldmangel seiner Ausbildungsstätte beheben.

Ilic verlangte von seinen Lehrern, bei den Prüfungen bis zu 30 Prozent mehr Schüler durchfallen zu lassen als sonst, wie serbische Medien am Donnerstag übereinstimmend berichteten. Dann müssten diese Schüler erneut Prüfungsgebühren zahlen. Sollten die Lehrer diesem Rat nicht folgen, könnte ihr Gehalt gekürzt werden, drohte der Direktor. Das Bildungsministerium will den Schulleiter jetzt ablösen, kündigte es laut der Zeitung "Kurir" an.