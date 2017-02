Textversion

21.02.2017 | 09:10 | (DiePresse.com)

Elternvertreter schätzen, dass bei bis zu einem Drittel der Arbeiten von Dritten geholfen wird. Mütter und Väter würden selbst mithelfen - oder Ghostwriter bezahlen.

Kritik an der vorwissenschaftlichen Arbeiten (VWA), ein Teil der Matura, übten am Montag Eltern- und Schülervertreter sowie Experten im ORF-Morgenjournal. Gernot Schreyer vom Bundeselternverband sieht viele Schüler mit der Arbeit überfordert, weshalb Eltern einspringen oder Ghostwriter bezahlt würden. Er schätzt, dass ein Viertel bis ein Drittel der VWA nicht von Schülern alleine gemacht würden.

Seine Schätzung beruht auf Umfragen von Elternvereinen aus dem Vorjahr, Details darüber nannte er nicht. Auch Bundesschulsprecher Harald Zierfuß kritisierte die zu hohen Ansprüche und die unterschiedliche Betreuung durch die Lehrer, dies sei auch der Grund, warum von Dritten geholfen werde. Er fordert externe Gutachter für die VWA, die derzeit von den Lehrern der Schule beurteilt wird, und weniger formale Regeln. So seien etwa die Regelungen zum Zitieren, so hört man von manchen Eltern, genauso streng wie an der Universität.

Inhalt bei der Benotung nebensächlich?

Die formalen Regeln kritisierte auch Bildungswissenschafter Stefan Hopmann von der Uni Wien. Bei der Bewertung würden sich sieben von acht Kriterien auf den Prozess und die Verpackung und nicht auf den Inhalt beziehen, es gehe hauptsächlich darum, etwas wissenschaftlich aussehen zu lassen, unbeschadet des Inhalts. "Das lädt dazu ein, dass andere daran mitwirken, ein möglichst schönes Dokument zu erstellen." Wichtiger wäre es, die jungen Leute dazu zu bekommen, sich kreativ und eigenständig mit einem Thema auseinanderzusetzen, so Hopmann.

Im Bildungsministerium wollte man am Montag die Kritik nicht kommentieren. Es seien jedenfalls keine Änderungen bei der VWA vorgesehen. Die Maturanten des laufenden Schuljahrs müssen bis Ende der ersten Schulwoche im zweiten Semester ihre VWA abgeben, in Wien und Niederösterreich lief die Frist bis gestern, Sonntag.