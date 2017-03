Textversion

09.03.2017

Sonderschulen sollen nicht abgeschafft, sondern für nicht behinderte Kinder geöffnet werden, fordert der Neos-Chef. Die Sonderschulabschaffung bis 2020 sei "blinder Dogmatismus".

Die Wortwahl ist drastisch: „Unrealistisch, verantwortungslos und verlogen“ sei das Vorhaben der Regierung, die Sonderschulen bis 2020 zu schließen, sagt Neos-Parteichef und Bildungssprecher Matthias Strolz im Gespräch mit der „Presse“. Die Eltern behinderter Kinder hätten „zu Recht Angst“.

Die Qualität der Betreuung drohe durch die nicht ausreichend vorbereitete und damit überhastete und erzwungene Inklusion behinderter Kinder ins Regelschulsystem „massiv abzusacken“. Schwerstbehinderte Kinder ab 2019 oder 2020 einfach in Regelschulen zu schicken, ohne dort „Hunderte Millionen Euro für neue sonderpädagogische Infrastruktur zu investieren“, sei verantwortungslos. Die Bedürfnisse der Betroffenen würden ignoriert. Es handle sich um „blinden Dogmatismus auf dem Rücken der Kinder, Jugendlichen und Eltern“.

Die Neos stehen hinter dem Ziel Vollinklusion, wollen die Sonderschulstandorte aber nicht abschaffen: „Für diesen Vorschlag werden wir Schläge von den Inklusionsdogmatikern, die uns vorwerfen werden, gegen die Menschenrechtskonvention zu sein, kriegen“, sagt Strolz. Es müsse im Sinne der behinderten Kinder Schluss mit der „Tabuisierung durch Political Correctness“ sein. Die „undifferenzierte Menschrechtskeule“ dürfe nicht über jene gezogen werden, die sich gegen eine Sonderschulabschaffung bis 2020 aussprechen.

Die Neos wollen einen anderen, kontroversiellen Weg gehen: Heutige Sonderschulstandorte sollten künftig nicht von weniger, sondern sogar von mehr Schülern besucht werden. Strolz wünscht sich eine „umgekehrte Inklusion“. Gemeint ist, dass nicht die Sonderschüler in die Regelschulen geschickt werden, sondern die Regelschüler, also nicht gehandicapten Schüler, in die Sonderschulen geschickt werden sollen. Sonderschulen sollten zu Regelschulen mit Inklusionsschwerpunkt werden.

Regierung hat „völlig verschlafen“

Das hätte, ist sich Strolz sicher, einen wesentlichen Vorteil: Die bestehende Infrastruktur an den Sonderschulen und das Know-how müsse nicht „komplett begraben“ werden. Man könne die Gebäude und Therapieeinrichtungen „nicht per Helikopter bei anderen Schulen dazupropfen“. Sonderschulen hätten anders dimensionierte Klassenzimmer und therapeutische Geräte – „bis hin zum Heilschwimmbad“ – das brauche man.

Strolz schätzt, dass 85 Prozent der Sonderschüler „relativ einfach“ ins Regelsystem wechseln könnten. Bei 15 Prozent sei das kaum möglich. Es gebe Kinder, die „eine Klasse mit 20 Kindern gar nicht aushalten“, „hochaggressiv“ sind oder „Sonderinfrastruktur“ brauchen. Da könne man nicht sagen, „es braucht eine Vollinklusion und alles ist eitel Wonne Waschtrog“.

Die Öffnung der Sonderschulen hätte den Vorteil, dass behinderte Kinder nicht weiter abgeschottet wären. Wie man Eltern dazu bringen will, ihre nicht gehandicapten Kinder in eine gesellschaftlich schlecht angeschriebene Sonderschule zu schicken? „Die Schule heißt ja dann auch nicht mehr Sonderschule“, sagt Strolz. Ein anderes Türschild sei okay.

Durch diese „umgekehrte Inklusion“ könne das gemeinsame Lernen von behinderten und nicht behinderten Kindern zwar nicht bis 2020, aber bis 2022 zur Regel werden, rechnet Strolz vor. Von der Regierung, die das Thema bislang „völlig verschlafen“ habe, brauche es dafür aber einen konkreten Fahr- und Investitionsplan bis Sommer, sonst sei auch 2022 nicht haltbar.