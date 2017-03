Textversion

Immer mehr Eltern melden ihre Kinder in privat geführten Schulen an, weil sie sich ein höheres Bildungsniveau erwarten. Aber sind Privatschulen um so vieles besser als öffentliche? Ein Faktencheck.

Babys, die schon sechs Jahre im Voraus angemeldet werden, in der Hoffnung, dass ihnen so ein Schulplatz fix ist. Fünfjährige, die ein Jahr vor Schulbeginn einen regelrechten Marathon an Vorstellungsterminen an mehreren Schulen absolvieren. Es sind teils recht drastische Mittel, zu denen Eltern greifen, um ihr Kind auf jeden Fall in einer Privatschule unterzubringen.



Der Ruf der meisten privaten Schulen ist gut, während gerade in Wien die öffentlichen Schulen – Stichwort Ausländerklassen – auf viele abschreckend wirken. Doch welche gängigen Mythen über private und öffentliche Schulen stimmen – und welche müssen relativiert werden? Ein Faktencheck.





1. Privatschulen sind vor allem ein Großstadtphänomen.

Tatsächlich scheinen privat geführte Schulen – die Mehrheit sind konfessionelle, nämlich römisch-katholische – vor allem in Wien gefragt: Hier besucht mittlerweile jeder fünfte Schüler eine Privatschule, österreichweit ist es jeder zehnte. Das ist auch insofern wenig überraschend, als in Wien historisch die meisten, von katholischen Orden wie den Piaristen oder Benediktinern geführten Schulstandorte entstanden sind.

Im Burgenland etwa gibt es eine (!) private Volksschule, in Tirol sind es drei, in Wien 49, ähnlich sieht es bei den AHS aus. Zudem leben in einer großen Stadt potenziell mehr Menschen, die es sich überhaupt leisten können, ihre Kinder in einer Privatschule unterrichten zu lassen.

2. Privatschüler sind die besseren Schüler.

Dazu, ob private Schulen ihren Schülern tatsächlich mehr beibringen als öffentliche, gibt es für Österreich keine aussagekräftigen Daten. Bei der Zentralmatura würde sich das jedenfalls nicht zeigen, heißt es aus dem Bildungsministerium, das hierzu Stichproben untersuchte.

In einer OECD-Studie wurden vor einigen Jahren international die Ergebnisse privater und öffentlicher Schulen verglichen. Das Ergebnis: Privatschüler schnitten deutlich besser ab. Allerdings folgte eine Einschränkung: Schüler mit einem ähnlichen sozio-ökonomischen Hintergrund, die eine öffentliche Schule besuchen, seien in der Regel ebenso gut.

3. Privatschulen haben mehr Entscheidungsmöglichkeiten.

Eine der häufig kolportierten Vorteile von Privatschulen lautet: Diese können sich im Unterschied zu öffentlichen Schulen die Lehrer aussuchen, weshalb sie wesentlich besseres Personal zur Verfügung haben. Das ist nicht richtig: Denn private Pflichtschulen mit Öffentlichkeitsrecht (das ist die überwiegende Mehrheit) bekommen in Wien genauso wie städtische Schulen Lehrerkandidaten vorgeschlagen. „Es ist seit Jahren in städtischen und privaten Schulen so, dass die Lehrer nicht von oben herab zugeteilt werden, sondern wir schauen, dass die Wahl für die Direktoren passt“, sagt Matias Meissner, Sprecher des Stadtschulrats. Ebenso ist der Lehrplan für private wie öffentliche Schulen derselbe.

Bezahlt werden die Lehrer an Privatschulen übrigens auch von Stadt (Pflichtschulen) oder Bund (AHS) – das von den Eltern bezahlte Schulgeld fließt also nicht in die Lehrergehälter, weshalb private Schulen finanziellen Spielraum für zusätzliche Angebote und tendenziell auch mehr Ausstattung haben.

Einer der wesentlichsten Unterschiede besteht allerdings in der Auswahl der Schüler: Zwar kann sich an den Volksschulen etwa jedes Kind an jeder städtischen Schule anmelden. Allerdings müssen die städtischen Volksschulen bei zu vielen Anmeldungen jene Kinder bevorzugt aufnehmen, die nahe am Schulstandort wohnen.

Private Schulen wiederum können sich aus den (vielen) vorangemeldeten Kindern ihre Schüler frei aussuchen – und wählen dabei in der Regel jene aus, die in den Schulreifegesprächen am meisten überzeugen – wodurch das Ausgangsniveau vielfach ein höheres ist.

4. Öffentliche Schulen in Wien können mit Privatschulen nicht mithalten.

Der Ruf mancher Pflichtschule in Wien ist nicht der beste. Es gibt aber dennoch viele öffentliche Schulen, die bei jeder Schuleinschreibung hundert oder sogar mehr Schüler abweisen müssen, weil sie bei den Eltern so gut ankommen. Schulen mit einem ausgezeichneten Ruf; Schulen, die innovativ arbeiten; Schulen, die bei standardisierten Tests ausgezeichnete Ergebnisse erreichen oder auch mit schwierigen Schülern zurechtkommen. Andere öffentliche Schulen werden von bildungsinteressierten Eltern gemieden, die Schere geht in jedem Fall weiter auseinander.

5. Es ist vor allem die Sorge vor sogenannten Ausländerklassen, weshalb Private boomen.

An vielen Wiener Pflichtschulen ist der Anteil von Schüler nicht-deutscher Muttersprache hoch, mitunter bei über 90 Prozent. Auch, wenn viele gern andere Motive nennen: Die Sorge vor einem niedrigeren Unterrichtsniveau und kulturellen Schwierigkeiten ist eines der Hauptmotive hinter der Wahl einer Privatschule. Tatsächlich sind auch an den Privatschulen bei weitem nicht nur Kinder deutscher Muttersprache, aber der Anteil ist geringer: Im laufenden Schuljahr sind etwa von den 22.630 Schülern an katholischen Privatschulen 6417 nicht deutscher Muttersprache (darunter sind 153 Flüchtlinge), das sind etwa 28 Prozent. Vorwiegend sind diese Schüler mit Polnisch, Kroatisch, Englisch, Chinesisch, Arabisch, Slowakisch, Spanisch oder Französisch als Muttersprache aufgewachsen, heißt es aus dem Schulamt der Erzdiözese Wien.

6. Privatschulen sind für viele unleistbar.

Dies entspricht wohl der Wahrheit: Während – bei Bedarf – in einer öffentliche Schule nur die Kosten für Mittagessen (in Wiens städtischen Horten 63,27 Euro im Monat) und Nachmittagsbetreuung anfallen (163,90 Euro, sozial schwächer gestellte Familien können um Ermäßigung ansuchen), kostet eine Privatschule in der Regel wesentlich mehr: Das Schulgeld beläuft sich in vielen Schulen bei 150 bis 200 Euro.

Wer auch Mittagessen und Nachmittagsbetreuung benötigt (was die meisten tun), muss mit mindestesn 400 Euro rechnen. In der Volksschule Sacre Coeur etwa kosten Schulgeld und Halbinternat (bis 17 Uhr) 442 Euro monatlich. Im Theresianum zahlen Volksschüler für den Ganztagesbesuch 596 Euro, Gymnasiasten 614 Euro - jeweils zehn Mal im Jahr. Für viele Eltern, gerade auch mit mehreren Kindern, ist das unleistbar, weshalb in Privatschulen Kinder aus finanziell schwächeren Schichten die Ausnahme sind.

Alternative Privatschulen wie Waldorfschulen sind in der Regel um einiges teurer als katholische oder evangelische. Das Schulgeld beträgt oft zwischen 300 und 400 Euro monatlich, kann aber durchaus auch höher sein. An manchen Schulen ist es sozial gestaffelt. Essen und Nachmittagsbetreuung schlagen meist noch mit rund 200 Euro zu Buche. Viele Schulen seien trotzdem von finanzieller Not bedroht, heißt es von den Trägern. Der Grund dafür: Sie bekommen vom Staat weniger Geld, da die Personalkosten nicht übernommen werden. Nun versuchen die alternativen Privatschulen, durch eine Verfassungsgerichtshofklage mit den konfessionellen gleich gestellt zu werden. Gut 6100 Kinder besuchen derzeit in Österreich alternative Schulen mit Öffentlichkeitsrecht.

Die Vienna International School wiederum spielt noch einmal in einer anderen Liga: Hier beträgt die Einschreibgebühr schon 4200 Euro, die Schulkosten pro Jahr belaufen sich je nach Jahrgang auf mindestens 15.420 Euro.

7. Die Nachmittagsbetreuung ist in privaten Schulen einfach besser.

Privatschulen bieten Nachmittagsbetreuung schon viel länger an als viele öffentliche Standorte. Viele private Träger sind auch, was etwa die Abholzeiten der Kinder btrifft, wesentlich flexibler als städtische Einrichtungen, an denen die Kinder mitunter fix zu einer gewissen Uhrzeit geholt werden müssen.

Zudem- auch das wird gerne als Vorteil genannt - bieten fast alle privaten Schulen am Nachmittag zusätzliche (kostenpflichtige) Kurse an, von Musikunterricht über Theaterkurse bis Kampfsport. Aber auch hier stimmt das Vorurteil nicht ganz: Auch an fast allen öffentlichen Schulen mit Ganztagesangebot gibt es laut Stadtschulrat zusätzliche kostenpflichtige Zusatzangebote wie Musikunterricht.

8. Mein Kind muss katholisch sein, um eine katholische Schule zu besuchen.

Die Kirche ist der größte private Schulerhalter Wiens, christlichen Glaubens muss man aber nicht sein, um deren Schule zu besuchen. Zwar sind alle Kinder, auch die ohne Religionsbekenntnis verpflichtet, Religionsunterricht zu besuchen, aber der wird je nach Konfessionen abgehalten: An den katholischen Privatschulen gibt es katholischen, evangelischen, orthodoxen und muslimischen Unterricht, je nach den Glaubensrichtungen der Schüler. In Wien, sagt Andrea Pinz, die Leiterin des Amtes für Unterricht und Erziehung der Erzdiözese, gebe es muslimischen Unterricht an sicher der Hälfte der katholischen Schulen. Das entspricht den Konfessionen der Schüler: In Wien waren im Schuljahr 2015/16 von 22.881 Schülern katholischer und evangelischer Privatschulen 67 Prozent katholisch, 12 Prozent o.B. und 21 Prozent andersgläubig (orthodox, evangelisch, muslimisch). Österreichweit liegt der Katholiken-Anteil bei 80 Prozent.