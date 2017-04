Textversion

18.04.2017 | 11:36 | (DiePresse.com)

Familienministerin Karmasin will drei schulautonome Tage streichen und in den Herbst verlegen. Die Sommerferien sollen gleich lang bleiben.

Die ÖVP will fixe Herbstferien für alle einführen – und dafür drei der vier bzw. fünf jährlichen schulautonomen Tage streichen. Das kündigte Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) am Dienstag bei einer Pressekonferenz an. Die Herbstzeit sei für die Schüler eine sehr anstrengende Zeit ohne verlässliche Pause, die maximale Überforderung und Burn-out produziere.

Karmasin – die den Vorschlag gemeinsam mit Wirtschaftskammer-Vizechefin Martha Schultz präsentierte – verwies auf die Bildungspsychologin Christiane Spiel, die eine freie Zeit im Herbst für sehr wünschenswert halte. So könnten Schüler Kraft tanken, Nachlernen, Zeit mit der Familie verbringen. Für die Eltern wäre die Planbarkeit erhöht.

Vier schulautonome Tage pro Jahr

Derzeit gibt es an Pflichtschulen vier schulautonome Tage pro Jahr, an weiterführenden Schulen fünf. Zwei dieser Tage werden vom Bundesland vorgegeben. Je nach Schultyp sollen laut dem ÖVP-Vorschlag in Zukunft ein bis zwei schulautonome Tage pro Jahr übrig bleiben. Die Sommerferien sollen gleich lang bleiben wie bisher, also neun Wochen.

Aus dem Büro von Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) heißt es. Man habe das den Schulpartnern im Zuge des Schulautonomiepakets sogar den Eltern, Schülern und Lehrern angeboten. Sie wollten die freien Tage lieber am Schulstandort selbst entscheiden. Sollte sich im Begutachtungsverfahren für die Autonomiereform anderes zeigen, sei man dafür offen.