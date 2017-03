Textversion

28.03.2017 | 12:06 | (Die Presse)

„Die Presse“ vergibt ein Stipendium im Wert von € 10.000,-.*

Unter dem Motto „Manage globally – learn differently“ bietet das MCI in

Zusammenarbeit mit der renommierten Royal Roads University in Kanada ein englischsprachiges MBA Studium an, das auf einem innovativen Blended Learning Konzept aufbaut und dadurch berufstätigen Entscheidungsträgern/-innen eine hohe zeitliche und örtliche Flexibilität ermöglicht.

Inhalte & Didaktik

Das 4-semestrige, berufsbegleitende Studium umfasst zehn themenzentrierte Module. Der inhaltliche Fokus liegt in den Bereichen Global Management, Strategie, Entrepreneurship und Leadership.

Durch den intelligenten Einsatz von Präsenzmodulen, Online-Modulen und digitalen Medien gewährleistet das didaktische Konzept einen hohen Grad an persönlicher Begegnung sowie laufende Interaktion, starke Praxisorientierung und höchste Qualitätsansprüche in einer zunehmend digitalisierten Umwelt.



Start

9. Oktober 2017



Information

Katharina Barbara Beckert, BSc

+43 512 2070 - 2101

katharina.beckert@mci.edu



Bewerbungsunterlagen

Download unter www.mci.edu/diepresse



Bewerbung

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis Mo., 31. Juli 2017, an

stipendium@diepresse.com



Das Stipendium wird von einer Jury vergeben. Der Selbstbehalt der/des Stipendiatin/en beträgt € 8.900. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Hearings finden am 3. August 2017 statt.

* Liegen zwei gleichqualifizierte Kandidaturen vor, so wird das ausgeschriebene Stipendium in Höhe von € 10.000,- zu gleichen Teilen auf die beiden ausgewählten Kandidaten/-innen aufgeteilt.