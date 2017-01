Textversion

03.01.2017 | 10:47 | (DiePresse.com)

Ein Viertel der Anfänger studiert an der Fernuni Hagen. Unter den beliebten Fächern sind auch solche, für die Deutsche nach Österreich drängen.

Rund 3800 österreichische Studierende haben sich 2014 an deutschen Hochschulen eingeschrieben. Viele von ihnen studieren aber gar nicht vor Ort in Deutschland – sondern aus der Ferne. Eine Analyse des deutschen Centrums für Hochschulentwicklung zeigt, dass fast 1000 dieser Studienanfänger an der Fernuni Hagen studieren, die gemeinsam mit der Universität Linz schon seit den 1990er Jahren Fernstudien anbietet.

Mit jeweils gut 300 österreichischen Studienanfängern folgen zwei deutsche Fachhochschulen, die für Fernstudien bekannt sind: die Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Mittweida, mit dem Technologie Transfer Zentrum Weiz kooperiert und berufsbegleitende Fernstudiengänge in der Steiermark anbietet und die private Internationale Hochschule Bad Honnef-Bonn, die in Wien, Graz und Innsbruck Studienzentren für ihre Fernstudien betreibt.

Die drei (Fern-)Hochschulen versammeln 41 Prozent der österreichischen Studienanfänger in Deutschland auf sich.

Auch Medizin beliebt

Es folgen die Universität München (193 österreichische Studienanfänger) und die TU München (143). Auf Rang fünf landet mit der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (115), die seit 2004 über eine Kooperation einen Studienabschluss in Bauingenieurwesen direkt in Österreich ermöglicht.

Am beliebtesten ist BWL, gefolgt von Wirtschaftswissenschaften. An dritter Stelle folgt mit Psychologie eines jener Fächer, in denen es in Österreich besonders viele deutsche Interessenten gibt. Nach Wirtschaftsingenieurwesen folgt auf dem sechsten Platz mit Medizin (189 Studienanfänger) jenes Fach, in dem wegen des großen deutschen Andrangs eine Österreicherquote eingeführt wurde.

Insgesamt ist die Zahl der österreichischen Studenten in Deutschland deutlich gestiegen: 2005 waren es noch weniger als 4000, 2015 fast 9900.