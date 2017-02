Textversion

14.02.2017 | 17:51 | (DiePresse.com)

Rektorenchef Oliver Vitouch fordert Aufnahmetests in allen Studienfächern, wünscht sich mehr Geld für Unis mit einem höheren Anteil an Arbeiterkindern und hätte gerne Medizin- und Jusunterricht an Schulen.

Am Dienstag ist die Hochschülerschaft gegen neue Zugangsbeschränkungen auf die Straße gegangen. Wie erklären Sie künftigen Studenten, dass sie ihr Wunschstudium nicht ergreifen können?

Oliver Vitouch: Wenn man sich die Verhältnisse vor Augen führt, dann muss man sich eingestehen, dass die Situation für Studenten schon jetzt keineswegs rosig ist. Derzeit wird zwar allen der Einstieg ins Studium erlaubt. Doch dann werden sie hinausgegrault.



Sie glauben also, dass es weniger Studienabbrecher gibt, wenn Zugangsbeschränkungen eingeführt werden?

Internationale Daten zeigen, dass Zugangsbeschränkungen zu deutlich geringeren Dropouts führen. Aufnahmeverfahren haben einen zweifachen Effekt: Erstens werden die Studienbedingungen besser. Zweitens werden dadurch überwiegend solche Anfänger aufgenommen, bei denen die Chancen höher sind, dass sie das Studium erfolgreich absolvieren. Diese beiden Effekte wirken zusammen.



Der rote VSStÖ sieht das weniger sozial und sagt: Zugangsbeschränkungen hätten nichts mit Sozialdemokratie zu tun.

Das sehe ich anders. Denn in Wahrheit hat die Behauptung, dass man einen freien Zugang hätte, und das Inkaufnehmen derart schlechter Studienbedingungen, nichts mehr mit Sozialdemokratie zu tun. Der freie Zugang ist seit den späten 1980er Jahren mausetot. Denn politische Versprechen müssen auch finanziert werden.



In einigen Fächern – wie Architektur und Biologie – gibt es jetzt schon Beschränkungen. Dort gibt es zwar Tests, anfangen dürfen aber immer noch genauso viele Studenten wie früher. Ist das gut?

Nein. Das war ein fauler politischer Kompromiss.



Wie stark soll die Zahl der Studienanfänger reduziert werden? Sie haben kürzlich davon gesprochen, dass die Anfängerzahl um 20 Prozent höher sein sollte als die derzeitige Absolventenzahl. Ist das Ihr Lieblingsmodell?

Diese Rechnung ist von der Überlegung ausgegangen, wie viele Studenten man unter idealen Studienbedingungen beginnen lassen kann, um dieselbe Absolventenzahl zu bekommen wie wir sie jetzt haben. 20 Prozent wäre hier ein theoretischer Minimalwert.



Wir haben aber keine optimalen Bedingungen. Wie hoch muss die Anfängerzahl sein?

Man könnte von 140, 150 oder auch 200 Prozent der derzeitigen Absolventenzahl ausgehen. Bei Werten von mehr als 200 Prozent beginnt das Modell aber paradox zu werden.

Welche Fächer sollen beschränkt werden?

Das ist von Uni zu Uni unterschiedlich. Deshalb sollten auch sie es entscheiden. Bundesweit besteht etwa bei den Erziehungswissenschaften Regelungsbedarf.



Wie sollen Aufnahmetests idealerweise aussehen?

Völlig ideale Aufnahmetests gibt es nicht. Was man aber weiß, ist, dass Schulnoten ein sehr guter Prädiktor sind.



Sollten Schulnoten also für die Aufnahme an der Uni (mit)entscheidend sein?

Das lässt sich nicht plötzlich einführen. Denn wesentlich ist dabei, dass die Schüler vorab wissen, dass die Noten ein Kriterium für ihre Studienwahlmöglichkeit sind.



Mit Vorlauf würden Sie das aber gut finden?

In Österreich wird das wohl nicht sehr realistisch sein. Hier ist dieser Zugang traditionell verpönt. Aus prognostischer Sicht sollte man Schulnoten – zum Beispiel den Maturaschnitt – zumindest als ein Kriterium unter mehreren berücksichtigen.



Warum ist das in Österreich nicht realistisch?

Es ist eine Reflexablehnung des deutschen Numerus Clausus-Modells. Und es hängt wohl auch damit zusammen, dass in Österreich die Doktrin „Hauptsache durchkommen. Noten egal“ herrscht. In der Debatte könnte man sicherlich noch klüger werden. Es gibt ja wissenschaftliche Evidenz dazu.



Sie haben gesagt, dass Sie gerne in allen Fächern Aufnahmetests hätten. Was soll das in den Fächern bringen, in denen die Plätze nicht beschränkt sind?

Durch ein verpflichtendes Online-Self-Assessment und ein Motivationsschreiben steigt nicht nur die Verbindlichkeit, sondern auch die Auseinandersetzung mit dem Studium. Davon erwarten sich die Unis, dass die Studenten besser informiert sind und eher im Studium bleiben, als wenn sie beim Inskriptionsschalter einfach zwei Mal umfallen.



Wäre es da nicht auch gut, wenn sich Schulen und Unis weniger voneinander abkapseln würden?

Natürlich muss man hier noch mehr machen. Es könnte mehr Mentoringprogramme und Schnupperangebote geben. Auch die soziale Durchmischung ist ein Thema. Man muss sich überlegen, wie man es schafft, mehr Leute, die die ersten Akademiker in ihren Familien werden, an die Unis zu bringen. Da sind in Österreich bisher nur wenige Antworten gefunden worden, weil man sich fälschlicherweise darauf ausgeruht hat, dass der freie Zugang eh alles von selber regelt.



Was könnte eine Antwort sein?

Ich würde mir ein Anreizsystem für die Universitäten wünschen: Unis, die die soziale Durchmischung besonders fördern, sollten budgetär belohnt werden.



Ein höherer Anteil an Arbeiterkindern soll den Unis also mehr Geld bringen.

Das wäre ein denkbares Modell. Übrigens finde ich auch, dass es eine Debatte über die Schulfachstruktur braucht.



Was meinen Sie damit?

Wir müssen darüber nachdenken, ob die Schulfächerstruktur nicht noch ein Stück weit aus dem 19. Jahrhundert kommt. Ich finde es nicht gut, dass Fächer, die an den Universitäten maximal nachgefragt werden, wie etwa Medizin und Rechtswissenschaften, an den Schulen kaum eine Rolle spielen. Die Grundlagen könnten hier schon in der Schule vermittelt werden.