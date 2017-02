Textversion

23.02.2017 | 18:23 | Julia Neuhauser (DiePresse.com)

Arbeiterkinder gegen Akademikerkinder – so hieß es jüngst bei einer Uni-Demo. SPÖ-Studentenvertreterin Lucia Grabetz und Neos-Vertreter Yannick Shetty diskutieren darüber.

Sollen wir das Gespräch mit einer Entschuldigung an die „scheiß Akademikerkinder“, wie es kürzlich bei einer Demo der ÖH gegen Zugangsbeschränkungen hieß, beginnen?

Lucia Grabetz: Ich finde es extrem schade, dass durch diesen Sager unsere Message nicht herübergekommen ist: Wir wollten vor den Zugangsbeschränkungen warnen.



Entschuldigung war das keine.

Grabetz: Ich finde es blöd, wenn solche Ausdrücke fallen, aber inhaltlich und politisch verstehe ich diese Aussage schon.

Yannick Shetty: Ich merke, du tust dir schwer, dich zu einer Entschuldigung durchzuringen. Das erwarten wir uns auch nicht. Was uns wütend macht, ist, dass die ÖH seit zehn Jahren nicht dafür gesorgt hat, dass es bessere Studienbedingungen gibt. Und jetzt, da es einen roten Bundeskanzler – der aus eurem VSStÖ kommt – gibt, der sich für Zugangsbeschränkungen ausspricht, stellt ihr euch wieder quer. Wir haben uns hingestellt und – zugegebenermaßen etwas provokant – gefeiert, dass es durch die Zugangsbeschränkungen am Juridicum künftig bessere Studienbedingungen geben wird.

Grabetz: Verbesserungen für das Juridicum? Es gibt eine massive Verschlechterung, was den freien Zugang zu Bildung bedeutet.



Wie erklärt sich der rote VSStÖ, dass der SPÖ-Kanzler für Zugangsbeschränkungen ist?

Grabetz: Ich appelliere an die SPÖ und an den Kanzler, keine Beschränkungen einzuführen.

Shetty: Die jetzige ÖH-Exekutive nimmt niemand mehr ernst in der Politik. Ihr habt keine Konzepte. Alles, was ihr sagt, ist, dass der freie Zugang weiter bleiben muss. Dabei haben wir eine schlecht funktionierende Massen-Uni.

Grabetz: Ich bin davon überzeugt, dass Zugangsbeschränkungen immer soziale Selektion bedeuten. Die Situation, die wir jetzt haben – nämlich dass es für Kinder aus Nichtakademikerfamilien fast dreimal so schwer ist, ein Hochschulstudium zu beginnen –, wird dadurch noch verschärft.

Shetty: Du weichst der Frage aus. Ich weiß, es tut euch weh, dass Kern das Gegenteil von dem fordert, das ihr gern hättet. Ich weiß, warum das so ist: Er hat gecheckt, dass es nicht so weitergehen kann und dass nahezu alle Experten Zugangsbeschränkungen empfehlen.

Grabetz: Mit so emotionalen Ausbrüchen, wie „Es tut euch weh“, würde ich nicht arbeiten wollen. Und dass alle Experten dieser Meinung sind, ist Blödsinn.



Ein Viertel der Studienanfänger kommt aus Akademikerfamilien. Drei Viertel also nicht. Was sagt das über die Durchlässigkeit des Systems aus?

Grabetz: Die Zahlen zeigen uns, dass Akademikerkinder an den Hochschulen im Vergleich zur Gesamtbevölkerung überrepräsentiert sind. Denn Bildung wird in Österreich – genau wie Vermögen – noch immer vererbt.

Shetty: Warum musst du immer Arbeiterkinder und Akademikerkinder gegeneinander ausspielen? Wir sind doch alle junge Menschen, die studieren wollen.

Grabetz: Das ist der Punkt. Das System grenzt vor allem Menschen aus Arbeiterfamilien aus.

Shetty: Der freie Hochschulzugang, bei dem alle das Studium beginnen können, ist das unsozialste. Nicht jeder kann sich die Verzögerung, die durch die harte Eingangsphase und die Knock-out-Prüfungen entstehen, leisten. Genau das schadet den von euch immer zitierten Arbeiterkindern. Dass ihr das als Sozialisten vertretet, ist absolut nicht nachvollziehbar.



Sehen die Junos keine Bildungsvererbung?

Shetty: Doch. Die hat aber nichts mit Zugangsbeschränkungen zu tun. Dass viele Jugendliche den Aufstieg nicht schaffen, wird nicht mit 18 oder 19 entschieden. Lucia, du sagst, dass die Bildungsmobilität, wenn wir Zugangsbeschränkungen einführen, am Ende ist. Das stimmt nicht. Die Bildungsmobilität ist in Ländern wie in Großbritannien höher. Und dort gibt es Zugangsbeschränkungen. Dass diese also die soziale Selektion verschlechtern, ist falsch. Ich möchte ja fast sagen: Es ist eine Lüge.

Grabetz: Wir können uns gern weitere Beispiele anschauen. Blicken wir an die Medizin-Unis. Dort ist die soziale Durchmischung durch die Einführung des Aufnahmetests deutlich schlechter geworden. Überspitzt formuliert werden nur noch Kinder von Ärzten Ärzte.

Shetty: Der Medizintest ist tatsächlich dilettantisch umgesetzt. In unserem Konzept ist kein punktueller Test vorgesehen. Es braucht mehrere Kriterien: einen Test, bei dem die Basics des Studiums abgeprüft werden, ein Bewerbungsgespräch, ein Motivationsschreiben.

Grabetz: Du glaubst wirklich, dass andere Aufnahmeverfahren nicht sozial selektiv sind? Menschen, die kein akademisches Umfeld haben, die werden immer schlechter abschneiden als andere. Denk einmal darüber nach, wer die Leute sind, die die Möglichkeit haben, sich vor dem Studium damit auseinanderzusetzen. Es kann sein, dass es für dich, weil du die Muße und die Zeit hast, dich mit Internetrecherchen und Bewerbungsschreiben zu beschäftigen, kein Problem sein würde. Aber jemandem, der arbeitet, dem fehlt die Zeit. Und jemand, der aus einem akademischen Umfeld kommt, der tut sich immer leichter, einen wissenschaftlichen Text zu schreiben und ein Bewerbungsgespräch zu machen.

Shetty: Dass man sich vorher damit auseinandersetzt, ist wohl das Mindeste, was man sich von künftigen Studierenden erwarten können sollte.

Grabetz: Wir wollen keinen Test vor, sondern Orientierung am Beginn des Studiums. In unserem Modell kann man sich im ersten Studienjahr in drei Fächer einschreiben und muss sich erst danach für eines entscheiden.



Gibt es eine Kluft zwischen den Arbeiterkindern und den Akademikerkindern an den Unis?

Grabetz: Ich würde es nicht Kluft nennen, aber es sind zwei verschiedene Lebensrealitäten. Ich habe selbst am Juridicum angefangen zu studieren und habe mich extrem unwohl gefühlt. Die meisten Leute sind mit Aktenköfferchen und Anzug in die Vorlesung gekommen, und ich hab mir überlegt, wie ich meine Miete zahle und ob sich die Vorlesung mit der Arbeit ausgeht.

Shetty: Ich sehe das anders. Es gibt einfach unterschiedliche Charaktere. Da gibt es die Jugendlichen, die schon genau wissen, was sie studieren wollen, und die, die noch ein bisschen orientierungslos sind. Ich weiß, für euch ist das Leben oft so einfach: Aber es ist nicht immer der Klassenkampf zwischen Arm und Reich.