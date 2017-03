Textversion

21.03.2017 | 14:55 | von Julia Neuhauser (Die Presse)

Die Studienwahl werde nicht bewusst genug getroffen, sagt TU-Rektorin Sabine Seidler. Sie will Bewerbungsverfahren. Hohe Durchfallsquoten würden nicht nur an den Studenten liegen.

Die Rektorin der TU Wien, Sabine Seidler, findet, dass man Maturanten Bewerbungsverfahren an Universitäten zumuten kann. Denn: "Auch jeder Mittelschulabsolvent, der eine Lehrstelle möchte, bewirbt sich darum." Sie spricht außerdem über den Vorwurf, dass Studienanfänger immer weniger Wissen aus der Schule mitbringen, und erzählt von den veralteten Geräten, mit den an den Unis gearbeitet werden muss.

Freuen Sie sich auf den Tag, an dem Ihnen die Politik erlaubt, den Zugang zu weiteren Fächern zu beschränken?



Sabine Seidler: Ich freue mich auf den Tag, an dem ich wirklich planen und die Ausbildung in diesem Haus steuern kann. Das umfasst die Lehre, die Forschung und die Infrastruktur gleichermaßen.

Schweben Ihnen schon Fächer vor, in denen Sie Beschränkungen einführen würden?

Ja. In der Architektur spreche ich mich ganz klar – und dafür werde ich nicht von allen im Haus geliebt – für Beschränkungen aus. Und wenn man sich die Ressourcensituation anschaut – also die finanzielle und räumliche Ausstattung in Relation zur Zahl der Studierenden –, wäre auch Maschinenbau ein Kandidat. Wobei hier wie bei Informatik die Frage ist, ob man nicht Ressourcen aufbauen sollte.

Heißt das, dass der Arbeitsmarkt mehr Maschinenbauer und Informatiker verträgt, aber keine Architekten mehr braucht?

Genau. Zumindest sehe ich das so.

Ist das nicht paradox, dass Sie sich in Maschinenbau weniger Anfänger wünschen, obwohl Sie gerne mehr Absolventen hätten?

Wenn es bessere Betreuungsverhältnisse gibt, wird sich die Absolventenzahl erhöhen. Im Moment fahren wir in vielen Fächern das System „nur die Härtesten kommen durch“. Gerade am Anfang können wir vielen Studierenden nicht die Hilfestellung geben, die sie bräuchten. Obwohl sie keine schlechteren Absolventen wären.

Die ÖH warnt vor Aufnahmeverfahren. Sie seien sozial selektiv. Widersprechen Sie dem?

Soziale Selektion gibt es trotz des freien Hochschulzugangs. Sie hängt aber natürlich auch mit der Art des Aufnahmetests zusammen. In Medizin ist die soziale Selektion durch den Test größer geworden. Es gibt dort eine ganze Vorbereitungsindustrie. Das darf nicht sein. Wir reden hier aber von Verfahren, die den Zugang regeln, aber nicht begrenzen, eine andere Ausgangssituation, bei der zum Beispiel mit Assessments oder Motivationsschreiben gearbeitet werden kann.

Wie könnte so etwas aussehen?

Jeder Mittelschulabsolvent, der eine Lehrstelle möchte, bewirbt sich darum. Ich sehe nicht ein, weshalb man das einem Maturanten nicht zumuten sollte. Das würde zu einem geregelten Studienzugang führen. Ich bin überzeugt, dass die Auseinandersetzung mit der künftigen Studienwahl derzeit nicht bewusst genug ist.

Gibt es Studien, die öfter abgebrochen werden als andere.

Nein, da gibt es keine Unterschiede. Was verschieden ist, ist die Dauer bis zur Entscheidung. Mathematikstudenten brechen früher ab, etwa nach einem Semester. Im Maschinenbau dauert es oft länger. Sie haben den Bachelor fast in der Tasche, schieben jedoch anspruchsvolle Prüfungen wie beispielsweise Mechanik- oder Maschinenelemente vor sich her.

Ist es das fehlendes Interesse – oder ist das Studium für manche einfach zu schwierig?

Es liegt viel an den Studierenden, aber nicht alles. Auch das Lehrsystem hat Schwächen. Wenn es Prüfungen mit hohen Durchfallsquoten gibt, kann das nicht nur an den Studierenden liegen, sondern es muss die Lehrtätigkeit evaluiert werden. Was wir auch tun.

An den Unis werden hohe Durchfallraten meist mit den immer schlechteren Schulabsolventen begründet. Zu Unrecht also?

Pauschalisierend kann man das nicht sagen. Die jungen Leute werden ja nicht dümmer. Jede fachlich spezialisierte Universität, wie wir es als TU sind, hat Schulen, bei denen wir wissen, dass von ihnen hervorragende Absolventen kommen. Dann gibt es andere Schulen, deren Abgänger mehr Probleme beim Studienbeginn haben.

Ist das TU-Studium für HTL-Absolventen prinzipiell leichter?

In den fachnahen Gegenständen haben HTL-Absolventen am Anfang einen großen Vorsprung. In den Grundlagenfächern, vor allem in der Mathematik, haben AHS-Absolventen meist die Nase vorne. Bei den HTL-Absolventen gibt es die Gefahr, dass sie anfangs glauben, dass sie das mit links machen. Spätestens nach acht Wochen zieht das System aber an und sie müssen sich anstrengen.

Wie sehen Sie die Situation von Frauen an technischen Unis?

Es ist schon schwierig, wenn Sie die einzige Frau im Hörsaal – und damit die Einzige, die erkannt wird – sind. Man steht unter einem besonderen Druck. Wir arbeiten deshalb sehr stark an der Sensibilisierung unseres Lehrpersonals.

Ist das schwierig?

Ja, aber wir arbeiten daran. Immer mehr sind bereit, sich mit der Thematik auseinander zu setzen.

In der öffentlichen Diskussion nimmt die Studienplatzfinanzierung viel Platz ein. Ihnen bereitet das, wie ich gehört habe, Kopfschmerzen. Weshalb?

Mich stört, dass wir auf reine Ausbildungseinrichtungen reduziert werden. Es geht an Unis nicht nur um die Finanzierung der Lehre, sondern auch um die Finanzierung von Forschung und Infrastruktur.

Sieht es da ähnlich schlecht aus?

Wir haben sehr beschränkte Möglichkeiten, Investitionen in Großforschungsinfrastrukturen zu tätigen. In der offiziellen Lesart zählen Geräte ab einem Anschaffungswert von100.000 Euro zu Großinfrastrukturen. Das ist bei uns häufig nur der Tisch zum Gerät.

Ihnen fehlen also Geräte?

Sie fehlen uns nicht, aber viele Geräte sind veraltet. Da ist es nicht verwunderlich, dass in gewissen Bereichen eine Leuchtturmfunktion nicht zu machen ist. Wenn wir nicht aufpassen, bewegen wir uns in eine Abwärtsspirale.

Fällt es Ihnen schwer, gute Wissenschafter anzulocken?

Ich sehe bei Berufungsverhandlungen häufig, wo die Grenzen sind.

Wer sind Ihre Konkurrenten?

Ein Beispiel: Im IT-Bereich gibt es weltweit extremen Wettbewerb. Innerhalb des vergangenen Jahres wurden allein in Berlin 50, in Hamburg 30, in Bayern 20 und in der Schweiz 100 Professuren geschaffen, die in den nächsten Jahren besetzt werden. In Österreich haben wir eine Digitalisierungsstrategie. Das bringt uns zum Seufzen.



[NEGO3]