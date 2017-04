Textversion

03.04.2017 | 12:59 | (DiePresse.com)

An der neuen Hochschule kann man wohl schon im nächsten Jahr Psychotherapie und Humanwissenschaften studieren. Benannt ist die Uni nach Bertha von Suttner.

Die neue Privatuniversität in St. Pölten wird nach Bertha von Suttner benannt. Angeboten werden sollen Studiengänge in Psychotherapie und Humanwissenschaften. Der Start ist ab dem Wintersemester 2018/19 geplant, teilte das Rathaus am Montag mit. Angesiedelt sein wird die neue Hochschule am FH-Campus.

Derzeit werde an der Einreichung zur Akkreditierung gearbeitet, hieß es in der Aussendung. In der ersten Entwicklungsphase sollen zwei Bachelorstudien und zwei Masterstudien mit je 30 Studienplätzen pro Jahrgang angeboten werden. Geplant sind Studiengänge in Psychotherapie (Bachelor Psychosoziale Intervention und Master Psychotherapie) und in Humanwissenschaften (Bachelor Angewandte Humanwissenschaften und Master Multimediale Kunsttherapie).

Zuerst kommt noch die Akkreditierung

Die ersten Studiengänge sollen im Wintersemester 2018/19 starten, vorbehaltlich der erforderlichen Akkreditierung durch die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria (AQ Austria). In weiterer Folge soll das Angebot durch Lehrgänge ergänzt werden. Damit sind laut Aussendung beim vorläufigen Vollausbau an die 400 Studierende an der Privatuniversität geplant.

"Die Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner wurde als Namenspatronin gewählt, weil sie sich in ihrem gesamten Wirken immer für den Respekt vor dem Menschen und die Höherentwicklung der Menschheit eingesetzt hat und dabei stets einen starken Fortschrittsglauben hatte", so Hannes Raffaseder, provisorischer Geschäftsführer der Privatuniversität. Die neue Bildungseinrichtung wird gemeinsam mit der Fachhochschule am FH-Campus angesiedelt sein, der bis 2020 durch einen Zubau erweitert wird.

Eigentümer der Privatuniversität sind jeweils zu Hälfte der Österreichische Arbeitskreis für Gruppentherapie und Gruppendynamik (ÖAGG) und die Hochschulen-Holdinggesellschaft, eine Hundert-Prozent-Tochter der Stadt St. Pölten. Zu den Geschäftsführern der Holding wurden die Geschäftsführer der FH St. Pölten, Maria Gabriela Ondrejkovics Fernandes und Gernot Kohl, sowie Thomas Wolfsberger, Leiter der Stabstelle Finanzen in der Stadt St. Pölten, bestellt. Die provisorische Geschäftsführung der Privatuniversität übernehmen Hannes Raffaseder, Prokurist der FH St. Pölten, und ÖAAG-Generalsekretärin Maria-Anna Pleischl.