Neun Listen sind zur ÖH-Wahl zugelassen

20.04.2017 | 16:43 | (DiePresse.com)

Die Wahlkommission hat am Donnerstag auch die Spaßfraktion No Ma'am zugelassen. Die türkisch-dominierte Liste Stulife tritt nicht mehr an, genauso wenig die FEST.