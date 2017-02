Textversion

02.02.2017 | 13:08 | (DiePresse.com)

Eine Koalition ist für Elke Kahr nur möglich, wenn künftige Partner folgenden Punkten zustimmen: Wohnressort bei der KPÖ, mehr leistbarer Wohnraum, Tram-Ausbau-Plan.

Die KPÖ hat am Donnerstag in Graz ihr "Wahlfinale" zur Gemeinderatswahl am Sonntag begangen. Vizebürgermeisterin Elke Kahr resümierte, die "vergangenen Wochen waren wegen viel Zuspruchs durchaus erfreulich". Kahr wiederholte, was künftige Partner mittragen müssten: Wohnressort bei der KPÖ, mehr leistbarer Wohnraum, Beibehalten von Mietzinszuzahlung und Kautionsfonds, verbindlicher Tram-Ausbau-Zeitplan.

Kahr sagte zum Verhalten der politischen Mitbewerber, dass die "ÖVP zuletzt ein bisschen die Hemmung verloren hat, da lassen wir uns aber nicht irritieren. Uns ist es wichtig vor der Wahl zu sagen, diese Ziele vertreten wir, egal welche Stärke wir nach der Wahl haben." Einige Eckpunkte seien unabdingbar, "nämlich dass die Verantwortung für das Wohnungsressort weiter bei der KPÖ ist. Das Thema können wir gut und konsequent". Knapp 1.000 Wohnungen seien in den vergangenen beiden Legislaturperioden auf Schiene gebracht worden. Wichtig sei aber das Weiterverfolgen des Programms zur Errichtung mehr leistbaren Wohnraums.

"Novellierung reicht nicht an alte Wohnbeihilfe heran"

Weiters wolle man die Beibehaltung des Kautionsfonds, über dessen Ausweitung man 2016 schon verhandelt habe. Das gleiche gelte für die Mietzinszuzahlung, gemäß dem von der KPÖ verfolgten Grundsatz, dass nicht mehr als ein Drittel des Einkommens für Wohnen inklusive Betriebskosten verwendet werden müsse, sagte Kahr. "Leider ist durch die Wohnbeihilfe neu des Landes, eine Verschlechterung für die Menschen eingetreten, auch die Novellierung reicht nicht an alte Wohnbeihilfe heran", sagte Kahr. Es gehe für die KPÖ auch darum, dass der Fernwärme-Ausbau und die Mittel für die thermische Sanierung nicht zurückgefahren werden dürften. "Der Tarifstopp für Kanal- und Müllgebühren gilt noch bis Ende 2017, wir wollen danach aber weiter einen Stopp der automatisierten Steigerung. Dasselbe gilt auch für Mieten bei stadteigenen Gemeindewohnungen", sagte die Grazer KPÖ-Chefin.

Ein wichtiger Punkt sei auch noch der gleichbleibende Preis für die Öffi-Jahreskarte mit 241 Euro, bei gleichzeitiger Ausdehnung der Gültigkeit auch beim Auspendeln aus Graz in die Zone 1. Weiters gehe es um einen verbindlichen Zeitplan für den Tram-Ausbau Richtung Griesplatz, Smart-City und Reininghaus-Gründe. Im Zuge der Luftverbesserungsmaßnahmen trete man ein für einen autofreien Tag ein. "Aber das kann man nicht kurzfristig machen, das ist auch eine Verhandlungssache mit dem Land", so Kahr. Im Falle des Murkraftwerks bestehe man auf einer Volksbefragung.