Textversion

04.02.2017 | 15:20 | Rainer Nowak und Christian Ultsch (DiePresse.com)

Außen- und Integrationsminister Sebastian Kurz wirft der Stadt Wien vor, abgelehnte Asylwerber in der Grundversorgung zu halten, pocht auf eine niedrigere Obergrenze für Flüchtlinge und verpflichtende Null-Euro-Jobs.

Die Presse: Die vergangenen innenpolitischen Wochen in einer Nussschale: Kanzler Kern hat einen Plan A, die ÖVP legt sich quer, Kern setzt ein Ultimatum und droht mit Neuwahl, die ÖVP gibt nach. Die Koalition einigt sich. Danach geht das Geplänkel zwischen Innenminister, Kanzler und Co. weiter. Was wird das: weder Neuwahl noch Neustart?

Sebastian Kurz: Diese Ultimaten, Neuwahldrohungen und öffentlichen Auseinandersetzungen der vergangenen Wochen haben den Regierungsparteien ganz sicher nicht genutzt. Ich bin froh, dass wir wieder in einem Arbeitsmodus sind. Wenn die Aufregung der vergangenen Wochen dazu führt, dass jetzt endlich das Integrationsgesetz kommt, dann hatte das alles auch etwas Gutes.



Wie ist das Verhältnis zum Bundeskanzler?

Ich glaube, dass das Verhältnis der ÖVP zum Kanzler solide ist, meines war auch immer auch in Ordnung.



Es gibt eine Gemeinsamkeit zwischen dem ÖVP-Parteivorstand und solchen Interviews. Der unsichtbare Elefant ist immer anwesend: Jeder weiß, dass Sebastian Kurz Parteiobmann und die ÖVP in die Nationalratswahl führen wird. Aber keiner spricht es aus. Ich nehme an, Sie auch nicht.

Ich lebe im Hier und Jetzt. Ich verschwende meine Zeit nicht damit, darüber zu spekulieren, was Thema werden könnte, sondern bemühe mich, meinen Job gut zu machen.



Wäre es nicht ehrlicher, klare Verhältnisse zu schaffen und Neuwahlen abzuhalten?

Ich kann mir durchaus vorstellen, dass manche den Versuch unternommen haben, die ÖVP als Blockierer hinzustellen und Neuwahlen loszutreten. Warum man sich dann nicht so entschieden hat, müssen Sie andere fragen. Ob es die richtige Entscheidung war, wird davon abhängen, wie viel in der Regierungsarbeit weitergeht. Ich bin der Meinung, dass jede Regierung nur so lang im Amt sein soll, wie sie etwas Sinnvolles weiterbringt.



Am Montag schon soll das Integrationspaket in Begutachtung gehen. SPÖ-Staatssekretärin Muna Duzdar will offenbar noch diskutieren, stärker auf religiöse Symbole zu verzichten – etwa auf das Kreuz.

Die Regierung hat sich vor wenigen Tagen auf ein Integrationsgesetz geeinigt, das ich schon im August vorgeschlagen habe. Darin sind der Ausbau von Deutsch- und Wertekursen sowie eine Verpflichtung zu gemeinnütziger Arbeit für arbeitslose Flüchtlinge vorgesehen, ein Verbot der Vollverschleierung im öffentlichen Raum und ein Verbot der Koran-Verteilung durch Salafisten. Es hat bei den Regierungsverhandlungen weder eine Diskussion noch eine Einigung darüber gegeben, das Kreuz abzunehmen. Das Kreuz bleibt.



Sie verlangten ursprünglich auch ein Kopftuchverbot an Schulen. Daraus wird nun nichts. Ist diese Forderung noch aufrecht?

Der Chef unseres Integrationsexpertenrats, Heinz Fassmann, hat eine Diskussion über das Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst gestartet. Die Regierung hat sich geeinigt, dass Richter, Polizisten und Staatsanwälte in Zukunft keine religiösen Symbole tragen dürfen.



Damit bestätigt die Regierung lediglich den Status quo.

Die Festlegung ist sinnvoll, denn mittlerweile drängen auch viele muslimische Frauen in diese Berufe, was gut ist. Nun ist geregelt, dass eine Polizistin kein Kopftuch tragen darf.



Lehrerinnen prägen ein Kind und die Gesellschaft wesentlich stärker als Richterinnen.

Richtig. Deshalb regte Professor Fassmann auch ein Kopftuchverbot an Schulen an. Doch ich trage das jetzige Verhandlungsergebnis mit.

Wie soll die gemeinnützige Arbeit für Flüchtlinge entgolten werden? Sie hatten Ein-Euro-Jobs vorgeschlagen.

Flüchtlinge, die Mindestsicherung beziehen und keinen Job haben, müssen künftig im Integrationsjahr verpflichtend und ohne Entgelt gemeinnützige Arbeit leisten. Und das sind sehr, sehr viele. Nach einem Jahr sind noch immer rund 90 Prozent der Flüchtlinge arbeitslos. Mein Expertenrat geht davon aus, dass auch nach fünf Jahren nur rund ein Drittel einen Job haben wird. Wir waren immer der Meinung, dass Österreich den Zustrom reduzieren muss, weil wir sonst ein massives Problem auf dem Arbeitsmarkt und auch gesamtgesellschaftlich bekommen.



Die ÖVP wollte die Obergrenze für Asylwerber halbieren. Warum konnte die Koalition sich darauf nicht einigen?

Das war nicht Teil meiner Verhandlungsgruppe. Ich bin fest überzeugt, dass wir die Zahl der Flüchtlinge reduzieren müssen. Das Jahr 2015 darf sich nicht wiederholen und das Jahr 2016 auch nicht. Die Zahlen sind einfach zu hoch. Daher gab es die Forderung nach Senkung der Obergrenze. Auf eine Zahl hat man sich nicht geeinigt, aber auf eine deutliche Reduktion. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt.



Es ist immer die Rede von einer Obergrenze für Flüchtlinge. Wollen Sie auch insgesamt eine für Zuwanderung?

Bei der Zuwanderung geht es nicht nur darum, wie viele kommen, sondern wer kommt. Wir haben mit der Rot-Weiß-Rot-Card ein Werkzeug, um Hochqualifizierte und Schlüsselkräfte zu holen.



Bisher ist die Rot-Weiß-Rot-Card ein Flop.

Genau. Wir verhandeln seit Jahren mit dem Sozialministerium und sind sehr unglücklich, wie bürokratisch und schwierig es ist, eine Rot-Weiß-Rot-Card zu erhalten. Aber grundsätzlich ist das der richtige Weg, um Zuwanderung zu steuern.



Es wandern natürlich auch viele aus EU-Mitgliedstaaten zu. Allein 2015 kamen mehr als 17.000 Rumänen nach Österreich.

Ich halte die EU-Freizügigkeit grundsätzlich für richtig. Die Niederlassungsfreiheit darf aber nicht mit der Freiheit, sich das beste Sozialsystem auszusuchen, verwechselt werden. Derzeit ist es möglich, als EU-Bürger sehr schnell Sozialleistungen in Anspruch zu nehmen, wenn man seinen Job in Österreich verliert. Das halte ich für falsch.



Es entspricht aber geltendem EU-Recht. Wollen Sie die EU-Gesetzgebung verändern?

Ich trete schon lang dafür ein. Während der Verhandlungen mit den Briten gab es beachtliche Schritte in diese Richtung, die leider Martin Schulz (designierter SPD-Chef und Ex-EU-Parlamentspräsident, Anm.) und andere in Brüssel nach dem Brexit-Votum wieder vom Tisch gewischt haben.



Zum Burkaverbot: Es wird schwierig in Zell am See oder im Wiener Hotel Marriott durchzusetzen sein.

Wir sind nicht das erste europäische Land, das ein Burka- und Nikab-Verbot beschließt. Es gibt auch Studien aus der Schweiz, dass das keine negativen Auswirkungen auf den Tourismus hat. Viele Touristinnen sind gar nicht undankbar, auf ihre Verschleierung im Urlaub verzichten zu können. Die Polizei wird die Menschen dort auf die 150-Euro-Verwaltungsstrafe aufmerksam machen, wo das ein Thema ist. Das ist zwar auch im Hotel Marriott oder auf dem Graben der Fall, aber noch viel mehr im 10., 11., 12. und 23. Wiener Gemeindebezirk. Dort hat die Zahl der vollverschleierten Frauen massiv zugenommen.



Das Regierungsübereinkommen sieht bis zu 18 Monate Schubhaft für Ausreisepflichtige vor. Ist nicht das Grundproblem, dass Rücknahmeabkommen fehlen?

Nein. Es gibt Länder, mit denen wir solche Abkommen haben und die ihre Bürger trotzdem nicht zurücknehmen. Das Problem ist, dass Migranten oft keine Dokumente haben und das Innenministerium daher keine Heimreisezertifikate bekommt.

Wollen Sie diese Menschen wirklich 18 Monate in Schubhaft lassen?

Die Schubhaft kann unterstützend wirken, dass die Menschen freiwillig zurückreisen. Es darf für Menschen, die illegal hier sind, nicht zu angenehm sein, hier zu bleiben. Die Stadt Wien lässt Negativbeschiedenen weiterhin die Grundversorgung zukommen. Wer illegal in Wien ist, erhält auch noch Steuergeld. Da darf man sich nicht wundern, dass es schwierig ist, jemanden außer Landes zu bringen.



Warum handeln Sie die Rücknahmeabkommen mit nordafrikanischen Ländern nicht bilateral aus?

Das ist Sache der Innenminister auf EU-Ebene.

Sie haben ja auch bei der Schließung der Balkanroute nicht auf die EU gewartet.

Diese Staaten haben kein Interesse, die Menschen zurückzunehmen, selbst wenn es ein Abkommen gibt. Die Volkswirtschaft von Gambia lebt zu 40 % von Überweisungen ihrer Emigranten. Wenn das österreichische Innenministerium eine Person zurückschicken will, muss es der Botschaft des Herkunftslandes beweisen, dass das ein Staatsbürger des betreffenden Landes ist. Das ist wegen fehlender Papiere oft schwierig und daher nicht das richtige Konzept.



Was also wollen Sie tun?

Das richtige Rezept ist: Erstens die Menschen stoppen, bevor sie da sind, an der EU-Außengrenze oder, wenn die EU das nicht kann, an unserer eigenen. Zweitens sollte die EU Staaten, die ihre Bürger nicht zurückzunehmen, die Entwicklungszusammenarbeit streichen. Drittens ist Schubhaft für jemanden, der illegal da ist, wesentlich angebrachter als die finanzielle Unterstützung. Was mich so bei diesem Thema aufregt, ist, dass dieselben, die vor eineinhalb Jahren jeden aufnehmen wollten, sich jetzt darüber aufregen, dass diese Menschen da sind.



Wen meinen Sie? Die SPÖ?

Das waren damals sehr viele.