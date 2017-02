Textversion

06.02.2017 | 14:19 | (DiePresse.com)

Salzburgs Bürgermeister hat sich erstmals öffentlich zur Anklage gegen ihn und siebe weitere Personen im Zuge des Finanzskandals geäußert. Es geht um den Vorwurf der Untreue.

Der Salzburger Bürgermeister Heinz Schaden (SPÖ) hat sich am Montag erstmals öffentlich zur Anklage der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwalt geäußert. "Es gab keine Weisung, keine Aussprache, keine politische Intervention", betonte der Stadtchef. "Ich bin zuversichtlich, dass am Ende ein Freispruch steht." Er versicherte weiters, politisch voll handlungsfähig zu sein und die Anklage nicht beeinspruchen zu wollen. "Ich habe ein hohes Interesse daran, dass die Sache möglichst rasch vor einem unabhängigen Gericht aufgeklärt wird." Außerdem sei er froh, wenn nach vier Jahren in der Causa endlich ein Schlussstrich gezogen werden könne.

Als er erstmals über negative Entwicklungen der Swaps informiert wurde, habe er überlegt, darüber den Stadtsenat zu informieren. "Da ist in der Finanzabteilung des Landes eine gewisse Unruhe entstanden." Die Folge sei ein mündliches Aviso des Landes gewesen, die verbliebenen Zinstauschgeschäfte übernehmen zu wollen. "Zusatz: Das passt in unser Portfolio", berichtete Schaden. Eine politische Absprache habe es nie gegeben. "Othmar Raus (damals Finanzreferent des Landes; Anm.) war in Finanzgeschäften alles andere als mein bester Freund."

Monika Rathgeber "hat die Initiative ergriffen"

Die Initiative für die Übernahme der negativ bewerteten Zinstauschgeschäfte - der Schaden für das Land liegt laut Gutachten der Staatsanwaltschaft bei fast 4,9 Millionen Euro - geht in den Augen von Schadens Linzer Anwalt Walter Müller klar auf die damalige Referatsleiterin in der Finanzabteilung des Landes, Monika Rathgeber, zurück. "Sie hat erfahren, dass in der Stadt über eine mögliche Klage gegen Banken gesprochen wurde. Da hat sie die Initiative ergriffen."

Rathgeber habe in Vernehmungen mehrfach geschildert, dass eine rechtliche Auseinandersetzung zwischen der Stadt und den Banken bei den Banken für Nervosität gesorgt hätte. "Das hätte dem Land geschadet. Das war ihr Motiv für die Übernahmen", sagte Müller. "Und auf das Gesamtvolumen der Zinstauschgeschäfte des Landes spielten die Swap-Geschäfte der Stadt keine Rolle. Rathgeber soll mit Banken über Cent-Beträge gefeilscht haben. Warum sollte sie dann eine Vereinbarung zulasten des Landes abschließen?"

"Ich verstehe nicht, wie es zu einer Anklage kommen konnte. Das ist alles widersprüchlich", sagte Müller weiters. "Die Anklage beruht auf der Konstruktion einer Schaden-Raus-Vereinbarung durch die Staatsanwaltschaft." Demnach hätten beide den Vorsatz gehabt, das Land zu schädigen. "Dieser Vorsatz ist aber nicht erkennbar." Zudem seien die in der Anklageschrift angeführten E-Mails aus dem Zusammenhang gerissen. Und: "Der Gutachter der Staatsanwaltschaft hat eine Momentaufnahme geliefert und nicht berücksichtigt, wie sich die Geschäfte entwickelt hätten." Drei Privatgutachten der Stadt kämen hier zu einem anderen Ergebnis. "Laut Experten hätten sich die Swaps bis 2013 sogar positiv entwickelt", sagte Müller.