Textversion

06.02.2017 | 15:54 | von Philipp Aichinger (Die Presse)

Jeder Fünfte wählte in der zweitgrößten Stadt Österreichs kommunistisch. Darunter nicht nur Arbeiter, sondern auch viele Bürgerliche..

20 Prozent der Grazer wählten am Sonntag kommunistisch. Doch was bringt Leute im 21. Jahrhundert inmitten Österreichs dazu, kommunistisch zu wählen? Die "Presse" machte sich auf die Spur eines Phänomens.

Der Erfolg der KPÖ, er begann in Graz schon vor Jahrzehnten. „Gestern habe ich beim Kaltenegger angerufen. Heute stand er schon vor meiner Tür", schilderte etwa ein Grazer um die Jahrtausendwende sein Erlebnis mit dem damaligen Kommunistenchef der Stadt. Der Mann hatte ein Problem mit seiner Wohnung. Ernest Kaltenegger kam und half prompt.

Neben dem Engagement für Bürger ist aber auch die Schwäche anderer Parteien eine Erklärung für die Stärke der Kommunisten. „Die herrschenden Parteien haben in Graz kein einziges Problem einer Lösung zugeführt, ob das – um nur drei Beispiele zu nennen – die Wohnungsfrage oder die Luftverpestung oder das Verkehrsproblem ist.“ Dieser in einer Zeitung erschienene Text könnte aus dem Jahr 2017 stammen, ist aber aus dem Jahr 1983. Sein Autor: Ein gewisser Ernest Kaltenegger.

Ab den frühen 1980er-Jahren war Kaltenegger, der die KPÖ groß machte, im Gemeinderat. Ab 1998 in der Stadtregierung, 2003 erreichte er sogar schon knapp 20 Prozent der Wählerstimmen. 2005 gelang Kaltenegger sogar der Sprung in die Landtag. In Graz übernahm darauf Elke Kahr – seit 1983 bei der Partei eingeschriebene Kommunistin – sein politisches Erbe.

An die Popularität Kalteneggers, der inzwischen in Pension ist, kam die heute 55-Jährige zunächst nicht heran, bei ihrer ersten Gemeinderatswahl setzte es ein sattes Minus. Doch Kahr fuhr ihren Kurs unbeirrt weiter, die Partei engagierte sich für arme Mieter und spendete einen Großteil der Funktionärsgehälter. Schon 2012 ging es für die KPÖ wieder fast an die 20-Prozent-Marke, nun hat Kahr dieses Ergebnis wieder geschafft. Da können andere linke Parteien wie die Grünen (10,5 Prozent laut Endergebnis inklusive Hochrechnung für die Wahlkarten) und die am Boden liegende einstige Bürgermeisterpartei SPÖ (10,1) nur von unten aufschauen. Kahrs Stärke ist ihre Glaubwürdigkeit. Eine der wichtigsten Währungen in der Politik.

Keine Angst im Bürgertum

Es wäre ein Irrglaube, dass die KPÖ in Graz nur unter den sozial Schwachen ihre Wähler hat. Zwar nützen die Kommunisten die Schwäche der SPÖ aus und wurden im stadtnahen Problembezirk Gries am rechten Murufer sogar stärkste Kraft. Aber auch in der Inneren Stadt, die eher für ihre als Unesco-Weltkulturerbe geschützten roten Dächer als für eine rote Gesinnung bekannt ist, kam die KPÖ auf mehr als 28 Prozent. In den gutbürgerlichen Universitätsbezirken St. Leonhard und Geidorf am linken Murufer schnitten die Kommunisten ebenfalls überdurchschnittlich stark ab. Und selbst in den an Villen reichen Außenbezirken wie Waltendorf oder Ries, in denen die ÖVP nur knapp an der Absoluten vorbeischrammt, schaffen es die Kommunisten, zweitstärkste Kraft zu sein.

Nicht nur für den Arbeiter, auch für die Hofratswitwe gilt es als schick, kommunistisch zu wählen, weil man damit den Armen etwas Gutes tun kann. Für Protestwähler ist die KPÖ ohnedies eine gern gesehene Anlaufstelle. Im Bund aus Ärger über „die da oben“ FPÖ wählen, in der Stadt KPÖ – in Graz ist auch das möglich.

Dass die Kommunisten eigentlich der historische Schrecken der Bourgeoisie sind, wird in Graz gern verdrängt. „Wir wollen keine Besitzenden enteignen, streben keine Palastrevolution an“, sagt Kahr aber auch gerne, um zweifelnde Bürger zu beruhigen. Die anderen Parteien verzichteten lange darauf, die KPÖ trotz der Erfahrungen mit den einstigen kommunistischen Diktaturen ein paar Kilometer von Graz entfernt zu dämonisieren. Mit zunehmendem Erfolg wurde die KPÖ zuletzt schon härter angegangen, richtig beeindruckt hat das die Wähler aber nicht.

Schwarz-Blau wahrscheinlichste Option

Doch auch wenn Elke Kahr ihr gutes Wahlergebnis verteidigt hat, dürfte sie wohl den Sessel als Vizebürgermeisterin verlieren. Zwar wäre Kahr stark genug, um wieder mit dem gestärkten ÖVP-Bürgermeister Siegfried Nagl (38,2 Prozent) zusammen zu regieren (als „Don Camillo und Peppona“, wie Nagl einst scherzte). Doch der ÖVP-Mann will keinen neuerlichen Pakt mit der Kommunistin, die das Budget wegen eines Streits um das Murkraftwerk platzen ließ. Ein Bund zwischen Nagl und der ebenfalls gestärkten FPÖ von Mario Eustacchio (15,8) erscheint das wahrscheinlichste Szenario zu sein. Wenngleich die beiden nicht gerade Freunde sind.

Dank des in der Stadtverfassung vorgesehenen Proporzes ist Kahr ihr Platz in der Stadtregierung aber wieder garantiert. Ob sie das für die KPÖ-Politik so wichtige Wohnungsressort behalten kann, ist aber unklar: Denn auch die FPÖ schielt auf dieses.