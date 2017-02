diepresse.com

Kärnten: Mitterlehner hat kein Problem mit Slowenen-Passus

07.02.2017 | 12:16 | (DiePresse.com)

Der Vizekanzler will sich in das "Kärntner Problem" um das Wort "slowenischsprachig" nicht einmischen. Die Kärntner ÖVP will das Wort nicht in der neuen Landesverfassung haben.