07.02.2017 | 15:59 | von Iris Bonavida (DiePresse.com)

Laut Generalstabschef Othmar Commenda bereitet sich Österreich zu wenig auf den Terrorfall vor. Auch in der Bevölkerung müsse man realisieren, dass ein Anschlag möglich sei.

Generalstabschef Othmar Commenda versucht es mit zwei Vergleichen. Zwei Vergleiche, die aufzeigen sollen: „Die westliche Gesellschaft ist unvorbereitet – und Österreich gehört dazu.“ Terrorismus, der Krieg mit (Fehl-)Informationen und Cyberbedrohungen würde man nicht ernst genug nehmen. „Es ist den Österreichern nicht wirklich bewusst, dass der Terror wirklich überall zuschlagen kann“, sagt der oberste Militär im Verteidigungsressort zur „Presse“.

Commenda zieht also Parallelen zur Situation eines Krebskranken, „der die Diagnose vom Arzt bekommt, wenn sein Körper schon voller Metastasen ist. Er selbst hat aber die Krankheit nicht gespürt.“ So sei es mit dem Terrorismus, glaubt Commenda. Auch den würde man erst dann spüren, wenn er akut auftritt.

Und der zweite Vergleich? „Der typische Österreicher verhält sich wie ein Skifahrer auf dem Lawinenhang.“ Er wisse zwar grundsätzlich, dass Gefahr bestehen könnte – „er fährt aber trotzdem rein, in der Hoffnung, dass schon nichts passieren wird“. Man glaube in Österreich oft, Anschläge seien nur in Frankreich oder Belgien möglich. „Das ist ein Fehler.“ Die Polizei und das Bundesheer würden Vorkehrungen treffen, „aber das reicht nicht“. Auch in der Bevölkerung müsse es ein Umdenken geben.

„Wie reagieren wir als Nation?“

Was kann aber der Einzelne tun? „Die Beobachtungen schärfen, auch unsere Jugend in der Schule darauf vorbereiten“, meint Commenda. Es müsse eben ein Bewusstsein geschaffen werden. Und: „Ganz allgemein muss eine Diskussion darüber geführt werden: Wie würden wir als Nation auf solche Ereignisse reagieren, wie würden wir damit umgehen?“ Die Debatte darüber würde fehlen. Ob durch das Thema nicht auch Panik entstehen könnte? Commenda: „Terrorismus ist eine massive Bedrohung, die überall akut werden kann. Ich möchte nicht, dass man mir vorwirft, ich hätte nichts gesagt.“

Auch die Blaulichtorganisationen müssen besser in die Diskussion eingebunden werden. Commendas Appell: „Alle Betroffenen sollen sich zusammensetzen und darüber nachdenken, wie man im Ernstfall vorgesehen soll.“ Der General fordert eine „gesamtstaatliche Koordinierung, ein Lagezentrum“. Warum es das bisher nicht gebe? „Darüber will ich keine Diskussion beginnen“, sagt er. Wichtig sei, dass dieses Zentrum nun entstehen sollte. „Im Bundeskanzleramt, oder wo auch immer. Es muss auch nicht zwingend im Verteidigungsressort angesiedelt sein.“

In der Gedanken-Steinzeit

Und auch in einem anderen Bereich geschieht laut Generalstabschef zu wenig – auch in seinem Ressort: Im Bereich der Cyberabwehr. Oder, wie es Commenda formuliert: „Zum Teil befinden wir uns hier noch in der Gedanken-Steinzeit.“ Vor allem beim Objektschutz müsste sich in Zukunft einiges ändern. Derzeit liegt der Fokus noch darauf, im Ernstfall vor bestimmten Gebäuden noch Soldaten zu stationieren. Aber: „Einen großen Teil der kritischen Infrastruktur, den wir heute als solchen definieren, können wir in Zukunft vergessen.“ Ein Beispiel dafür: „Eine Gruppe wilder Dschihadisten wird kein Umspannwerk stürmen.“ Die Gefahr komme nicht über die Wiese, sondern über das Internet. „Wir brauchen eine Cyber-Gegenstrategie, die Angriffe nicht nur abwehrt, sondern verhindert.“ Hier sei man dabei, für mehr Arbeitsplätze für Spezialisten zu kämpfen. Aber in diesem Fall sei es genauso wichtig, ein Zentrum zu errichten, das sämtliche kritischen Netze schützt. „Wir wissen, dass das Finanz- und Gesundheitswesen manipuliert werden kann.“ Man müsse sozusagen ein Schutzschild errichten. „Darüber wird man offen reden müssen, auch was Gesetzesänderungen betrifft.“ Nachsatz: „Im Endeffekt brauchen wir eine völlig neue Art der Kriegsführung in Europa und in Österreich.“

Drohnen über Grenzgebiet?

Derzeit ist man aber auch noch mit dem Grenzschutz beschäftigt: Innen- und Verteidigungsressort haben sich darauf geeinigt, dass das Heer die grüne Grenze überwacht. „Die Art und Weise ist aber uns überlassen“, sagt Commenda. In Zukunft wird weniger auf Manpower und mehr auf technische Mittel gesetzt. „Das ist effizienter.“ Möglich sei der Einsatz von Drohnen, aber auch „Radaranlagen, von denen wir fünf Stück gerade beschaffen“. Würde man sehen, dass Menschen die Grenze passieren, könne man früh genug Soldaten an die Grenze schicken.