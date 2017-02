Textversion

08.02.2017 | 13:10 | (DiePresse.com)

Es sei "nicht im Sinn der Sache, die Diskussion endlos weiterzuführen", richtet der Vizekanzler seinem Innenminister aus. Noch heute soll es ein Treffen der beiden geben.

Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) weist seinen Parteikollegen Innenminister Wolfgang Sobotka bei der geplanten Reform des Demonstrationsrechts zurecht. Es sei „nicht im Sinn der Sache, die Diskussion endlos weiterzuführen", richtete Mitterlehner diesem über das Ö1-„Mittagsjournal" aus – insbesondere, da der Koalitionspartner offensichtlich keine Änderungen wolle. Er, Mitterlehner, selbst würde es daher bevorzugen, „wenn das Thema intern entsprechend verhandelt und erörtert und dann eine Lösung vorgestellt wird".

Verunsicherung und Emotionalisierung seien einer Sachlösung abträglich, so der Vizekanzler weiter. Er sehe daher momentan wenig Möglichkeit, das Thema im Laufen zu halten. Mitterlehner kündigte noch für Mittwoch ein Treffen mit Sobotka zu dem Thema an, „weil ich glaube, dass es in der Natur der Sache ist, so ein sensibles Thema wie Grundrechte vorerst einmal intern zu besprechen und dann gegebenenfalls – ich sehe durchaus die Möglichkeit und da und dort die Notwendigkeit – die Spielregeln zu präzisieren“.

Sobotka hatte zuvor trotz des SPÖ-Vetos angekündigt, an seinen Plänen festzuhalten. „Es wäre vollkommen falsch, das ad acta zu legen", sagte Sobotka. Hinsichtlich der breiten Kritik an seinem Vorhaben meinte der Minister: „Ich bin ein bisschen überrascht. Das ist ja nicht ein Plan des Sobotka, sondern für die Leute und für die Sicherheit in unserer ganzen Republik.“ Im Innenministerium habe sich eine Expertengruppe schon seit einem halben Jahr mit den Ausformulierungen beschäftigt. Daher würden „natürlich“ Menschenrechte und die Verfassung berücksichtigt.

Kickl: SPÖ macht "linkslinken Chaoten die Mauer"

Hinter das Vorhaben des Innenministers stellten sich am Mittwoch hingegen der Wiener Polizeipräsident Gerhard Pürstl und die Freiheitlichen. „Wir bekennen uns zum Demonstrationsrecht, aber auch die Rechte von nicht-demonstrierenden Bürgern, Anrainern und Geschäftsleuten sind zu schützen", sagte Generalsekretär Herbert Kickl. Gleichzeitig kritisierte er die SPÖ, die zwar im Internet das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung beschneiden wolle, „beim Demonstrationsrecht macht sie unter dem Deckmantel der Verteidigung der Grundrechte linkslinken Chaoten die Mauer".

SOS Mitmensch begrüßte indes die Zurückweisung der Vorschläge des Innenministers zur Einschränkung des Versammlungsrechts durch die SPÖ. Mit Grundelementen einer Demokratie betreibe man keine Machtspiele, so die Menschenrechtsorganisation, die in den vergangenen Tagen annähernd 17.000 Unterschriften zum Schutz der Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit gesammelt hat.

