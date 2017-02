Textversion

08.02.2017 | 18:21 | von Julia Neuhauser (Die Presse)

ÖVP-Langzeitlandeshauptmann Josef Pühringer wird am Donnerstag seinen Rücktritt bekannt geben. Mit Thomas Stelzer folgt ihm ein bislang wenig bekannter Berufspolitiker nach. Eine Spurensuche.

Zuletzt war sein Bekanntheitsgrad schon etwas gestiegen: Thomas Stelzer, Oberösterreichs Bildungslandesrat, versuchte sich mit aller Kraft zu profilieren. Das klappt in der schwarz-blauen Koalition, die in Oberösterreich regiert, ganz gut. Denn sowohl die Einführung eines Wertkodexes in Schulen als auch die Diskussion über die Deutschpflicht am Schulhof, für die er als Bildungslandesrat (mit)verantwortlich war, sorgten über die Grenzen des Bundeslandes hinweg für Aufsehen. Wohl nicht ohne Kalkül.

Der Name Thomas Stelzer wird nun noch stärker an Popularität gewinnen. Denn Thomas Stelzer wird Oberösterreichs nächster Landeshauptmann – und das schon sehr bald. Bereits am Donnerstag wird Langzeitlandeschef Josef Pühringer (ÖVP) seinen Rücktritt bekannt geben. Das erfuhr „Die Presse“ exklusiv. Offiziell bestätigen wollte das zwar niemand. Für Donnerstag wurden allerdings ein Landesparteivorstand und eine Pressekonferenz angesetzt.

Damit ist den Spekulationen über Pühringers Rücktrittstermin ein Ende gesetzt. Er hatte schon kurz nach der Landtagswahl im Herbst 2015 angekündigt, nicht die gesamte Legislaturperiode, also nicht bis 2021, bleiben zu wollen. Seither war der 2. März 2017, der Tag, an dem Pühringer sein 22-jähriges Amtsjubiläum feiert, als Rückzugstermin im Gespräch. Das dürfte er nun tatsächlich sein. An diesem Tag findet nämlich auch die nächste Landtagssitzung, in der der Rücktritt formal eingereicht werden muss, statt.

In Linz kommt es damit zu einem Generationenwechsel. Dem 67-jährigen Pühringer folgt der fast 50-jährige Stelzer. Pühringer hat ihn schon lange als seinen Nachfolger – das Wort Kronprinz hörte Stelzer nicht gerne – installiert. Spätestens als 2015 für Stelzer eigens der Posten des ersten ÖVP-Stellvertreters im Land geschaffen wurde, war klar, dass er das durchaus schwere Erbe wird antreten dürfen. Im Vorfeld der Langtagswahl wurde intern schon darüber nachgedacht, Stelzer als Spitzenkandidaten ins Rennen zu schicken. Man entschied sich aber dagegen. Sein geringer Bekanntheitsgrad sprach gegen ihn.

Stelzer ist noch nicht jedem Oberösterreicher ein Begriff. Neben Pühringer stehen auch Oberösterreichs FPÖ-Parteichef Manfred Haimbuchner und Stelzers Parteikollege (und Konkurrent), Wirtschaftslandesrat Michael Strugl (ÖVP), im Scheinwerferlicht. Stelzer stand lange im Schatten. Bei der politischen Konkurrenz ist man – hinter vorgehaltener Hand – deshalb durchaus froh, dass Stelzer und nicht Strugl nachrückt.

Befürworter von Schwarz-Blau

Stelzer hat den blauen Koalitionspartner mit offeneren Armen als Pühringer, der als Großkoalitionär gilt, empfangen. Der zweifache Familienvater, dessen Frau als Unternehmerin tätig ist, wird als konservativ und katholisch beschrieben. Korrekt und zielstrebig sei er. Die Rolle des Landesvaters, der auf Volksfesten auf Stimmenfang geht, traut man Stelzer nicht zu. Er sei zu zurückhaltend.

Innerhalb der Landespartei musste sich Stelzer sein Gewicht nicht erst in den vergangenen Monaten erarbeitet. Er kennt die Landes-ÖVP seit Jahrzehnten. Der gebürtige Linzer, der mittlerweile in Wolfern nahe Steyr wohnt, hatte nach der Matura am Gymnasium der Jesuiten und dem Studium der Rechtswissenschaften an der Johannes Kepler Universität in Linz nur ein kurzes Gastspiel in der Wirtschaft. Konkret bei der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich.

Seither ist Stelzer Berufspolitiker. Bereits im Alter von 24 Jahren, also 1991, saß er im Linzer Gemeinderat. Der Jungen ÖVP Oberösterreich stand er fast zehn Jahre lang vor. Von 1992 bis 1997 war Stelzer Mitarbeiter im Landtagsklub und danach in der Bildungsabteilung des Landes beschäftigt. Sein erstes Mandat im Landtag bekam er bereits vor 20 Jahren. Dann wurde er Klubobmann und zuletzt eben Landeshauptmannstellvertreter. Dabei dürfte ihm nicht nur seine persönlich gute Verbindung zu Pühringer geholfen haben, sondern auch, dass er dem richtigen Bund angehört – wie Pühringer kommt er aus dem Arbeitnehmerbund ÖAAB.

Im vergangenen Sommer wäre die Erbfolge noch einmal fast durcheinander gekommen. Zwischen Stelzer und Strugl, der zuvor lange als logischer Pühringer-Erbe galt und als Wirtschaftslandesrat den Rückhalt von Wirtschaftsbundpräsident Christoph Leitl (ÖVP) genießt, brach ein öffentlich ausgetragenen Kleinkrieg aus. Es wurde um die Machtverteilung nach Pühringers Abgang – konkret um die Finanzagenden – gestritten. Das wurde dann aber geklärt. Stelzer wird als Landeschef das Finanzressort bekommen. Das Ressort von Strugl soll zu einem sogenannten Standortressort werden, das neben der Wirtschaft die Bereiche Wissenschaft und Forschung beinhaltet. Das Budget soll gemeinsam erarbeitet werden.

Zuerst wird aber einmal gefeiert. Am Donnerstag in einer Woche wird es ein großes ÖVP-Fest zu Stelzers 50. Geburtstag geben. Da wollte man ihn offenbar als designierter Landeshauptmann auftreten lassen. Man muss ihn ja noch bekannt machen.