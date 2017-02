Textversion

09.02.2017 | 16:39 | von Philipp Aichinger (Die Presse)

Ob beim Demonstrationsrecht oder dem Regierungsprogramm: Der Innenminister sucht den Konflikt und lässt sich auch von der eigenen Partei wenig dreinreden. Doch was treibt ihn an?

Warum Wolfgang Sobotka so handelt, wie er handelt, versteht sein Gegenüber nicht immer. Nicht nur beim Koalitionspartner SPÖ, auch in der ÖVP sind manche nicht glücklich über Sobotkas Alleingänge. Erst legt er sich quer und will das Update zum Regierungsprogramm nicht unterschreiben. Dann tut er es doch, um kurz darauf wieder einen Alleingang zu wagen, indem er Pläne für eine Einschränkung des Demonstrationsrechts offenbart. Eine Vorgangsweise, die neben der SPÖ auch Parteichef Reinhold Mitterlehner missfiel, der die heikle Sache lieber erst intern besprochen gesehen hätte. Doch was treibt Sobotka bei seinen Vorstößen an? Dazu kursieren mehrere Thesen, wobei manche plausibler als andere sind.

1 Wolfgang Sobotka will die ÖVP am liebsten selbst anführen.

Es ist eine Theorie, die SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim gestern ins Spiel brachte. Er ortet ein „vorwahlkampfmäßiges Ringen von Innenminister Sobotka und Außenminister Kurz um die Nachfolge an der Parteispitze“. Eine These, die in der ÖVP aber allerorts nur mit Kopfschütteln quittiert wird. Gilt doch Sobotka als Teil des Lagers um Außenminister Sebastian Kurz und nicht als dessen Gegner.

2 Sobotka will Kurz zeigen, dass er unter ihm ein guter Minister wäre.

Als schon etwas plausibler als die erste These gilt die Vermutung, dass Sobotka einfach auf Kurz als kommenden Obmann der Partei setzt. Sowohl der Innen- als auch der Außenminister sollen Neuwahlen nicht fürchten. Sobotka, der wie der Außenminister einen strikten Kurs bei Integration und Migration fährt, hätte so auch unter dem vermutlich nächsten Parteichef, Sebastian Kurz, einen Platz auf der Ministerbank fix.

3 Sobotka will auffallen, um doch noch Landeshauptmann zu werden.

Aber betreibt Sobotka den Aufwand wirklich nur, um sich als Minister abzusichern? Wohl kaum, da könnte noch mehr dahinterstecken. Der eigentliche Traum Sobotkas war es, niederösterreichischer Landeshauptmann zu werden. Erwin Pröll entschied sich aber schon im Vorjahr, Johanna Mikl-Leitner zur Kronprinzessin zu machen.

Sobotka bekam im Zug einer Rochade als Trostpflaster Mikl-Leitners Posten im Innenministerium. Doch Mikl-Leitner muss 2018 eine Landtagswahl schlagen. Die Absolute ohne die schillernde Figur Erwin Pröll zu halten wird für die ÖVP schwer. Sollte Mikl-Leitner in der Wählergunst zu schwach abschneiden, könnte Sobotkas Stunde als Landeshauptmann doch noch schlagen. Und um sich dafür in Stellung zu bringen, müsse er möglichst oft öffentlich in Erscheinung treten, meint ein Insider.

4 Sobotka ist das Verhältnis zu Kanzler Kern ohnedies schon egal.

Das Verhältnis von Wolfgang Sobotka und SPÖ-Kanzler Christian Kern gilt nicht gerade als das beste. Das wurde spätestens mit der SMS-Affäre im vergangenen Sommer offenbar. „Da sitzt du in einer Ministerratssitzung, als dann plötzlich der eine oder andere Minister anfängt, mit seinem Paten zu SMSen (...) Und fragt, ob er da zustimmen darf“, ärgerte sich Kern damals.

Das Ganze war ein Seitenhieb des Kanzlers auf Sobotkas Naheverhältnis zu Pröll. Auch beim Regierungsprogramm maßregelte Kern Sobotka öffentlich, weil dieser erst nicht unterschreiben wollte. Schließlich unterschrieb Sobotka doch. Nur ein paar Tage später ging Sobotka mit einem Plan für ein neues Versammlungsgesetz an die Öffentlichkeit, obwohl ein solcher nicht im soeben aktualisierten Regierungsprogramm vorgesehen ist. Die SPÖ reagierte dementsprechend verärgert und lehnte Sobotkas Pläne auch strikt ab.

5 Sobotka ist überzeugt, die besseren politischen Ideen zu haben.

Es ist ein Punkt, den fast alle erwähnen, wenn man über Sobotka spricht: das ausgeprägte Selbstvertrauen des Innenministers. Sobotka sei stets der Überzeugung, dass er recht habe, heißt es. Und er sei keiner, der schnell klein beigibt, sondern einer, der intensiv für seine Positionen kämpft.

Dazu kommt, dass Sobotka für manche in der Partei als der politischste Kopf unter den Ministern gilt und als solcher über sein Ressort hinausdenkt. Und dass er intern auch durchaus Unterstützung für seine Anliegen spürt. Bei der Einschränkung des Demonstrationsrechts soll Sobotka etwa nicht nur Wiens ÖVP, sondern auch die Mehrheit der ÖVP-Nationalratsabgeordneten hinter sich haben.

6 Als Niederösterreicher hat Sobotka mehr Freiheiten als andere.

Auch zu beachten: Der Innenminister, noch dazu einer aus Niederösterreich, hat nach der schwarzen Realverfassung mehr Freiheiten als andere Minister. Das sei nun einmal so, wenn man quasi von Erwin Pröll nominiert wurde, meint ein Parteikenner.

Apropos Freiraum: Sobotka lädt am 20. Februar im Rahmen der Veranstaltungsreihe Freiraum zur Diskussion „Rechtsstaat am Prüfstand“. Laut Einladung wird dabei „im Spiegel von Kunst, Philosophie und Medien“ debattiert. Eines der Themen könnte für jene von Interesse sein, die Sobotkas Alleingänge nicht immer ganz nachvollziehen können. Es lautet: „Ist das Verstehen des Gegenübers Grundlage für Politik?“