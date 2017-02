Textversion

10.02.2017 | 11:29 | (DiePresse.com)

Der 19-Jährige soll im Oktober einen anderen jungen Mann durch einen Messerstich verletzt haben. Der Attacke ging ein Streit um ein Mädchen voraus.

Im Grazer Straflandesgericht ist am Freitag ein 19-Jähriger wegen versuchten Mordes vor einem Geschworenensenat (Vorsitz: Christoph Lichtenberg) gestanden. Er soll im Oktober 2016 einen anderen jungen Mann durch einen Messerstich verletzt haben. Der Attacke ging ein Streit um ein Mädchen voraus. Der Beschuldigte leugnete jegliche Tötungsabsicht: "Ich wollte ihm nur weh tun."

Der Vorfall spielte sich in einer Diskothek ab, wo der Serbe eine Bekannte traf. "Ich war in dieses Mädchen verliebt", beteuerte er. Als die Frau mit einem anderen tanzte, rastete er aus und stellte den Burschen zur Rede, es folgte eine Schupferei, dann beförderte der Türsteher den 19-Jährigen aus dem Lokal. Er stand eine Stunde draußen, dann ging er wieder hinein, schnurstracks auf seinen Rivalen zu, "zückt sein Klappmesser und sticht ihn in den Bauch", schilderte Staatsanwalt Rudolf Fauler.

Messer in der Hosentasche? "Zum Wechseln einer Glühbirne"

Das Opfer hatte das große Glück, dass der Stichkanal so schräg war, dass die Bauchhöhle nicht getroffen wurde und die Verletzung dadurch nicht lebensgefährlich war. "Ich wollte ihm wehtun, aber ich habe nie einen Plan gehabt, es ist einfach passiert", beteuerte der Angeklagte, der sich nur der absichtlichen schweren Körperverletzung schuldig bekannte. "Warum nehmen Sie so ein Messer mit ins Lokal?", wollte Richter Christoph Lichtenberg wissen. "Es war in meiner Hosentasche", antwortete der Serbe. "Wie kommt's dahin?", hakte der Richter nach. "Ich habe es zum Wechseln einer Glühbirne gebraucht", kam die Antwort, die der Richter nicht ganz nachvollziehen konnte. "Einen Schraubenzieher oder eine Zange ja, aber ein Messer?"

Der Angeklagte gab zu, "wütend und aggressiv" gewesen zu sein, weil der andere nicht mit ihm reden wollte, sondern einfach weiter tanzte und zu dem 19-Jährigen sagte: "Das geht dich nichts an." Warum er dann aber eine Stunde vor dem Lokal stand und erst dann hineinging und zustach, konnte der Serbe nicht erklären. "Es ist einfach passiert", wiederholte er immer wieder.

Urteil wird am Nachmittag erwartet

Gerichtsmediziner Thorsten Schwab führte aus, dass die Verletzungen nicht lebensgefährlich waren, was aber eher Zufall gewesen sei. "Es ist schwer, so einen Stich zu dosieren", erklärte der Sachverständige. Das Messer mit der zehn Zentimeter langen Klinge war neben dem Bauchnabel in den Körper eingedrungen. Bei einem anderen Stichkanal hätten schwere Verletzungen der Bauchhöhle, des Darms oder innerer Organe die Folge sein können. "Potenziell ist so ein Stich sehr, sehr gefährlich", schloss der Gutachter.

Ein Urteil der Geschworenen wird für den Nachmittag erwartet.