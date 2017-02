Textversion

11.02.2017

Oberösterreich scheidender Landeshauptmann plädiert dafür, zwei Drittel der Mandate über diesen direkten Kampf der Kandidaten zu vergeben und nur ein Drittel über Landeslisten.

Ein neuer Anlauf für ein Mehrheitswahlrecht kommt vom scheidenden oberösterreichischen Landeshauptmann Josef Pühringer (ÖVP). Im Ö1-"Journal zu Gast" plädierte Pühringer (im Gegensatz zu ÖVP-Klubobmann Reinhold Lopatk) am Samstag dafür, zwei Drittel der Mandate über diesen direkten Kampf der Kandidaten zu vergeben und nur ein Drittel über Landeslisten. "Das würde automatisch zur Stärkung der stärksten Partei führen", argumentierte Pühringer.

Angesprochen auf etwaige Obmann-Kämpfe in der Volkspartei, meinte Pühringer, er stehe hinter dem Kurs von Bundesparteichef und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner. Im Hinblick auf die nächste Nationalratswahl sollte die Regierung jetzt 18 Monate mit Hochdruck durcharbeiten. Erst kurz vor der Wahl sollte die ÖVP ihren Spitzenkandidaten aufstellen, so der Rat des scheidenden Landeshauptmannes. Denn wer immer die Nummer Eins werden wird, sei so bekannt, dass ein längerer Vorlauf nicht nötig sei.

Schützenhöfer will "vom Reden ins Tun kommen"

Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) begrüßte Pühringers Vorschläge hinsichtlich des Wahlrechts am Samstag. Er hoffe, "dass wir vom Reden ins Tun kommen." Schützenhöfer verwies darauf, dass es schon viele Vorschläge für ein Mehrheitswahlrecht gebe, zuletzt auch zu Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) und davor auch schon vom "Österreich-Konvent" und der Perspektiven-Gruppe der ÖVP. Der steirische Landeshauptmann glaubt deshalb, dass man rasch ein Ergebnis erzielen könnte. Die Verhandlungen sollten jedenfalls so schnell wie möglich geführt werden.

