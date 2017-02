Textversion

14.02.2017 | 15:42 | von Philipp Aichinger (Die Presse)

Die Koalition legt Pläne für ein neues Wahlrecht vor. Änderungsbedarf gäbe es durchaus: Das reicht von einem neuen Kuvert über alternative Wahlbeisitzer bis zu einer neuen Stimmgewichtung. Doch gerade Letztere ist sehr umstritten.

Am Mittwoch präsentieren die Klubobmänner Andreas Schieder (SPÖ) und Reinhold Lopatka (ÖVP) ihre Vorschläge für ein neues Wahlrecht. Schon im Vorfeld ist die Opposition verärgert, weil sie in die Gespräche nicht eingebunden wurde, obwohl wichtige Änderungen am Wahlrecht nur mit Zweidrittelmehrheit erfolgen können. Also zumindest ein Teil der Opposition (etwa Grüne oder FPÖ) zustimmen muss. Doch woran krankt es im Wahlrecht eigentlich, und was könnten mögliche Lösungen sein?

1 Die Briefwahl ist fehleranfällig. Und das zuletzt verwendete Kuvert eher nur eine Notlösung.

Dass Wahlkarten zu früh aufgehen, darf ebenso wenig passieren wie dass die Stimmen zu früh ausgezählt werden. Doch auch wenn man am Wahlabend mangels Auszählung der Briefwahlstimmen nur über das Ergebnis spekulieren kann, ist das unbefriedigend.

Es gilt, ein Wahlkuvert zu finden, das robust genug ist, aber nicht die Wählerdaten offenbart. Die bei der Bundespräsidentenwahl im Dezember verwendete Notlösung (ein Kuvert, bei dem die Wählerdaten außen sichtbar waren) mag stabil sein, ist aber aus datenschutzrechtlicher Hinsicht bedenklich.

Gleichzeitig wäre es sinnvoll, die Wahlkarten schon am Wahltag auszuzählen, um Spekulationen über das echte Ergebnis vorzubeugen. Momentan ist es erst ab Montag, neun Uhr, erlaubt, die Stimmen auszuwerten.

2 Die Briefwahl sollte eigentlich die Ausnahme sein. Ist sie aber nicht.

Wenn die Beisitzer aber die Mehrarbeit schon am Wahlabend erledigen müssen, sollte es nicht mehr so viele Wahlkarten wie bisher geben. Mehr als 885.000 Wahlkarten waren es etwa, die für die erste Hofburg-Stichwahl im Mai des Vorjahres ausgegeben wurden. Die Grundidee der Briefwahl als Ersatz für jene, die am Tag des Urnengangs sonst nicht votieren könnten, ist längst ad absurdum geführt. Viele holen sich eine Wahlkarte nur, weil es so einfach gemütlicher ist.

Dabei sind Wahlkarten per se problematisch, weil das geheime Wahlrecht nicht gesichert ist. Die FPÖ fordert deswegen, dass es die Briefwahl nur noch aus dem Ausland geben soll. Wer im Inland ist, soll hingegen mit der Wahlkarte in ein beliebiges Wahllokal gehen. Eine derartige Einschränkung der Briefwahl will die Regierung aber nicht.

Ein bundesweiter Vorwahltag (also ein alternativer Abstimmungstag) ist hingegen auch für die Regierungsparteien eine Option. Dieser könnte die Zahl der Briefwähler mindern und wurde bisher etwa bei Regionalwahlen in der Steiermark gut angenommen.

3 Es wird für die Parteien immer schwerer,

Wahlbeisitzer zu finden.

Gerade wenn es darum geht, Unregelmäßigkeiten zu vermeiden, sollten genug Augen auf eine Wahl schauen. Parteien fällt es aber immer schwerer, Wahlbeisitzer zu nominieren. Als Alternative könnte man auch andenken, diese Lücke mit mehr Beamten oder aber mit Freiwilligen aus der Bevölkerung zu schließen. Innenminister Wolfgang Sobotka schlug sogar vor, das Wahlbeisitzen zu einer Bürgerpflicht zu machen. Ob Leute unter Zwang die besten Wahlbeisitzer sind, wird freilich von Gegnern der Idee bezweifelt.

4 Die Regeln für die Wahlanfechtung sind höchst umstritten.

Dass die Anfechtung der FPÖ gegen die Hofburg-Wahl im Mai erfolgreich war, obwohl keine Manipulation nachgewiesen wurde, war monatelang Grund für Diskussionen. Wolfgang Gerstl, Verfassungssprecher der ÖVP, wartet nun in der aktuellen Debatte mit einem Gesetzesvorschlag auf: So sollten Wahlen nur noch aufgehoben werden können, wenn es tatsächlich nach einer Manipulation aussieht, meint Gerstl gegenüber der „Presse“. Er ist bei der Präsentation des jetzigen Wahlrechtspaketes aber nicht dabei.

Nach bisheriger Judikatur des VfGH reicht es aus, dass Wahlvorschriften verletzt wurden und eine Manipulation so möglich wurde. Befürworter dieser strengen Judikatur verweisen darauf, dass Manipulationen schwer nachweisbar sind und man deswegen das Wahlrecht sehr genau nehmen muss.

5 Das jetzige Wahlrecht begünstigt Parteisoldaten, die immer wieder nominiert werden.

Wer einen guten Platz auf einer Liste bekommt, bestimmen die Parteizentralen. Und nominiert werden so parteitreue Personen, die Gesetze wie vorgegeben abnicken. Als Querdenker von einem hinteren Listenplatz ins Parlament zu kommen ist schwierig, weil die Vorzugsstimmenhürde recht hoch ist.

Durchbrechen könnte man das System, indem man das Vorzugsstimmensystem ernst nimmt. Sodass einfach jene in den Nationalrat kommen, die auf einer Liste die meisten Vorzugsstimmen bekommen.

Eine solche Reform hätte aber negative Seiten, warnt wiederum der grüne Abgeordnete Albert Steinhauser. Junge Leute würden dadurch sogar weniger leicht ins Parlament kommen, weil Ältere schon bekannt seien und daher mehr Vorzugsstimmen bekämen. Und Ältere seien auch finanzkräftiger, was einen Vorzugswahlkampf erleichtert.

6 Das jetzige Wahlrecht macht klare Mehrheiten und neue Koalitionen schwer.

SPÖ und ÖVP quälen sich von Neuanfang zu Neuanfang. Andere Mehrheiten ergeben sich beim geltenden Verhältniswahlrecht aber nicht so leicht. Hatten lange Zeit nur ÖVP-Vertreter über ein mehrheitsförderndes Wahrecht laut nachgedacht, tat dies zuletzt auch der neue SPÖ-Kanzler, Christian Kern.

Ideen dafür gibt es mehrere, So könnte die bundesweit stärkste Fraktion automatisch eine knappe absolute Mehrheit bekommen (92 Mandate). Kern dachte in seinem Plan A nicht so weit, will aber einen Mandatsbonus für die stärkste Fraktion. Eine weitere Idee wäre das britische Wahlrecht mit Einerwahlkreisen, in denen jeder Wahlkreis genau einen Abgeordneten direkt wählt. Der Vorteil ist hier der engere Bezug zu „seinem“ Abgeordneten. Der Nachteil aber, dass kleinere Parteien unter die Räder kommen könnten.

Auch Ideen für Mischformen gibt es. So will Neos-Vizeklubobmann Nikolaus Scherak, dass 100 Abgeordnete in Einerwahlkreisen direkt gewählt werden, 83 Mandatare nach dem bisherigen Verhältniswahlrecht.

Eine derart große Reform würde freilich nicht so leicht über die Bühne gehen. Denn auch in den Klubs von ÖVP und SPÖ gibt es viele, die am geltenden Wahlsystem hängen.