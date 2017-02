Textversion

15.02.2017

Die ÖVP hofft nicht mehr auf eine europäische Lösung – und will nun im Alleingang eine neue Regelung für die Familienbeihilfe ins EU-Ausland finden. Ein Gutachten unterstützt sie.

Der Vorsatz, auf den sich die Regierung geeinigt hat, klingt etwas sperrig: SPÖ und ÖVP wollen sich dafür einsetzen, dass „die exportierte Familienbeihilfe indexiert wird“. Was damit gemeint ist: Wenn EU-Bürger in Österreich arbeitet, die Kinder aber im Ausland leben, sollen die Familienleistungen an die dortigen Gegebenheiten angepasst werden. Bis März will die Koalition laut ihrem neuen Arbeitspakt der Europäischen Kommission einen Vorschlag für die Novelle vorlegen. Da Brüssel aber bisher ablehnend auf die österreichischen Pläne reagiert hatte, will die ÖVP auf eigene Faust tätig werden – und eine nationale Lösung finden. Dabei stützt sich die Partei laut Ö1 auf ein neues Gutachten.

1. Wer bekommt derzeit Familienbeihilfe – wer nicht?

Zunächst zum Status Quo: Derzeit haben Arbeitsmigranten innerhalb der EU überall dieselben Rechte wie Inländer. EU-Bürger, Schweizer, und Menschen aus dem europäischen Wirtschaftsraum, die in Österreich arbeiten, haben daher auch Anspruch auf Familienbeihilfe – selbst wenn ihre Kinder im Ausland sind. Hier muss man allerdings unterscheiden: Arbeitet nur jener Elternteil, der in Österreich ist, jener im Ausland aber nicht, erhalten die Kinder die volle Familienleistungen. Arbeitet auch der Elternteil im Ausland, wird meist das dortige Familiengeld ausbezahlt. Österreich stockt die Leistungen aber meist auf das hiesige Niveau auf. Nicht-EU-Bürger erhalten diese Familienleistungen nicht.

2. Wie hoch sind Leistungen, die ins EU-Ausland fließen?

Laut Familienministerium erhielten im Jahr 2015 rund 31.700 Kinder mit Wohnsitz im Ausland österreichische Familienbeihilfe bzw eine Aufstockung aus Österreich. Insgesamt machte das eine Summe von 51,9 Millionen Euro aus. Zum Vergleich: Insgesamt machte das Budget für die Familienbeihilfe in diesem Jahr 3,6 Milliarden Euro aus. Rechnet man die Kinderabsetzbeträge mit ein, sind es rund 73 Millionen Euro, die ins Ausland flossen. Das sind in Summe fünf Prozent der Familienleistungen.

3. Was besagt das Gutachten für das Familienressort?

Nachdem eine europäische Lösung in dieser Frage nicht in Aussicht ist, sollte ein Gutachten die Frage klären: Kann Österreich auf eigene Faust die Familienbeihilfe indexieren, ohne gegen EU-Recht zu verstoßen? Ergebnis: Ja, es kann. Der beauftragte Experte, Sozialrechtler Wolfgang Mazal, argumentiert folgendermaßen: „Das Europarecht verlangt, dass ein Kind eines EU-Bürgers im Ausland so behandelt wird, als ob es im Inland lebt“, sagt er der „Presse“. Das sei aber eigentlich nicht der Fall: Wenn das Kind im Ausland Familienbeihilfe bekäme, sei dies im Verhältnis mehr Wert – oder weniger. Überhaupt: Im „komplexen System der Familienförderung“ gehe es darum, dass der Staat den Unterhaltspflichtigen bei den Kosten entlaste. Und diese Unterhaltszahlungen für Kinder im Ausland würden auch im Verhältnis zur Kaufkraft im Wohnland des Kindes bemessen. Diese Kaufkraft sollte man daher auch bei der Familienbeihilfe berücksichtigen. Das bedeute in einigen wenigen Fällen übrigens auch, dass Österreich mehr Beihilfe ins Ausland schicken müsste. Der Experte geht zwar davon aus, dass es zu einer Klage beim Europäischen Gerichtshof kommen wird. Aber er sei der Meinung, dass die Regelung dem standhalten werde.

4. Wie sieht der Plan der Regierung für die Zukunft aus?

Hier muss man unterscheiden: Was will die SPÖ, was die ÖVP? Grundsätzlich ging die Initiative, die Familienbeihilfe an das EU-Ausland anzupassen, von der Volkspartei aus: Außenminister Sebastian Kurz und Familienministerin Sophie Karmasin plädierten schon im vergangenen Jahr für diese Indexierung. Die SPÖ zeigte sich grundsätzlich gesprächsbereit, kritisierte allerdings die Alleingänge der Volkspartei. Noch in dieser Woche wollen sich Karmasin und Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) treffen. In Stögers Büro weiß man von einem nationalen Alleingang Österreichs (noch) nichts.