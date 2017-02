Textversion

16.02.2017 | 13:21 | (DiePresse.com)

Die "Task Force Eurofighter" im Verteidigungsministerium wirft Airbus arglistige Täuschung vor. Ziel ist es nun, Schadenersatz zu bekommen. Den Schaden errechnet das Ministerium mit 1,1 Milliarden.

Das Verteidigungsministerium hat am Donnerstag in der Causa Eurofighter Strafanzeige gegen Airbus erstattet. Es geht um den Verdacht auf arglistige und betrügerische Täuschung beim Kauf der Jets. In der Anzeige wird davon ausgegangen, dass Airbus die Republik "in betrügerischer Absicht getäuscht" habe. Der Konzern wollte die Vorwürfe inhaltlich vorerst nicht kommentieren. Grundlage für die Sachverhaltsdarstellung sind die Ermittlungen der Ende 2012 eingerichteten "Task Force Eurofighter" im Verteidigungsministerium. Die Beschaffung der Eurofighter Anfang der 2000er-Jahre war stets von Korruptionsvorwürfen begleitet.

Konkret geht es um zwei Aspekte, nämlich den Kaufpreis einerseits und die Lieferfähigkeit andererseits. Beim Kaufpreis geht es vereinfacht gesagt darum, dass der Preis nach Ansicht der Republik über dem eigentlichen Wert der Flieger lag. Der zweite Betrugsverdachtsmoment betrifft die Konfiguration der Flieger und deren Aufrüstung. Die Task Force führt an, dass die Unternehmen der Republik 2002 die Lieferung eines Kaufgegenstandes versprachen und vertraglich zusicherten, obwohl sie weder in der Lage noch willens gewesen seien, wie vereinbart zu liefern. Die Finanzprokuratur als Anwalt der Republik hat sich dem Strafverfahren auch als Privatbeteiligte angeschlossen. Eine Verjährung etwaiger Ansprüche sei damit ausgeschlossen, hieß es.

Der bisherige Schaden der Republik durch den Ankauf der Eurofighter könnte bis zu 1,1 Mrd. Euro betragen und das wolle man auch geltend machen, sagte Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) bei der Pressekonferenz am Donnerstag. Der Minister lässt bis Sommer eine Sonderkommission ohne Tabus Varianten prüfen, wie man die Luftraumsicherung gleich effektiv, aber günstiger garantieren könne. Diese sei aber weiterhin sichergestellt, die Eurofighter bleiben vorerst weiterhin im Einsatz.

Internationale Kooperationen zur Luftraumüberwachung?



Ihre Zukunft in Österreich ist aber keineswegs sicher. Doskozil hat nämlich eine Sonderkommission beauftragt, bis Ende Juni "alle Optionen zu prüfen, wie wir in Zukunft die Sicherheit unseres Luftraums so effektiv wie heute, aber kostengünstiger garantieren können". Geleitet wird die Soko vom Kommandanten der Luftstreitkräfte, Brigadier Karl Gruber.

Die SoKo soll laut Doskozil "vollkommen ergebnisoffen" arbeiten, auch dahingehend, inwiefern bei der aktiven Luftraumüberwachung künftig internationale Kooperationen eine Rolle spielen könnten. "Es sind alle Varianten denkbar." Auf die Frage nach einem Ausstieg aus dem Eurofighter-Vertrag verwies Doskozil auf die Soko und die eingebrachte Strafanzeige, man werde nun die Ergebnisse der Gerichte abwarten.

Ohne Täuschung hätte man andere Jets gekauft

Nach einem Bericht der "Task Force Eurofighter" im Ministerium wirft die Republik dem Jet-Anbieter Airbus Täuschung vor. "Es liegen klare Beweise vor", dass Eurofighter und Airbus die Republik "wissentlich getäuscht" hätten, meinte Doskozil. Dadurch sei ein "enormer Schaden" von bis zu 1,1 Mrd. Euro entstanden. Er sehe sich in der Pflicht, strafrechtliche relevante Tatbestände anzuzeigen und den Schaden, der für die Steuerzahler entstanden sei, geltend zu machen, erklärte der Minister. Es könne "nicht akzeptiert werden", dass "die Steuerzahler über einen Kaufpreis auch Schmiergelder mitfinanzieren".

Ohne die Täuschungshandlungen der Airbus Defence and Space GmbH und der Eurofighter Jagdflugzeug GmbH hätte sich die Republik Österreich im Jahr 2003 nicht für den Ankauf der Eurofighter entschieden, hieß es auf der Pressekonferenz. Auch der Vergleich vom Juni 2007 (u.a. Reduktion auf 15 Stück, Anm.) wäre nie zustande gekommen.

1,1 Mrd. Euro seien noch "diffizil"

Der Schaden beträgt laut Berechnungen der Republik bisher bis zu 1,1 Mrd. Euro. Er errechne sich aus der Rückerstattung des Kaufpreises der letztlich 15 Flieger, abzüglich Zeit- bzw. Restwert; hinzu kämen die Aufwendungen für den Betrieb abzüglich hypothetischer Kosten für den Betrieb eines alternativen Flugzeugs. In der Summe enthalten sind 183,4 Mio. Euro, auf die man jedenfalls Anspruch habe, präzisierte Peschorn. Die 1,1 Mrd. Euro seien noch "diffizil", man sehe aber gute Gründe, dass die Gerichte der Republik diese Summe als Schaden zusprechen würden.

Außerdem macht man noch zukünftigen Schaden durch Wartung und Betrieb in Form eines "Feststellungsbegehrens" geltend. Auf die Frage, ob man für einen Vergleich offen sei, meinte Doskozil, es sei klar, dass man einem etwaigen Gesprächswunsch der Airbus-Gruppe entsprechen würde.

Die vorerst genannten 183,4 Mio. Euro sind jene Summe, die man nach Meinung der Republik zu viel für die Jets bezahlt hat. Den Airbus-Unternehmen wird vorgeworfen, dass sie die Republik nie darüber aufgeklärt haben, dass im Kaufpreis von knapp 1,96 Mrd. Euro fast zehn Prozent - eben jene 183,4 Mio. Euro - für Gegengeschäftskosten eingepreist gewesen seien. In den Ausschreibungsunterlagen 2001 habe die Republik aber eindeutig gefordert, dass Kosten für die Abwicklung der geforderten Gegengeschäfte gesondert ausgewiesen werden müssen. Man sei also immer davon ausgegangen, dass der Kaufpreis (laut Kaufvertrag vom 1. Juli 2003) dem wahren Wert der bestellten Abfangjäger entspreche. Tatsächlich seien aber die "arglistig" eingerechneten 183,4 Mio. Euro für legale, aber auch kriminelle Gegengeschäftskosten verwendet worden, wird in der Anzeige argumentiert.

Gegengeschäfte bei Rüstungsbeschaffungen

Abseits der Schadenersatzforderung stellt Doskozil auch Gegengeschäfte bei Rüstungsbeschaffungen infrage. Solche Gegengeschäfte seien "offensichtlich eine ideale Trägerrakete für Korruption, Misswirtschaft und Geldwäsche". Man werde alles tun, damit Beschaffungen im Ressort künftig "sauber und korrekt ablaufen werden".

Äußerst kritisch wird im Bericht der Task Force - ohne Namen zu nennen - die Rolle von Waffenlobbyisten hervorgehoben: Deren Tätigkeiten hätten keine nachvollziehbaren Vorteile für die Republik gebracht. Vielmehr belegten die "mehrfachen und betraglich hohen Zahlungsflüsse" von Eurofighter und Airbus an die Lobbyisten, "dass deren Tätigwerden die Intransparenz der Entscheidungen (...) erhöht oder zumindest rechtswidrige Handlungen anderer Personen, die sich zu Lasten der Republik Österreich bereichert haben, unterstützt hat". Zudem wird Beamten vorgeworfen, "nachweislich freundschaftlichen Kontakt" zu Waffenlobbyisten gepflegt zu haben.

"Unverständlich" ist der Task Force, dass es zu den Kaufpreis- und Leistungsverhandlungen 2002/03 "keinerlei Aufzeichnungen" von den Verhandlern der Republik gebe. In der Entscheidung seien außerdem "die Kosten des laufenden Betriebes nicht adäquat berücksichtigt worden". Zudem bestehe ein erhebliches budgetäres Risiko aus zukünftigem Um- und Aufrüstungsbedarf der Jets.

Streitthema Eurofighter

Die Beschaffung der Kampfjets sorgte von Beginn an für heftige politische Diskussionen. Ursprünglich wollte die Republik zu Beginn der 2000er-Jahre 24 Abfangjäger kaufen. 2002 entschied sich die schwarz-blaue Regierung für den Typ Eurofighter, beschloss aber wegen des Hochwassers eine Reduktion auf 18 Stück. Im Juli 2003 wurden die Kaufverträge im Gesamtwert von rund 1,96 Mrd. Euro unterzeichnet, ebenso ein Gegengeschäftsvertrag. Immer wieder kam es zu Schmiergeldvorwürfen. Auch der politische Gegenwind war heftig: Die SPÖ versprach im Nationalratswahlkampf 2006 einen Ausstieg aus dem Vertrag, zudem wurde ein Untersuchungsausschuss eingesetzt, um die Vorgänge zu beleuchten.

Gegengeschäfte "Trägerrakete für Korruption“

2007 reduzierte die Große Koalition nach Vergleichsverhandlungen die Stückzahl auf 15, im Juli desselben Jahres landete dann der erste Eurofighter in Zeltweg. Die Korruptionsvorwürfe waren Gegenstand von Untersuchungen im In- und Ausland. Neben der Staatsanwaltschaft München ermittelt auch nach wie vor die Staatsanwaltschaft Wien in der komplexen Causa und damit zusammenhängenden Gegengeschäften wegen des Verdachts der Untreue und Geldwäscherei.

„Gegengeschäfte sind offenbar eine ideale Trägerrakete für Korruption“, sagte Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) bei der Pressekonferenz. Man müsse prüfen, ob man in Zukunft im Verteidigungsbereich noch Gegengeschäfte zulassen würde.

