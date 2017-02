Textversion

17.02.2017 | 10:13 | (DiePresse.com)

Der Rechnungshof stellt in einem Rohbericht eine Kostenexplosion und Kontrollmängel fest. Die Opposition sieht ein "völliges Desaster".

Der Bundesrechnungshof (RH) stellt in einem Rohbericht eine Kostenexplosion und Kontrollmängel bei der Mindestsicherung in Wien fest. Im Voranschlagsentwurf der Stadt Wien werde mit einem Anstieg der Kosten von 626 Mio. (2016) auf 1,6 Mrd. Euro (2021) gerechnet. Angesichts der Finanzlage stufte der RH dies als "kritisch" ein, berichtet krone.at.

Außerdem beanstandet der RH, dass auch Personen, die keinen Lichtbildausweis vorweisen, monatlich 837,76 Euro Mindestsicherung bekämen. Die zuständige Magistratsabteilung MA 40 habe zudem nur 63 Prozent der zur Kontrolle vorgeschriebenen Akten tatsächlich intern geprüft. Bei vielen Akten sei jede Kontrolle unmöglich, weil sie verschollen seien. Und bei 30.000 Akten (ein Fünftel der 151.058 Fälle) fehlten Angaben über die Staatszugehörigkeit.

27 Kinder nicht auffindbar

Weitere Kritikpunkte: Die Mindestsicherung an Langzeitarbeitslose und Pensionisten werde 14 mal jährlich ausbezahlt, das koste 25,84 Mio. Euro. Auch an Nicht-Österreicher, deren Aufenthaltsbewilligung abgelaufen ist, werde noch monatelang Sozialgeld ausbezahlt - ebenso an 27 Kinder, obwohl sie in Wien nicht auffindbar gewesen seien.

Im Büro von Sozialstadträtin Sandra Frauenberger - die vor Kurzem von Sonja Wehsely übernommen hat - hieß es, dass die Kostenkalkulation der Stadt bereits nach unten korrigiert worden sei. Bei den Auseiskontrollen werden Probleme beim Vollzug eingeräumt - auch wenn "sehr wohl Ausweispflicht" bestehe .

Opposition schäumt

Die ÖVP beeindruckt das wenig. "Unsere Befürchtungen werden angesichts dieser erschreckenden Fakten sogar noch übertroffen. Die Verschwendung, die unkontrollierte Vergabe und die völlig falschen Anreize werden damit ganz eindeutig bestätigt", kritisierte Landesparteichef Gernot Blümel am Freitag. Rot-Grün fahre die Stadt "ungebremst an die Wand".

Neos-Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger erklärze, ihre Fraktion habe schon länger vor den "weggaloppierenden" Kosten bei der Mindestsicherung gewarnt und Reformen eingefordert. "Die Stadtregierung hat sich währenddessen durchs Nichtstun ausgezeichnet, denn seit über einem Jahr herrscht Stillstand. Jetzt zeigen sich die teuren Folgen dieses Zuwartens", lautet die pinke Kritik. Meinl-Reisinger pochte erneut auf die Einführung einer Residenzpflicht auf Bundesebene sowie mehr Sach- statt Geldleistungen.

