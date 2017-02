Textversion

20.02.2017 | 12:04 | Von Günther Haller (Die Presse)

Vom Trauerkondukt Franz Josephs 1916 bis Adolf Hitlers Rede: Der Heldenplatz erzählt Geschichte wie sonst kein anderer Ort in Österreich.

Österreich hat im Lauf seiner Geschichte schon den verschiedensten Helden zugejubelt, manchmal haben es die Geehrten verdient, manchmal musste sich das Land eher dafür genieren. Folgerichtig haben wir Österreicher auch einen „Heldenplatz“, im Herzen von Wien. Der Wien-Kenner und –Liebhaber Jörg Mauthe nannte ihn einst „den absurdesten und schönsten Platz“ Wiens, ein Platz, der keine Abgrenzungen hat, sei eigentlich ein Kuriosum. Für Thomas Bernhard reichte ein einziges Wort, um seinen Ekel über die Verkommenheit Österreichs auszudrücken. Er verwendete es als Titel für ein Theaterstück: „Heldenplatz“.

Über diesen Platz führte der Trauerkondukt Franz Josephs 1916, an diesem Platz verabschiedete man sich im Ständestaat vom ermordeten Kanzler Dollfuss, hier schwor man in Veranstaltungen öffentlich dem Antisemitismus der NS-Zeit ab, hier wurde für Hainburg demonstriert und gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, man beschwor an Katholikentagen Gott und bejubelte den Papst, hier gibt es den Balkon, der in die Geschichte einging: Adolf Hitler begrüßte vor einer jubelnden Menge den Eintritt Österreichs in das Deutsche Reich. Sucht man ein Zentrum der österreichischen Geschichte, mit all seinen glorreichen und seinen schmählichen Facetten, findet man es hier.

Eigentlich hätte dieser Platz, der Äußere Burgplatz, verbaut werden sollen. Schließlich war hier vor der Hofburg das Zentrum der Monarchie, hier trafen die beiden Hälften der Ringstraße zusammen und schlossen sich zum Kreis, das schrie geradezu nach einem das Kaisertum glorifizierenden Gesamtkonzept. So gab es viele Pläne die Fläche bis hinüber zu den Hofstallungen (später Messepalast) zu verbauen. Wäre das alles realisiert worden, hätten wir heute eine Orgie von Gründerzeit-Repräsentationsbauten hier herumstehen und keine große Fläche für Menschenversammlungen. Auch der Blick auf den Volksgarten wäre völlig verbaut worden. Doch die Geschichte wollte das nicht, der chronische Geldmangel war schuld und auch ein zunehmendes Desinteresse Kaiser Franz Josephs. Das Scheitern der Prunkbauten war wohl auch ein Indikator für den Zerfall einer Staatsidee.

Als aus dem Parade- der Heldenplatz wurde

Seinen heutigen Namen erhielt der Heldenplatz 1878, zuvor hieß er auch Paradeplatz. Die Wiener Bevölkerung nannte die beiden monumentalen Reiterdenkmäler, die den Platz unübersehbar zieren, schlicht „die Helden“. Sind sie mehr als zwei in Stein und Erz verewigte große Männer, kunsthistorisch interessante schöne Übungen, um das Andenken zweier Feldherren zu retten? Im Zeitalter Franz Josephs dienten sie nicht nur der Erinnerung an längst vergangene glorreiche Zeiten, sondern sie liefern auch Aufschlüsse über das Geschichts- und das ideologische Selbstverständnis der Gesellschaft, die die Kunstwerke in Auftrag gegeben hat. Das ältere der beiden Denkmäler ist von 1860, es zeigt Erzherzog Carl, den Großonkel des regierenden Kaisers Franz Joseph, wie er mit der Fahne in der Rechten gegen die Truppen Napoleons in der Schlacht bei Aspern (1809) anreitet, das zweite, von 1865, zeigt den savoyischen Prinzen Eugen, ebenfalls hoch zu Ross, der das Kaiserreich in entscheidenden Schlachten vor dem Ansturm der Türken verteidigte. Beide Standbilder entstanden in Zeiten von Krisen und Schlachtenniederlagen. Da wirkte die Darstellung von siegreichen Feldherrn wie ein Antidepressivum gegen die bitteren Zeitläufe.

Erst die Erste Republik fand Gefallen an dem Platz und wählte ihn als Ort für Massenveranstaltungen. Der 15. März 1938 war schließlich nicht nur für das gesamte Österreich, sondern auch für diesen Platz ein Schicksalstag: Mit der Stunde, da Adolf Hitler „vor der Geschichte“ und vor 300.000 Menschen die Annexion Österreichs an sein Deutsches Reich proklamierte, wurde der Heldenplatz ein Synonym für den „Anschluss“ und ein Symbol, mit dem weltweit Österreichs angebliche Opferrolle in Frage gestellt werden konnte. Vorher und nachher gab es größere Versammlungen von Österreichern an diesem Platz, dennoch ist der Jubel dieses Tages das Brandmal geblieben. Viele, die Österreich nun verlassen mussten, erinnerten sich ein Leben lang an zwei Begebenheiten: Das „Gott schütze Österreich“ von Kanzler Schuschnigg und die Hitler-Rede auf dem Platz. Dabei gab es in Wien in diesen Jahren schrecklichere Orte als den Heldenplatz, den Gestapo-Sitz Morzinplatz etwa und den Aspangbahnhof, von dem Juden deportiert wurden.

Auch bei großem Touristenandrang vermittelt der Platz heute im Alltag den Eindruck einer allzu weitläufigen, seltsam leeren Fläche. Der Eindruck wurde erst in jüngster Zeit durch das Parlaments-Provisorium, zwei rechteckige Büroboxen, die von den Touristen als fancy container beschimpft werden, gestört. Doch das geht vorbei. Was der Zweiten Republik hingegen spätestens mit der großen Rede von Zeithistorikerin Erika Weinzierl 1988 und mit der Antirassismus-Demonstration „Lichtermeer“ gelungen ist, ist die Umdeutung des Platzes zu einem Ort demokratischen Bewusstseins. Da kann man gut auch den alten Namen aus den Zeiten Kaiser Franz Josephs belassen.