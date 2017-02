Textversion

22.02.2017 | 15:30 | Martin Fritzl (DiePresse.com)

Das falsche Ausbildungssystem führt zum Ärztemangel, sagt der frühere Rektor der MedUni Wien, Wolfgang Schütz. Er plädiert auch für einen deutlichen Abbau von Spitalsbetten.

Die Presse: Haben wir das beste Gesundheitssystem der Welt?



Wolfgang Schütz: Das glaube ich nicht. Jedes System hat seine Vor- und Nachteile. Aber wir haben sicher ein besseres als in den USA.

Gibt es einen Kardinalfehler?

Wir steuern einem Ärztemangel entgegen. Da geht es aber um einen relativen Mangel, nicht um einen absoluten. Es gibt im Spitalsbereich zu viele Ärztestellen, weil es zu viele Spitäler gibt. Die skandinavischen Länder kommen mit der Hälfte der Betten aus. Dafür haben wir einen sehr schwachen niedergelassenen Bereich mit überquellenden Spitalsambulanzen.

Die Lösung wären viel mehr Hausärzte?

Das ist zumindest im ländlichen Raum schwierig, weil Hausärzte auf dem Land kaum noch zu bekommen sind. Das heißt, man muss österreichweit Primärversorgungszentren patientennah etablieren. Das wäre ein Ersatz für die fehlenden Spitäler.

Über den Vorschlag wird die Ärztekammer nicht begeistert sein.

Die Ärztekammer ist ja nicht gegen Primärversorgungszentren, sondern sie ist dagegen, dass die Vertragskompetenzen zur Wirtschaftskammer wandern. Aber das wird doch möglich sein, dass weiterhin die Ärztekammer Vertragspartner der Kassen bleibt.

Die Ärztekammer will aber auch, dass das bewährte Hausärztesystem beibehalten wird.

Das war vor zehn, zwanzig oder dreißig Jahren noch bewährt. Aber durch den Ärztemangel sind Ärztestellen in schlechten Gegenden nicht mehr nachbesetzbar.

Das ließe sich ja durch bessere Kassenverträge für Hausärzte ändern.

Richtig. Es gibt ja auch viele Ärzte, die den Kassenvertrag zurückgelegt haben und nur noch Wahlarzt sind. Und es gibt viele Patienten, die bereit sind, etwas zu zahlen.

Wie lässt sich das öffentlichen Gesundheitssystem noch retten?

Laut Rechnungshof kann man im Spitalsbereich 4,75 Milliarden Euro pro Jahr einsparen. Das ist realistisch. Mit dem frei gewordenen Geld kann man einiges ändern. Allerdings: Das Geld allein ist es nicht. Das Problem besteht auch darin, dass es immer mehr Fachärzte und immer weniger Allgemeinmediziner gibt. Damit kann man auch nicht mehr flächendeckend Primärversorgungszentren aufziehen.

Woher kommt der Ärztemangel? Mediziner werden ja genügend ausgebildet.

Viele gehen nach Abschluss des Studiums ins Ausland, weil die Ausbildung schlecht ist. Jetzt hat man die Ausbildung der Allgemeinmediziner, die vorher schon unattraktiv war, weiter verschlechtert, indem man das selbe System um ein Jahr verlängert hat. Die Ärzte rotieren im Turnus von Fach zu Fach, sodass sie nirgends heimisch werden. Früher waren die Turnusärzte billige Systemerhalter, jetzt werden sie von den Spitälern gar nicht mehr gewünscht. Man hat lieber Fachärzte. Und sie machen eine Ausbildung, die völlig anders ist als ihre spätere Tätigkeit.

Man muss die Ausbildung attraktiver gestalten?

Ja, aber das kostet natürlich etwas. Derzeit machen die Turnusärzte Hilfsdienste wie Schreibarbeiten oder Tätigkeiten, die in anderen Ländern das Pflegepersonal macht.

Sie halten auch die kürzeren Arbeitszeiten in den Spitälern für einen Fehler. Soll man sich von einem Arzt behandeln lassen, der seit 27 Stunden im Dienst ist?

Das geht schon, weil da ja Bereitschaftsdienst dabei ist und in der Bereitschaftszeit Ruhephasen enthalten sein müssen. Wenn die nicht möglich sind, dann muss Schichtdienst eingerichtet werden. Und der darf nicht länger als 13 Stunden dauern.

Die Ruhezeit funktioniert in der Praxis?

Das funktioniert nicht überall. Ich möchte nicht wissen, wie oft es so ist, dass man einen Schichtdienst einrichten müsste. Aber auch die Ärzte wollen Schichtdienst möglichst verhindern, was ich einsehe, weil das sicher familienschädlich ist. Ärzte wollen auch am Wochenende 49 Stunden durchgehend arbeiten. Damit haben sie bereits die gesamte Wochenarbeitszeit ausgeschöpft. Und da ist jede Menge Ruhezeit drin. Das Problem an den neuen Gesetzen ist, dass sie den Ärztemangel verstärken. Ärzte, die nach dem Nachtdienst nach Hause gehen, sind eben nicht da.

Wie beurteilen Sie die Einkommenssituation der Spitalsärzte?

Jetzt verdienen sie gut. Ich kenne keine andere Berufsgruppe, die von einem Tag auf den anderen eine 30-prozentige Gehaltserhöhung bekommen hat.

Wenn das Einkommen gut ist, sollte es auch keine Abwanderung ins Ausland geben.

Deshalb hat man das ja auch gemacht. Aber das Problem ist weiterhin die Ausbildung.

Wie wollen Sie die Spitäler abbauen? Da muss es doch heftige Widerstände geben.

Die Devise ist: Alle Macht dem Bund. Es kann nicht die Bundesländergrenze entscheidend sei, wie die Spitalsverteilung funktioniert.

Angesichts der realen Machtverteilung in Österreich wird das aber nicht passieren – es sei denn das ganze System kracht.

Ich fürchte, es wird in diese Richtung gehen, weil derzeit wenig unternommen wird. Die neue Ärzteausbildung hat das Rückgrat der Versorgung, die Allgemeinmedizin, nicht berücksichtigt, sondern ihr im Gegenteil sogar geschadet.

Wie lange lässt sich das System noch aufrecht erhalten?

Ich schätze, ungefähr zwölf Jahre. Dann wird die ärztliche Versorgung zusammengebrochen sein, wenn man den derzeitigen Zustand perpetuiert.