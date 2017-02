Textversion

23.02.2017 | 21:25 | (DiePresse.com)

Über die Parteigrenzen hinweg würdigen Kollegen die verstorbene Gesundheitsministerin. "Ein letztes Freundschaft", schrieben die SPÖ-Frauen. "Sabine Oberhauser wird mir sehr fehlen", erklärte ÖVP-Finanzminister Schelling. Auch der Bundespräsident ist tief erschüttert.

Der Tod von Sabine Oberhauser hat über alle politischen Parteigrenzen hinweg Bestürzung ausgelöst. Kollegen aller Parteien würdigten aber die verstorbene Gesundheitsministerin. "Es ist eine Nachricht, die unbeschreiblich traurig macht. Mein Mitgefühl, meine ganze Anteilnahme und meine Gedanken sind in diesen schweren, bitteren Stunden bei ihrem Mann Gerold, den Töchtern und der Familie", erklärte Kanzler Christian Kern. "Wer Sabine Oberhauser kennenlernen durfte, kannte eine Frau, die für ihre Werte und für ihre Überzeugungen eingestanden ist, die im Rahmen ihrer Politik - als Ministerin und Gewerkschafterin - immer überlegt hat, wie möglichst viele Menschen von ihrer Arbeit profitieren können. Und er kannte eine Frau, die auch in den schwierigen Tagen und Wochen ihrer Krankheit immer optimistisch war und ein Lachen auf den Lippen hatte", würdigte Kern die allseits beliebte Parteikollegin.

"Ich verliere eine liebe Freundin"

"Eine leidenschaftliche Politikerin und ein großartiger und liebenswerter Mensch ist viel zu früh von uns gegangen... In den Herzen so vieler Menschen hat sie einen bleibenden Platz", zeigte sich Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) schwer erschüttert. "Ihre Herzlichkeit war mitreißend. Die Republik hat eine erfahrene und profilierte Ministerin verloren. Die Sozialdemokratie verliert eine große Frau und Mitstreiterin. Ich persönlich verliere eine liebe Freundin", erklärte sie.

"Ein letztes Freundschaft"

"Unfassbar traurig und schockiert lässt uns die Nachricht von Sabine Oberhausers Tod zurück", beschrieb SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler die "tiefe Trauer" der Parteifreunde. "Ihr Tod ist ein schwerer Verlust, nicht nur für die Sozialdemokratie, sondern auch für die Republik, und für uns alle ganz persönlich .... liebe Sabine, wir werden dich niemals vergessen"

Auch die SPÖ-Frauen waren tief betroffen: "Liebe Sabine, wir SPÖ-Frauen werden dein fröhliches Gemüt und deine unerschütterliche Lebensfreude sehr vermissen. Ein letztes Freundschaft", schrieben SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek und SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Brunner.

Van der Bellen: "Eine überzeugte Gewerkschafterin"

Bundespräsident Alexander Van der Bellen zeigte sich Donnerstag "tief betroffen. "Großen Respekt" bezeugte er für den offenen Umgang der Ministerin mit ihrer Erkrankung. "Ihre Fröhlichkeit, ihre Kompetenz und ihr Engagement werden uns fehlen", so der Bundespräsident. Van der Bellen erinnerte daran, dass Oberhauser eine "überzeugte Gewerkschafterin" war, die sich vehement für die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingesetzt habe.

Unvergessen bleiben werde auch ihr starkes frauenpolitisches Engagement - das sie etwa Mitglied des Vereins der Wiener Frauenhäuser, als Vorsitzende des Österreichischen Frauenringes, als ÖGB-Frauenvorsitzende und schließlich als Frauenministerin zeigte.

Auch ÖVP tief betroffen

Auch in der ÖVP wurde der Tod von Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser (SPÖ) mit tiefer Betroffenheit aufgenommen. "Österreich verliert einen großartigen Menschen und eine leidenschaftliche Politikerin, die sich bis zuletzt mit vollem Einsatz für die Menschen in Österreich eingesetzt hat", erklärte Vizekanzler Reinhold Mitterlehner. Er habe Oberhauser als "geradlinige Kollegin mit Handschlagqualität kennen und schätzen gelernt", ihre Expertise und ihr Einsatz seien über Parteigrenzen hinweg respektiert worden. Mitterlehner sprach den Angehörigen und Freunden "im Namen der gesamten Österreichischen Volkspartei sein tief empfundenes Beileid aus".

Tief betroffen zeigte sich Finanzminister Hans Jörg Schelling: "Sabine Oberhauser wird mir sehr fehlen", würdigte er ihre "profunde Fachkenntnis", aber auch "ihre herzliche, menschliche Art". "Ich bin tief betroffen vom Ableben von Sabine Oberhauser. Sie hat bis zum Schluss gekämpft", deponierte Familienministerin Sophie Karmasin. Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) - "Spiegelminister" Oberhausers - lobte die stets enge und konstruktive Zusammenarbeit und versicherte: "Ihr unermüdlicher Einsatz und ihre außergewöhnliche und liebenswürdige Persönlichkeit werden uns immer in Erinnerung bleiben."

"Die gesamte Sozialversicherung trauert"

Tief bestürzt" zeigte sich die Wiener Ärztekammer. Die Politik und besonders die Patienten in Österreich würden mit ihr "eine engagierte Kämpferin für ein soziales Gesundheitssystem" verlieren, betonte Präsident Thomas Szekeres. In der Art, wie Oberhauser mit ihrer Krebserkrankung umgegangen ist, sei sie Vorbild für viele Menschen gewesen. "Sie wird uns so in Erinnerung bleiben, wie sie bis zuletzt war: voller Tatendrang, optimistisch, voll mit Lebensfreude und dem unbedingten Willen, im Sinne der Menschen zu arbeiten", sagte Szekeres, den mit Oberhauser ein langer gemeinsamer Berufsweg in der Ärztekammer und persönliche Freundschaft verbindet.

Als "herausragende Gesundheitsministerin und beeindruckende Persönlichkeit" würdigte die Vorsitzende des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger Ulrike Rabmer-Koller die Verstorbene. "Die gesamte Sozialversicherung trauert um Sabine Oberhauser", die ein "beeindruckender Mensch und eine verbindende Politikerin" gewesen sei. "Ihr Mut und die unbändige Kraft in den vergangenen Monaten" habe über alle Fraktionen und Standesinteressen hinweg tiefsten Respekt und größte Anteilnahme abgerungen: "Sabine Oberhauser hat gekämpft wie eine Löwin und ihren größten Kampf heute leider verloren."

Strache würdigt "faire und sachliche Arbeit"

Tief erschüttert" über Oberhausers Tod zeigte sich auch FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. "Sabine Oberhauser hat tapfer gegen ihre furchtbare Erkrankung gekämpft." Als Ministerin sei sie fair und sachlich gewesen. "Mein ganzes Beileid gilt nun ihren Angehörigen, die sie schmerzlich vermissen werden." Oberhauser habe ihr Leben sowohl als Ärztin als auch als Politikerin dem Gesundheitswesen gewidmet - "nur den Kampf um ihre eigene Gesundheit hat sie leider Gottes verloren", so Hofer. "Ich habe Sabine Oberhauser als einen unglaublich herzlichen Menschen mit Handschlagqualität kennen- und schätzen gelernt. Auch wenn wir politisch nicht immer einer Meinung waren, so war sie mit ihrer lebensfrohen Art stets sachlich und durchsetzungsstark in der politischen Auseinandersetzung. Umso trauriger ist es, dass sie so früh gehen musste. Mein aufrichtiges Mitgefühl gilt ihren Angehörigen", sagte der FPÖ-Vizeparteichef.

Glawischnig: "Sie hätte noch so viel zu geben gehabt"

Auch Grünen-Chefin Eva Glawischnig drückte ihre Bestürzung aus: "Ihr Ableben schmerzt zutiefst und macht mich sehr betroffen." Mit Oberhauser habe man eine der engagiertesten Politikerinnen des Landes verloren, erklärte sie. "Sabine Oberhauser hat die wunderbare Fähigkeit besessen, Frauen über alle ideologischen Grenzen hinweg zu ermutigen und zu bestärken." Auch würdigte Glawischnig die Erfolge der Gesundheitsministerin: "Sie hatte eine beharrliche und persönlich verbindliche Art, Politik zu gestalten."

Respekt zollte die Grünen-Chefin der Verstorbenen auch für ihren offenen Umgang mit der Krankheit. "Umso trauriger macht mich nun die Tatsache, dass ihr so vielseitiges und engagiertes Leben viel zu früh zu Ende ging. Sie hätte noch so viel zu geben gehabt - als Gesundheitsministerin, als Frauenpolitikerin und als Mensch."

Strolz: "Sie wird fehlen"

Tief betroffen reagierte auch NEOS-Klubobmann Strolz: "Mit Sabine Oberhauser verliert Österreich einen bis zuletzt starken und beeindruckenden Menschen, dem weit über die Parteigrenzen hinaus Respekt und Anerkennung entgegengebracht wurde. "Heute verliert nicht nur die Republik eine unermüdliche Kämpferin für die Gleichberechtigung von Frauen und eine leidenschaftliche Gesundheitspolitikerin, sondern vor allem ihre Familie einen liebenden Menschen", sagte er. "Sie wird fehlen."

Oberhausers Umgang mit der Krankheit würdigte Team Stronach-Klubchef Lugar: "Wann man gesehen hat, wie tapfer sich die Gesundheitsministerin gegen ihre schwere Erkrankung gewehrt hat, dann ist man umso betroffener, wenn man von ihrem Tod hört. Sabine Oberhauser hat durch ihren Lebenswillen vielen Schwerkranken Kraft gegeben." Auch er sprach den Angehörigen seine Anteilnahme aus.