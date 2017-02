Textversion

Die Meinungen über die Folgen der Reduktion der Familienbeihilfe für die 24-Betreuung durch Pflegerinnen aus Osteuropa gehen auseinander.

Noch ist nicht einmal fix, dass die SPÖ beim ÖVP-Vorstoß für eine Kürzung der Familienbeihilfe im billigeren EU-Ausland und einem Alleingang Österreichs in der EU mitzieht und zustimmt. Im Zuge der Debatte über den Gesetzesplan sind aber Warnungen aufgetaucht, dass dies auch gravierende Folgen für die 24-Stunden-Betreuung durch Pflegekräfte aus Osteuropa hätte.

1 Wie viele Betroffene einer Kürzung der Familienbeihilfe bei ausländischen Pflegekräften gibt es?

Exakte Daten, wie viele Pflegekräfte aus dem Ausland bzw. aus Osteuropa betroffen wären, liegen nicht vor. Insgesamt waren laut Wirtschaftskammer Ende des Vorjahres 60.500 selbstständige Personenbetreuer angemeldet. Der Großteil der Pflegerinnen bei der 24-Stunden-Betreuung in Österreich kommt aus EU-Staaten, für die der ÖVP-Gesetzesplan, die Höhe der Familienbeihilfe an die Kaufkraft an das Heimatland anzupassen, zum Tragen käme. Gut die Hälfte der Betreuerinnen kommt aus der Slowakei, rund ein Drittel aus Rumänien. Zum Vergleich: Aus Österreich kommen rund 1300 bis 1400 Betreuer. Bei der 24-Stunden-Betreuung werden rund 27.000 Menschen in Österreich betreut, rund sechs Prozent der gut 450.000 Pflegegeldbezieher.

2 Wie kommt es zu den unterschiedlichen Einschätzungen über die Auswirkungen einer Kürzung?

Diese beruhen vor allem auf den Einschätzungen der Agenturen einer 24-Stunden-Betreuung: Eine Reihe der Vermittler rechnet, dass die Hälfte ihre Pflegerinnen von einer Kürzung betroffen wäre. Andere wie das Österreichsche Hilfswerk mit derzeit rund 1500 Betreuerinnen halten die Auswirkungen generell mit Hinweis auf eine Statistik aus dem Jahr 2013 für weniger weitreichend: Demnach war bei 75 Prozent seiner Pflegekräfte das jüngste Kind bereits älter als 18 Jahre. Bei elf Prozent war es im Alter von 14 bis 18 Jahren, bei weiteren elf Prozent im Alter von 6 bis 14 Jahren, bei drei Prozent jünger. Das Durchschnittsalter liegt derzeit bei 51,3 Jahren, was als Indiz gilt, dass diese eher nicht von der Kürzung der Beihilfe betroffen. Im Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) wird mangels konkreter Daten ebenfalls das Alter für eine Annäherung über potenzielle betroffene Pflegerinnen herangezogen. Nach den Wifo-Zahlen sind insgesamt aber nur 38 Prozent der selbstständigen Betreuerinnen über 50 und somit eher nicht mehr auf Familienbeihilfe angewiesen, 62 Prozent demnach unter 50.

3 Warum spielt die Auszahlung oder Kürzung der Familienbeihilfe bei Pflegerinnen überhaupt eine Rolle?

Tagsätze für Pflegekräfte der 24-Stunden-Betreuung liegen teils bei 68 Euro oder darunter. Weil sich die Pflegerinnen im Zwei-Wochen-Dienst abwechseln, bleiben monatlich weniger als 1000 Euro. Das bedeutet beispielsweise: die Familienbeihilfe für 2 Kindern mit durchschnittlich je 150 Euro fällt dann beim Gesamteinkommen deutlich ins Gewicht, auch wenn es sich formal keinen Lohnbestandteil handelt.

4 Welche Auswirkungen hat die Beihilfenkürzung?

Agenturen befürchten, dass die 24-Stunden-Betreuung bei einer Kürzung der Familienbeihilfe so unattraktiv wird, dass diese nicht mehr zur Arbeit nach Österreich kommen oder vor allem besser ausgebildete Pflegekräfte versuchen werden, das über höhere Honorare zu kompensieren. Andere Vermittler erwarten dennoch keinen Engpass, weil dann verstärkt in betroffenen EU-Oststaaten um neue Pflegekräfte, für die Österreich weiter interessant sei, geworben werde.