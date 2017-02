Textversion

28.02.2017 | 08:15 | (DiePresse.com)

Am Dienstag beschließt der Ministerrat das neue Fremdenrechtspaket. "Welches Bild geben wir als Staat ab, wenn wir uns nicht durchsetzen können?", verteidigt der Verteidigungsminister die Maßnahmen.

Die Koalition beschließt im heutigen Ministerrat ihr Fremdenrechtspaket, das unter anderem eine Ausweitung der Schubhaft und höhere Strafen bei verweigerter Ausreise oder Falschangaben im Asylverfahren bringt. Ein letztes Detailgespräch am gestrigen Montag hatte keine größeren Änderungen mehr gebracht, wie SPÖ und ÖVP im Anschluss mitgeteilt hatten.

Die Regierung wolle mit den Vorschlägen Rückführungen forcieren, sagte Verteidigungsminister Hans-Peter Doskozil am Dienstag im Ö1-Morgenjournal: "Was geben wir als Staat für ein Bild ab, wenn wir uns nicht durchsetzen können? Was geben wir für ein Bild in Richtung Schlepper ab, wenn es egal ist, ob Entscheidungen, die getroffen wurden, nicht eingehalten werden?", meinte der SPÖ-Minister.

So sind hohe Pönalen geplant, wenn man das Land trotz aufrechten Bescheids und der Möglichkeit dazu nicht verlässt oder widerrechtlich zurück nach Österreich kehrt: 5000 bis 15.000 Euro werden dann fällig oder aber sechs Wochen Ersatzhaft. Doskozil glaubt nicht, dass abgelehnte Asylwerber dadurch in die Illegalität abgedrängt werden. "Die erhöhten Geldstrafen werden jene treffen, die trotz Ausweisung, Rückkehrberatung und Rückkehrhilfe nicht ausreisen", sagte er. "Ich glaube schon, dass das vertretbar ist, weil es darum geht, unsere Entscheidungen durchzusetzen."

Schnellere Abschiebung bei straffälligen Asylwerbern

Zu dem Teil des Maßnahmenpakets, das noch vor dem Sommer beschlossen werden soll, gehört auch eine Höchstdauer der Schubhaft von 18 Monaten. Derzeit sind höchstens zehn Monate innerhalb von 1,5 Jahren möglich. Erhöht werden die Strafen, wenn jemand einen Aufenthaltstitel durch falsche Angaben ergattert. Der Strafrahmen beläuft sich nunmehr auf 1000 bis 5000 Euro bzw. drei Wochen Ersatzhaft.

Auch die Außerlandesbringung bei straffällig gewordenen Asylberechtigten soll beschleunigt werden. Bereits vor einer allfälligen Verurteilung soll ein beschleunigtes Aberkennungsverfahren eingeleitet werden. Nach dem Urteil bleibt dann der Erstinstanz ein Monat und dann dem Bundesverwaltungsgericht zwei Monate Zeit zu entscheiden, ob der Asyltitel aberkannt wird.

Was Beschäftigungsmöglichkeiten für Asylwerber angeht, werden Rechtsträger, die im Eigentum von Bund, Land oder der Gemeinden stehen, nicht auf Gewinn gerichtet sind und nicht im allgemeinen Wettbewerb stehen, gemeinnützige Tätigkeiten anbieten dürfen. Gleiches gilt für Gemeindeverbände. Die Verordnung für die Höhe der Entschädigung für Asylwerber von Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) soll im Dialog mit den Bundesländern festgelegt werden.

Nicht in das schon im vergangenen Herbst in seinen Grundzügen festgelegte Paket integriert wurden vorerst jene Punkte, auf die sich die Koalition mittlerweile im erneuerten Regierungspaket verständigt hat. Allerdings wurde zuletzt nicht ausgeschlossen, dass im Zuge der parlamentarischen Behandlung der nunmehrigen Vorlage noch die ein oder andere Maßnahme ergänzt werden könnte.