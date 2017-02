Textversion

27.02.2017 | 17:21 | von Iris Bonavida (DiePresse.com)

Noch vor dem Sommer will die Regierung eine kleine Staatsreform präsentieren – dämpft aber im Vorfeld die Erwartungen. Zu Recht, meint ÖVP-Politiker und Jurist Andreas Khol.

Ein weiteres Mal, das x-te Mal, will die Regierung nun eine Staatsreform angehen. Die Kompetenzen zwischen Bund und Ländern sollen wieder durchforstet und überprüft werden. Wird dieser Anlauf nun gelingen? Das kommt darauf an. Der langjährige ÖVP-Politiker und Verfassungsjurist Andreas Khol hat Bedenken, sieht aber auch einige Vorteile.

Bundeskanzler Christian Kern stellte am Wochenende jedenfalls klar, als sich die Arbeitsgruppe der Regierung zur Staatsreform zum ersten Mal traf: „Wir werden die Welt nicht aus den Angeln heben.“ Vielmehr gehe es darum, bei der komplexen Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern zumindest offensichtliche Ineffizienzen zu beseitigen.

Für Khol ist dieser pragmatische Zugang von Rot und Schwarz genau der richtige. „Normalerweise bin ich sehr kritisch, aber hier bin ich ausnahmsweise auf der Seite der Regierung“, sagt er der „Presse“. Denn bei einer Staatsreform gebe es zwei große Schwierigkeiten. Nämlich: „Zwischen Rot und Schwarz in Bund und Ländern muss man ein Einvernehmen finden.“ Und: „Außerdem muss man eine Oppositionspartei wie Grüne oder die Freiheitlichen dazugewinnen.“ Alle großen Vorschläge und Pläne zur Zentralisierung Österreichs seien am Widerstand der Länder gescheitert. „Und der ist unüberwindbar“, meint Khol.

Worum geht es nun genau? Die Regierung hat sich in ihrem neuen Arbeitspakt, aber auch im Finanzausgleich, auf eine Staatsreform verständigt. Da aber in der Vergangenheit so viele Versuche einer großen Änderung scheiterten, nimmt sich die Koalition nun kleinere Schritte vor. Davon erhofft man sich ein Einsparungspotenzial von einer Milliarde Euro.

Am Samstag traf sich erstmals die verantwortliche Arbeitsgruppe: Aufseiten des Bundes sitzen neben Kanzler und Vizekanzler noch Finanzminister Hans Jörg Schelling für die ÖVP und SPÖ-Regierungskoordinator Thomas Drozda. Die Länder sind durch Platter und seine Parteikollegen Josef Pühringer (Oberösterreich) und Johanna Mikl-Leitner (Niederösterreich) sowie die SPÖ-Landeshauptleute Michael Häupl (Wien) und Hans Niessl (Burgenland) vertreten. Ende April sieht sich das Gremium wieder, noch im ersten Halbjahr 2017 will man eine Reihe erster Vorschläge präsentieren.

„Das Rad nicht neu erfinden“

Einen Vorteil gebe es in der schier unendlichen Debatte laut Khol allerdings schon: „Das Rad muss man nicht neu erfinden.“ Immerhin gibt es eine Flut an Plänen und Ideen zu einer Staatsreform, die in den vergangenen Jahr(zehnt)en verhandelt und notiert wurden: „Seit 1991 ist die Bundesstaatsreform in irgendeiner Art und Weise angesagt gewesen.“ Er selbst sei von Anfang an bei den Gesprächen dabei gewesen. „Meine Unterlagen zur Reform füllen keinen Ordner, sondern ein ganzes Bücherregal.“ Die Regierung müsse nun jene Punkte heraussuchen, die sie mit den Ländern und einer Oppositionspartei umsetzen könne.

Im Übrigen, meint Khol: Einige große Punkte seien sehr wohl umgesetzt worden – etwa die Reform der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Das würde prinzipiell zeigen, dass eine Einigung möglich sei. „Man muss nur darauf achten, dass das Gewicht zwischen Bund und Ländern gleich verteilt ist.“

Wie soll eine Änderung entstehen, wenn gleichzeitig ein Gleichgewicht bestehen bleiben soll? „Das muss man in jedem Fall einzeln entscheiden“, sagt Khol. „Der Bund muss einsehen, dass manche Dinge die Länder besser erledigen können. Und umgekehrt.“ Laut dem ÖVP-Politiker könnten Bundesländer die Schulverwaltung übernehmen. Die Gesundheitsverwaltung könnte dafür gänzlich in Bundeshand gelangen.

Bundesrat als Nagelprobe

Ein Vorschlag, den Khol (und nicht nur er) immer wieder vorbrachte, ist allerdings nach wie vor ein Streitfall: eine Reform des Bundesrates, also der zweiten Kammer im Parlament.

Laut Khol sollte es keine eigenen Abgeordneten im klassischen Sinne geben. Jedes Bundesland sollte vielmehr zwei Landtagsabgeordnete in den Bundesrat entsenden. „Die Rechte sollten an und für sich gleich bleiben, aber faktisch würde es keinen großen Kostenaufwand geben.“ Nachsatz: „Für mich ist eine Reform des Bundesrates die Nagelprobe, ob es die Regierung mit der Reform ernst meint.“ Denn es gebe keine sachpolitischen Argumente dafür, den Status quo beizubehalten. Ändere sich nichts, hätte das eindeutig „nur machtpolitische Gründe“. Nachsatz: „Ich erwarte mir, dass hier Fortschritte erzielt werden.“