01.03.2017

Von bayrischen Bauern inspiriert, von Franz Josef Strauß perfektioniert und von Jörg Haider kopiert: Die Aschermittwochsrede hat eine lange Tradition.

„Kanzler Schüssel ist wie eine schwarze Witwe, die jeden auffrisst, der sich mit ihr paart“, ruft Jörg Haider und erntet Gelächter. „Gusenbauer ist so unpopulär, wenn er Bestattungsunternehmer wäre, würde keiner mehr sterben“, poltert Heinz-Christian Strache, und die Menge freut sich über den Hieb auf den SPÖ-Kanzler.

Wenn Politiker am Aschermittwoch auftreten, dann bedeutete dies schon immer markige Sager. Dann stand stets Kritik an anderen Parteien auf dem Programm. Oder einfach an jedem, der gerade politisch unbequem war. Wobei das Niveau der Pointen indirekt proportional zum mit Fortdauer der Reden steigenden Alkoholspiegel des Publikums ausfallen kann. „Ich verstehe überhaupt nicht, wie einer, der Ariel heißt, so viel Dreck am Stecken haben kann“, polterte Haider etwa im Jahr 2001 gegen den damaligen Vorsitzenden der Israelitischen Kultusgemeinde, Ariel Muzicant. „Wenn einer schon Adamovich heißt, muss man sich zuerst erst einmal fragen, ob er überhaupt eine aufrechte Aufenthaltsgenehmigung hat“, verlautbarte Haider ein Jahr später, um den Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs nach dem Ortstafel-Erkenntnis zu verunglimpfen.

Während der Aschermittwoch für Gläubige den Beginn der besinnlichen Fastenzeit markiert, wird auf der politischen Bühne trotz Faschingsendes noch einmal richtig tief in die rhetorische Trickkiste gegriffen. Eine Tradition, die eigentlich aus Bayern stammt und erst 1992 von Jörg Haider nach Österreich importiert wurde. In Ried im Innkreis wird seither kräftig gepoltert, wobei Haider seinen Auftritt 2003 ins kärntnerische Treibach-Althofen verlegte. Als Strache Haider nach dessen BZÖ-Gründung als FPÖ-Chef beerbte, übernahm er auch die Tradition der Aschermittwochsrede.

Auch Grüne übten sich im Poltern

Wobei diese Veranstaltungen keine alleinige Domäne des Dritten Lagers sind. So lud etwa Peter Pilz im Vorfeld der Salzburger Landtagswahl 2013 zu einem grünen Aschermittwoch in die Mozartstadt. Kostprobe: „Wenn Esel aufs Eis tanzen gehen, geht etwas schief. Wenn Finanz-Esel wie Burgstaller und Pröll auf Spekulations-Eis tanzen gehen, geht alles schief.“

Den Ursprung hat die Tradition der Aschermittwochsreden nur wenige Kilometer von Österreich entfernt, in Vilshofen an der Donau, einer Nachbargemeinde der Dreiflüssestadt Passau. Am Vilshofener Viehmarkt sollen die Bauern schon im 16. Jahrhundert besonders besonders eifrig debattiert haben. Zu Zeiten der Weimarer Republik ab 1919 hielt der bayrische Bauernbund eine fixe Kundgebung an jenem Ort ab. Eine Tradition, die die Bayernpartei nach Ende des Zweiten Weltkriegs wieder mit Leben erfüllte.

So richtig zur Sache aber ging es bei den Aschermittwochsreden in Bayern ab 1953. Ein aufstrebender Politiker namens Franz Josef Strauß hielt in dem Jahr seinen ersten „Politischen Aschermittwoch“ in einem Vilshofener Lokal ab. Die Tradition, die er damals als CSU-Generalsekretär begann, setzte er auch später als in vielerlei Hinsicht gewichtiger bayrischer Ministerpräsident vor. Weil das Publikumsinteresse immer größer wurde, musste man 1975 in eine Passauer Halle ausweichen, die 5000 Leute fasst. Möglichst viele Leute wollten die pointiert bis deftig ausfallenden Reden hören.

Strauß: "Roten Deppen" und Internierung Aids-Kranker

„Weg mit den roten Deppen“, appellierte Strauß etwa 1976 bezugnehmend auf die sozialdemokratisch geführte Bundesregierung. „Es werden bald Zeiten kommen, wo eine Kaserne genauso wichtig ist, wie eine Kirche“, meinte Strauß wiederum, als der kalte Krieg auf dem Höhepunkt schien. Insgesamt 35-mal sprach Strauß bis zu seinem Tod im Jahr 1988 am Aschermittwoch zum Volk. In seiner letzten Rede 1988 forderte er wegen der steigenden Zahl an Aids-Infizierten, „dass Kranke, die uneinsichtig sind, interniert werden“.

Auch heuer ist Aschermittwoch in Bayern wieder ein politisches Großereignis. Und er findet mit starker österreichischer Beteiligung statt. ÖVP-Innenminister Wolfgang Sobotka tritt in Passau im Vorprogramm auf, bevor CSU-Chef Horst Seehofer vorlegt. SPÖ-Kanzler Christian Kern tritt gemeinsam mit dem SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz in Vilshofen auf. Bei beiden Veranstaltungen werden je 9000 Teilnehmer erwartet. Mehrere hundert Zuseher sollen zur AfD-Veranstaltung in Osterhofen kommen, bei der FPÖ-Obmann Strache als Ehrengast von Frauke Petry teilnimmt. Die Rede Straches bei der AfD geht schon am Vormittag über die Bühne, während er am Abend bei seiner eigenen Veranstaltung in der Rieder Jahn-Turnhalle auftritt.

Enttäuschung beim Publikum: Keine Weißwürste

Also dort, wo 1992 Haider seine erste Aschermittwochsrede hielt und das Publikumsinteresse groß war. Schon damals kamen 2000 Teilnehmer und zahlten Eintritt. Wobei es Ärger im Publikum gab, weil sich im Vorfeld das Gerücht gehalten hatte, dass es Weißwürste oder ähnliche, aus Bayern kommende Köstlichkeiten geben würde. Es gab aber in Anbetracht des Aschermittwochs nur Bratheringe und geräucherte Forellen zum Faßbier.

Deftige Parolen aber, die wurden am Aschermittwoch damals wie heute serviert, wenn es sein muss, auch gegen einen politische Partner. Als seine Partei noch in aufrechter Koalition mit der ÖVP auf Bundesebene war, zürnte Haider 2005 vom Kärntner Althofen aus: „Schüssel darf nicht mehr in meinen Porsche einsteigen, es sei denn, ich baue vorher einen Schleudersitz ein.“