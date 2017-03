Textversion

02.03.2017 | 12:22 | von Iris Bonavida (DiePresse.com)

Das Parlament soll weitere Verschärfungen im Flüchtlingswesen beschließen. Im roten Klub plant man eine eigene Sitzung, um das Thema zu diskutieren.

Am Dienstag einigte sich die Regierung im Ministerrat auf weitere Verschärfungen im Fremdenrecht. SPÖ und ÖVP sollen es im Parlament beschließen. Doch im roten Klub regt sich schon der erste Widerstand. „Für mich sind einige Punkte überhaupt nicht, null nachvollziehbar“, sagt die Abgeordnete Katharina Kucharowits.

Dass Menschen mit einem negativen Asylbescheid aus der Grundversorgung fallen sollten, wenn sie sich nicht kooperativ zeigen, halte sie für höchst problematisch. Auch den Plan, dass bei der Angabe falscher Daten oder illegalen Aufenthalt höhere Strafen drohen, sehe sie kritisch. „Man muss sich die Frage stellen: Was hat das für Auswirkungen? Und was bedeutet das realpolitisch?“ Die Regierung – allen voran der Außenminister – solle sich um Gespräche mit Ländern kümmern, mit denen Österreich noch kein Rücknahmeabkommen beschlossen habe.

Werden also wieder SPÖ-Mandatare gegen die Änderungen stimmen? Das könne man noch nicht abschätzen, meint Kucharowits zur „Presse“. Der genaue Gesetzestext liegt nämlich noch nicht vor – er wird erst im zuständigen Ausschuss vorgelegt werden. Danach folgt eine Begutachtungsphase. Kucharowits hofft darauf, einige Ankündigungen noch entschärfen zu können.

Ärger über Minister Sobotka

Geplant ist jedenfalls eine sogenannte offene Fraktion: Also eine eigene Klubsitzung zu dem Thema, bei der alle Mandatare eingeladen sind – und nicht nur die zuständigen Abgeordneten. Im Klub geht man davon aus, dass die Debatte heftig geführt wird. Dass sich eine Mehrheit gegen die Pläne der Regierung stellt, ist allerdings sehr unwahrscheinlich. Dafür seien jene Mandatare mit einem „eher realistischen Zugang“, wie es auch genannt wird, in der Überzahl.

In einem Punkt ist man im roten Klub allerdings einer Meinung: Die Abgeordneten ärgern sich über die Wortwahl von Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP): Er hatte zunächst davon gesprochen, Menschen mit negativem Asylbescheid in einem Rückkehrzentrum „internieren“ zu wollen. Diese Aussage würde Kritikern nur in die Hände spielen, meinen die einen. Man müsse die Worte mit Bedacht wählen, um die Pläne zu kommunizieren. Die andren, also die Gegner der Asyllinie, finden die Wortwahl „unfassbar“. Sobotka selbst ist davon unbeeindruckt – und legte am Mittwoch verbal gegen „die Sozi“ nach.

Worum geht es bei den Verschärfungen des Fremdenrechts genau? Vor allem will man die Bedingungen für abgelehnte Asylwerber in Österreich erschweren. Das soll zur Folge haben, dass sie bei einer Rückführung mit den Behörden kooperieren bzw eine freiwillige Ausreise wählen. Ganz allgemein muss den Flüchtlingen nicht mehr der Termin ihrer Ausreise mitgeteilt werden. Zudem drohen höhere Strafen, wenn sie trotz der Möglichkeit zur Ausreise das Land nicht verlassen. Unter anderem sollen sie aus der Grundversorgung fallen. Außerdem plant die Regierung die Einführung sogenannten Rückkehrzentren. Dort sollen möglicherweise Menschen sogar festgehalten werden, bis sie das Land verlassen. Details dazu - oder auch nur allgemeine Pläne - stehen aber noch aus.

Was soll das Parlament also beschließen? Die Änderungen im Überblick: