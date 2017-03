Textversion

02.03.2017 | 13:07 | (DiePresse.com)

Der Innenminister präsentiert eine Strategie für die kommenden drei Jahre. Er fordert ein eigenes Sicherheitskabinett - und nutzt die Gelegenheit, um für sich und seine Pläne zu werben.

Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) ist kein bescheidener Typ und so sind auch nicht die Ziele für sein Ressort: Österreich solle "das sicherste Land der Welt, mit der höchsten Lebensqualität" sein, sagte er am Donnerstag. Auf 60 Seiten präsentierte er Maßnahmen, wie er dies erreichen will. Das Ganze wird "Sicherheitsdoktrin des Innenministeriums bis 2020" genannt.

Was steckt also in diesem Papier drin? Großteils sind es allgemeine Maßnahmen, auf die sich die Regierung bereits geeinigt hat. Im neuen Arbeitspaket, oder auch schon vorher: Stärkung des österreichischen Cyber-Krisenmanagements, oder eine Überarbeitung des Schutz kritischer Infrastruktur, um zunächst zwei zu nennen. Auch die illegale Migration soll stärker bekämpft werden, freiwillige Rückkehr von abgelehnter Asylwerbern hingegen gefördert werden. Auch die Durchsetzung von Abschiebungen soll erleichtert werden.

Aber Sobotka nutzte den Termin auch, um seine persönlichen Anliegen, die Anliegen der ÖVP, noch einmal anzubringen. In seinem Papier finden sich beispielsweise die Forderung nach der Halbierung der Obergrenze auf 17.500 Asylverfahren in diesem Jahr und die "verfassungsrechtliche Obergrenze". Zur Erinnerung: Beides hat der Koalitionspartner SPÖ in der Vergangenheit abgelehnt. Zu der Präsentation lud er sämtliche "Führungskräfte des Hauses", Landespolizeidirektoren sowie Sektionschefs.

Eigenes Sicherheitskabinett

Sobotka will aber auch ein eigenes Sicherheitskabinett unter Vorsitz des

Bundeskanzlers einrichten. Grundlage dafür soll ein neues Krisenmanagementgesetz sein. Das Sicherheitskabinett soll "im Fall einer besonderen Lage" auf Beschluss der Bundesregierung zusammentreten. Vorgesehen ist in der Doktrin auch eine "Ständige Sicherheitskoordination", die sich mit Entwicklungen beschäftigen und Maßnahmen früh koordinieren soll. In einem neuen Sicherheits- und Krisenmanagementgesetz sollen zudem die erforderlichen verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen sowie politischen Strukturen und Zuständigkeiten geschaffen werden.

Ein weiteres Anliegen Sobotkas ist die zivil-militärische Kooperation. Auch hier will der Minister ein ständiges Koordinierungsgremium schaffen.

Ausreisezentren für abgelehnte Asylwerber

Zuvor war Sobotka auf der Regierungsbank im Nationalrat geladen. Dort machte er für die geplanten Verschärfungen im Fremdenrecht Werbung: Der Minister pocht erneut dafür, dass Ausreisezentren für abgelehnte Asylwerber etabliert werden. Wer dort untergebracht wird, soll dann auch Gebietsbeschränkungen unterliegen. Allenfalls bei weiter verweigerter Ausreise könnte man sogar in Rückkehrzentren festgehalten werden. Sobotka konzediert, dass hierzu eine verfassungsgebende Mehrheit notwendig sein könnte.

Grundsätzlich hielt der Minister in der Fragestunde des Nationalrats fest, dass man vor allem die freiwillige Rückkehr forcieren wolle. Diese habe schon jetzt bei den Ausreisen einen wesentlichen höheren Anteil. Zusätzlich verwies Sobotka auf die dem Parlament bereits zugewiesenen Pläne, wonach die Strafen deutlich ansteigen, wenn jemand trotz aufrechten Bescheids das Land nicht verlässt. An sich stört es den Minister jedenfalls nicht, wenn Asylwerber es sich anders überlegen und Österreich wieder verlassen: "Grundsätzlich ist mir jeder, der hier das Asylverfahren stellt, aber einfach im Verfahren draufkommt, er möchte nicht in Österreich bleiben und damit wieder in ein anderes Land geht, recht."

Behörden haben die Szene "ganz gut im Überblick"

Zurückgewiesen wurden von Sobotka in der Fragestunde Vorwürfe des Grün-Abgeordneten Peter Pilz, wonach er einen völlig unverantwortlichen Umgang mit der "Stasi" des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan betreibe. Er hielte es ganz im Gegenteil für verantwortungslos, keinen Kontakt mit der Islamischen Glaubensgemeinschaft und dem (Erdogan nahe stehenden) Verein ATIB zu halten, entgegnete Sobotka. Dialog sei der richtige Weg.

Vorwürfen, wonach Erdogan in Österreich bespitzeln lasse, ginge sein Ministerium nach. Pauschalverurteilungen lehne er aber ebenso ab wie Kontaktvermeidung, so der Innenminister. Positiv vermeldete Sobotka, dass es rückläufige Zahlen gebe, was in den Dschihad reisende Österreicher angehe. Dies habe mehrere Gründe. So sinke die Abenteuerlust angesichts der militärischen Rückschläge des IS, die Deradikalisierungsmaßnahmen griffen und die Behörden hätten die Szene "ganz gut im Überblick". Zudem scheine das Potenzial ausgeschöpft.