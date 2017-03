Textversion

02.03.2017 | 15:41 | (DiePresse.com)

Anfang nächster Woche will die SPÖ über die Nachfolge der verstorbenen Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser entscheiden.

Salzburg SPÖ-Landesparteichef Walter Steidl hatte am Aschermittwoch seinen großen Auftritt. Bevor SPÖ-Vorsitzender Christian Kern die Bühne in Vilshofen betrat, durfte auch er eine Rede beim Politischen Aschermittwoch der Bayern-SPD halten. Und da sich Steidl – im Vorjahr immerhin einer der treibenden Kräfte hinter dem Wechsel von Werner Faymann zu Christian Kern – und seine Salzburger Genossen seither von Wien nicht sonderlich gut behandelt fühlten, ist nun das Gerücht aufgetaucht, eine Salzburgerin könnte die Nachfolge der verstorbenen Sabine Oberhauser als Gesundheitsministerin antreten. Und zwar die derzeitige Nationalratsabgeordnete Cornelia Ecker.

Fix ist jedoch noch nichts. Erst Anfang kommender Woche wird eine Entscheidung fallen. Die Gewerkschaft soll jedenfalls noch immer Hoffnungen in Ingrid Reischl setzten, die Chefin der Wiener Gebietskrankenkasse. Damit würde die sozialdemokratische Gewerkschaftsfraktion auch eine ihrer „Erbpachten“, das Gesundheitsministerium, halten. Doch Reischl will nicht wirklich. Sie ist zudem erst im Vorjahr zur Präsidentin der Trägerkonferenz des Hauptverbandes gewählt worden.

Als Favoritin für den Posten der Gesundheitsministerin gilt nach wie vor Pamela Rendi-Wagner, die öffentlichkeitserprobte Leiterin der Sektion III im Gesundheitsressort (Öffentliche Gesundheit und medizinische Angelegenheiten). Allerdings hat hier die Gewerkschaft Bedenken, da sie so gar nichts mit dem Gewerkschaftsbereich zu tun hat. Zum andern hätten manche in der SPÖ gerne einen politischen Profi mit der entsprechenden Erfahrung.

Und hier kam der Name der Kärntner Landeshauptmannstellvertreterin und Finanzlandesrätin Gaby Schaunig ins Spiel. Doch gegenüber der „Presse“ winkt sie ab: „Das ist zwar ehrenhaft für mich, genannt zu werden. Aber ich habe eine sehr schöne Aufgabe hier in Kärnten.“

Wahl schon im Herbst 2017?

Eine Möglichkeit wäre es, die Gesundheitsagenden dem Sozialministerium unter Alois Stöger, der nun interimistisch für diese zuständig ist, zuzuschlagen. Vor allem angesichts der Tatsache, dass ohnehin recht bald gewählt werden könnte. Denn derzeit ist wieder verstärkt von einem Wahltermin im Herbst 2017 die Rede. Die Frauenagenden, die Sabine Oberhauser ebenfalls innehatte, könnten dann entweder zu Kanzleramtsstaatssekretärin Muna Duzdar oder zu Bildungsministerin Sonja Hammerschmid wandern. Erstere Variante ist realistischer.

Dem Vernehmen nach will Parteichef Christian Kern das jedoch nicht. Also doch eine echte Gesundheitsministerin. Rendi-Wagner, eine moderne, junge Frau, die nicht aus dem Parteiapparat kommt, würde, so heißt es in der SPÖ, am ehesten seinen Vorstellungen entsprechen. Kern selbst will sich aus Pietätsgründen zu Personalspekulationen bis zum Begräbnis von Sabine Oberhauser überhaupt nicht äußern.

Die offizielle Trauerfeier für die verstorbene Gesundheitsministerin findet am Sonntag um 13 Uhr in der Feuerhalle Simmering statt. Für die Öffentlichkeit gibt es von 9 bis 11 Uhr die Möglichkeit, sich zu verabschieden. (oli/red.)