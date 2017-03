Textversion

06.03.2017 | 14:14 | (DiePresse.com)

Berlin stellt im Streit um Wahlkampfauftritte türkischer Politiker EU-Zahlungen an die Türkei in Frage. Außenminister Kurz fordert einen Verbot der Auftritte in Österreich.

"Eine Gleichsetzung der Politik des demokratischen Deutschlands mit der des Nationalsozialismus weisen wir entschieden zurück." NS-Vergleiche seien "immer absurd und deplatziert", sagte der Regierungssprecher der deutschen Kanzlerin Angela Merkel am Montag auf den Nazi-Vergleich des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Solche Parallelen zu ziehen, führte zu einer Verharmlosung der Menschheitsverbrechen des Nationalsozialismus.

Gleichzeitig forderte Seibert von der EU, die Zahlungen an die Türkei zur Förderung eines EU-Beitritts zu überprüfen. "Da wird man sicherlich, wie bei allem anderen, was die EU ausgibt, immer wieder die Frage stellen müssen, ob die Mittelzahlungen auch den ursprünglich mal intendierten Zweck erreichen", meinte er.

Erdogan hat Deutschland vorgeworfen, Nazi-Methoden anzuwenden, indem es Wahlkampfauftritte türkischer Politiker unterbinde. Seibert sagte, der Bundesregierung liege viel an einem guten Verhältnis zur Türkei. Derzeit aber gebe es "tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten", über die Deutschland mit der Türkei "unter Partner eine Auseinandersetzung" führen müsse. "Hinzu gekommen ist die Sorge um unseren Landsmann Deniz Yücel", sagte Seibert. Der "Welt-Korrespondent" sitzt in der Türkei in Untersuchungshaft. Die Bundesregierung erwarte, dass Yücel möglichst bald seine Freiheit wiedererlange.

Kurz: "Sollten nicht auf europäische Regelung warten"

Rede- und Versammlungsfreiheit gälten in Deutschland selbstverständlich auch für türkischstämmige Bürger, meinte Seibert. Auftritte türkischer Regierungsmitglieder seien innerhalb von Recht und Gesetz möglich. Auch der deutsche Justizminister Heiko Maas sprach sich am Sonntag gegen ein Verbot eines Wahlkampfauftritts Erdogans aus - sowohl auf deutscher als auch auf EU-Ebene. Dieses würde nur zu einer Eskalation führen und das sei es, was der türkische Präsident bezwecken wolle.

Anderer Meinung ist Außenminister Sebastian Kurz. Er tritt für ein österreichisches Verbot ein. "Ich glaube nicht, dass es gut wäre, diese Debatte ins Nirwana der europäischen Diskussion zu verschieben. Ich glaube, dass wir eine österreichische Lösung treffen sollten", sagte er am Montag in Brüssel.

Damit widersprach Kurz der Forderung von Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ), eine gemeinsame europäische Regelung in dieser Angelegenheit zu finden. "Ich bin froh über die Wendungen, die diese Debatte nimmt. Als ich vorige Woche gefordert habe, dass es keine Auftritte türkischer Politiker in Österreich geben sollte, hat der Bundeskanzler mich noch dafür kritisiert", sagte der Außenminister.

"Ich glaube nur, dass wir hier nicht auf eine europäische Regelung warten sollten. Es sind drei, vielleicht vier europäische Länder betroffen." Es sollte laut Kurz klar sein: "Wir akzeptieren keine Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Österreich. Wir wollen grundsätzlich nicht, dass Wahlkämpfe aus anderen Staaten nach Österreich hereingetragen werden und somit Konflikte aus anderen Ländern zu uns importiert werden. Das ist immer schädlich für die Integration." Er bitte auch die türkische Seite, das zu akzeptieren, sagte Kurz.

Lunacek für politisches Statement

Auch die Grüne Europaparlamentarierin Ulrike Lunacek hält ein EU-weites Verbot von Wahlkampfauftritten für nicht sinnvoll. Sie sprach sich hingegen am Montag am Rande einer Pressekonferenz in Wien für ein politisches Statement seitens der EU-Spitzen aus. Parteichefin Eva Glawischnig betonte, Wahlkampfauftritte des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Österreich seien "absolut unerwünscht".

Erdogan würde mit einem Auftritt in Österreich Rechte in Anspruch nehmen, die er in seinem Land "nimmt", denn sie sehe die Türkei "auf dem Weg zu einem diktatorischen Staat", meinte Glawischnig: "Das ist politisch illegitim." Sie fordert von Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP), dass er die Frage der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit genau prüft. Sie geht davon aus, dass laut einer "rechtlichen Beurteilung" solche Auftritte die öffentliche Sicherheit gefährden würden.

Lunacek hält ein politisches Statement für besser als ein Verbot von Wahlkampfauftritten. Dieses Statement sollte etwa von EU-Ratspräsident Donald Tusk oder EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker kommen. "Ein Verbot auf europäischer Ebene kann ich mir nicht vorstellen", so die Grüne Delegationschefin und Vizepräsidentin des EU-Parlaments. Auch sie ortet ein autoritäres System und einen weiteren Ausbau der Macht für Erdogan.