06.03.2017 | 16:44 | von Philipp Aichinger und Benedikt Kommenda (DiePresse.com)

Kulissengespräche Der Justizminister verlor Pressesprecherin und Kabinettschef. Die Kür eines jungen Juristen zum neuen Kabinettschef überraschte viele.

Justizminister Wolfgang Brandstetter ist gerne Justizminister und will das trotz mancher Ablösegerüchte auch noch länger bleiben. Doch soll der nach außen so besonnen auftretende Ressortchef intern ganz schön laut werden können, wie es aus Insiderkreisen heißt. Und er soll sich bisweilen eher beratungsresistent gegenüber Mitarbeitern zeigen. Möglicherweise eine Folge davon: Der Minister ging in den vergangenen Wochen mit manch unausgegorenem Vorschlag an die Öffentlichkeit Für Überraschung sorgen im Ministerium aber nun vor allem die Umwälzungen in Brandstetters Kabinett:

Dieses wird nämlich seit Kurzem von Clemens-Wolfgang Niedrist geleitet. Der Jurist (Jahrgang 1988) ist erst seit Mai des Vorjahres im Ministerium tätig, vorher arbeitete er in einer Wiener Großkanzlei. Ursprünglich war Niedrist für das Ministerium engagiert worden, um im Hintergrund Presseaussendungen zu schreiben.

Der neue Kabinettschef entstammt der Jungen ÖVP

ÖVP-Kenner haben freilich eine mögliche Erklärung für den schnellen Aufstieg des jungen Manns parat. Er entstammt der Jungen ÖVP, ist deren Obmann in Wien Leopoldstadt und soll über einen guten Draht zu Außenminister Sebastian Kurz verfügen. Das sollte dem formal parteifreien Justizminister nicht zum Schaden gereichen, wird Kurz doch als nächster ÖVP-Chef gehandelt.

Brandstetter war einst von seinem Freund, dem früheren ÖVP-Chef Michael Spindelegger in die Regierung geholt worden, unter Reinhold Mitterlehner soll Brandstetter aber kein fixes Leiberl haben. Zu Sebastian Kurz jedoch hat der Justizminister seit jeher ein gutes Verhältnis. Offiziell wird die Personalentscheidung im Justizministerium nur knapp kommentiert: „Der Herr Bundesminister wählt eine Person des Vertrauens als Kabinettschef aus“, hieß es am Montag. Ablösegerüchte hatte Brandstetter schon zuvor wiederholt zurückgewiesen, erst jüngst in einem Interview mit der „Presse“.

Der bisherige Kabinettschef im Justizministerium, Alexander Pirker, hat diese Funktion vergangene Woche auf eigenen Wunsch zurückgelegt. Er war schon vorher als Oberstaatsanwalt im Ministerium aktiv und will sich nun auf seine Aufgabe als Abteilungsleiter für Budget und Bau im Ministerium konzentrieren. Die angespannte budgetäre Situation erfordert wohl seinen vollen Einsatz mit der Verwaltung der knappen Ressourcen.

Auch Brandstetters Pressesprecherin Katharina Holzinger legte ihre Funktion vergangene Woche zurück. Sie wird zurück in die Privatwirtschaft wechseln, aus der Brandstetter sie 2014 ins Palais Trautson geholt hat. Wer ihr im Kabinett nachfolgt, war am Montag noch nicht klar.