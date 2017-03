Textversion

07.03.2017 | 10:52 | (DiePresse.com)

Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) wird am 19. April im Landtag zur ersten Landeshauptfrau Niederösterreichs gewählt und angelobt. Sie folgt auf Erwin Pröll, der sein Amt nach 24 Jahren, fünf Monaten und 29 Tagen übergibt. In der Sondersitzung werden auch Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und der neue Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko (beide ÖVP) gewählt und angelobt.

Bereits am 25. März wird Mikl-Leitner auf einem Landesparteitag in St. Pölten zur neuen ÖVP-Landesparteichefin gewählt. Pröll hatte seinen Rücktritt am 17. Jänner angekündigt.