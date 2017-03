Textversion

07.03.2017 | 14:37 | (DiePresse.com)

Kanzler Kern soll mittlerweile auch die SPÖ-Frauen von der 46-jährigen Medizinerin überzeugt haben. Morgen sollen die Parteigremien der neuen Gesundheits- und Frauenministerin ihren Sanktus geben.

Mittwochfrüh werden die Gremien der SPÖ, Präsidium und Vorstand, der neuen Gesundheits- und Frauenministerin ihren Sanktus geben. Und so wie es aussieht - Stand Dienstag, früher Nachmittag - hat sich die Favoritin durchgesetzt: Pamela Rendi-Wagner, derzeit Sektionschefin im Gesundheitsministerium, soll die Nachfolge der verstorbenen Sabine Oberhauser antreten.

Eine Bestätigung von Kanzler Christian Kern gibt es noch nicht. Aber in der SPÖ heißt es: Es wäre dann doch eine große Überraschung, sollte Rendi-Wagner nicht neue Ministerin werden. Auch die SPÖ-Frauen soll Kern mittlerweile von der 46-jährigen Medizinerin und ehemaligen Wissenschaftlerin überzeugt haben: Es gab den Einwand, dass Rendi-Wagner in der Partei nicht verankert und frauenpolitisch unerfahren sei.

Rendi-Wagner studierte an der Medizinischen Universität Wien Allgemeinmedizin, sie promovierte 1996. Daraufhin absolvierte sie eine Facharztausbildung in London, zwei Jahre später kehrte sie nach Wien an die Universität zurück, wo sie sich 2008 mit dem Thema „Prävention durch Impfungen“ habilitierte. 2011 übernahm die heute 46-Jährige die Leitung der Sektion III „Öffentliche Gesundheit und medizinische Angelegenheiten“ im Bundesministerium für Gesundheit.