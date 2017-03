Textversion

08.03.2017 | 12:13 | (DiePresse.com)

Familienministerin Sophie Karmasin diskutierte über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und den Ausbau der Kinderbetreuung - unter anderem mit einem "Karenzpapa".

Die "Work-Life-Balance" und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist im Zentrum einer Diskussionsveranstaltung des Magazins "Wienerin" am Frauentag im Haus der Europäischen Union gestanden. Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) räumte dabei ein, dass mit dem Ausbau der Kinderbetreuung sehr spät begonnen wurde, ein "Karenzpapa" berichtete von seiner Kompetenz beim Windelwechseln.

Aktuell ist Dominik Gries, Pressesprecher der Wiener Linien, in Karenz und er berichtete von einer "wunderschönen Zeit", die sich andere Väter entgehen lassen: "Man fühlt sich auch kompetent im Umgang mit Kind. Ich kann genauso gut Windeln wechseln, wenn nicht sogar besser als meine Partnerin", erklärte er dem überwiegend weiblichen Publikum.

Forschung ist "kein Leuchtturm für Vereinbarkeit"

Die Wissenschaft und Forschung ist "kein Leuchtturm für Vereinbarkeit", räumte WU-Rektorin Edeltraud Hanappi-Egger am Podium ein. Unter den Studenten sei das Geschlechterverhältnis zwar noch ausgeglichen, unter den Professoren später aber nicht mehr. Eine klassische wissenschaftliche Biografie erfordere in der Zeit nach der Dissertation viele Publikationen und Teilnahme an internationalen Konferenzen. Wenn man dann überlegt, welcher Lebenskontext es zulässt, um diese Exzellenz zu erreichen, überrasche es nicht, dass es in Österreich "Seine Exzellenz" heißt, gab Hanappi-Egger zu bedenken. An der WU gebe es für die bessere Vereinbarkeit etwa einen Kindergarten am Campus für den Nachwuchs der Mitarbeiter oder der Studenten. Auch in den Sommerferien werde Betreuung angeboten, bei der die Kinder gleich für die Wissenschaft motiviert werden.

Karmasin warb für das neue Kindergeldkonto und die damit forcierte Partnerschaftlichkeit. Diese ins Gesetz zu schreiben, sei ein "klares Bekenntnis" der Bundesregierung: "Da tut sich was im Bewusstsein." Die Ressortchefin zeigte sich überzeugt, dass die darin auch vorgesehene Familienzeit - oder Papa-Monat - ein "Vorgeschmack" ist und für eine höhere Väterbeteiligung bei der Karenz sorgen wird. Ziel sei es, dass diese von derzeit im Schnitt 18 auf 25 Prozent steigt. Dass Österreich hier skandinavischen Ländern hinterher hinkt, habe viele historische Gründe. Unter anderem ist laut der Ressortchefin mit dem Ausbau der Kinderbetreuung zu spät begonnen worden.

Auch habe man zu spät anerkannt, dass Kinderbetreuungseinrichtungen ein pädagogisches Angebot sind, stellte sie fest. Manchmal liege es aber auch an den Frauen selbst, die noch an alten Rollenbildern festhalten. Geringere Aufstiegsmöglichkeiten, Unabhängigkeit und Pensionsleistungen seien jedoch die Folge von langer Teilzeittätigkeit. Neben der nötigen Infrastruktur brauche es daher auch einen kulturellen Wandel. Karmasin ist auch davon überzeugt, dass Familienfreundlichkeit den Unternehmen etwas bringt. Weiters sei Flexibilität ein "Geben und Nehmen in beide Richtungen", so die Ministerin.

"Selbstständig machen ist praktische Lösung"

Die grüne Europaabgeordnete Monika Vana ortet zwar Verbesserungen durch das neue Kinderbetreuungsgeld, es fehle jedoch der Rechtsanspruch auf den Papa-Monat: "Dies wäre schon wichtig, um hier mehr Sicherheit im Rechtssystem zu schaffen. Dann wäre er einklagbar und man wäre nicht abhängig vom Good Will des Arbeitgebers." Dies würde einen größeren Anreiz schaffen, um diese Auszeit zu nehmen, so Vana.

"Selbstständig machen ist eine ziemlich praktische Lösung", berichtete "diestadtspionin" und Journalistin Sabine Maier aus ihrer Erfahrung. Als Selbstständige "kann man es sich viel, viel besser einteilen", so Maier zum Thema "Work-Life-Balance".