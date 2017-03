Textversion

09.03.2017 | 16:44 | (DiePresse.com)

Kardinal Christoph Schönborn würdigte die Ehefrau des früheren Bundespräsidenten als "großartige Repräsentantin ihrer Heimat Österreich".

Die im 95. Lebensjahr verstorbene Elisabeth Waldheim wurde am Donnerstag mit einem Requiem am Wiener Zentralfriedhof verabschiedet. Kardinal Christoph Schönborn würdigte sie als "großartige Repräsentantin ihrer Heimat Österreich" - in ihrer Rolle als Ehefrau des früheren Bundespräsidenten Kurt Waldheim.

Elisabeth Waldheim wird an der Seite ihres 2007 verstorbenen Mannes in der Präsidentengruft beigesetzt. An der Verabschiedung nahmen laut Kathpress auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Frau Doris Schmidauer teil.