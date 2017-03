Textversion

10.03.2017 | 14:21 | (DiePresse.com)

Der frühere türkische Energieminister Taner Yildiz wollte um 18 Uhr einen Wahlkampfauftritt abhalten. Offiziell sei eine Buchpräsentation angemeldet gewesen, heißt es von der Polizei.

Die Vorarlberger Gemeinde Hörbranz (Bezirk Bregenz) hat Freitagvormittag kurzfristig einen für 18 Uhr geplanten Wahlkampfauftritt des früheren türkischen Energieministers Taner Yildiz abgesagt. Die Veranstalter hätten ursprünglich etwas völlig anderes, nämlich eine Buchpräsentation, angemeldet, bestätigte ein Polizeisprecher einen entsprechenden Bericht des ORF Vorarlberg.

Der AKP-Politiker wollte im Leiblachsaal in der Vorarlberger Gemeinde seine Landsleute für das türkische Verfassungsreferendum begeistern. Dass es sich um eine verdeckte Wahlveranstaltung handle, hatte die Polizei im Vorfeld erfahren und auch bereits verstärkte Sicherheitsvorkehrungen getroffen sowie eine Überwachung angeordnet. Erwartet wurden laut Polizei rund 400 Teilnehmer.

Wallner: "Die Absage war die richtige Entscheidung"

Bürgermeister Karl Hehle (ÖVP) sagte die angebliche Buchpräsentation am Vormittag kurzerhand ab. Die öffentliche Sicherheit und Ordnung könnte nicht gewährleistet werden, so der Hörbranzer Bürgermeister. Der Landesverfassungsschutz werde nun beobachten, ob die Organisatoren auf einen anderen Veranstaltungsort in Vorarlberg ausweichen, sagte Polizeisprecher Horst Spitzhofer. Sollten sich Hinweise ergeben, werden neue polizeiliche Maßnahmen besprochen.

Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) stärkte seinem Parteikollegen den Rücken. "Die Absage war die richtige Entscheidung", betonte er in einer Aussendung. Vorarlberg dulde keine türkischen Wahlveranstaltungen in Vorarlberg. Sicherheitslandesrat Erich Schwärzler (ÖVP) kündigte zudem eine verstärkte Kontrolle an. "Ein Ausweichen auf eine andere Gemeinde darf es nicht geben", stellte der Landesrat klar.