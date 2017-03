Textversion

11.03.2017 | 09:39 | (DiePresse.com)

Ärztekammer-Vizepräsident Johannes Steinhart fordert einen "Gesundheitsversorgungsgipfel".

Unter der Leitung des Bundeskanzlers sollten alle Entscheidungsträger und Interessensgruppen teilnehmen und so lange tagen, "bis die wesentlichen Fragen konsensual beantwortet sind" und Lösungen für die Baustellen im Gesundheitssystem erarbeitet wurden, schreibt Ärztekammer-Vizepräsident Johannes Steinhart in seinem soeben erschienenen Buch.

Für die Sozialversicherungsstruktur legt Steinhart in dem Buch mit dem Titel "Der freie Arzt und seine Feinde" einen Vorschlag auf den Tisch: Man sollte seiner Auffassung nach darüber nachdenken, "ob in Zukunft nicht besser die Bundesländer die Agenden der Krankenkassen übernehmen sollten". Das würde die vielfach geforderte Finanzierung aus einer Hand ermöglichen. Weiters bekräftigt er die Frage, "ob und warum Österreich einen Hauptverband der Sozialversicherungsträger braucht". Der Hauptverband liefere ständig Beispiele dafür, dass er eine gute Versorgung der Patienten und eine faire Behandlung der Ärzte "definitiv nicht immer zur Richtschnur seines Handelns nimmt, sondern sich politisch instrumentalisieren lässt".

Auf 169 Seiten bekräftigt Steinhart die Kritik an Einsparungen, an den geplanten Primärversorgungszentren, an den Zuständen in den Spitälern und anderen Baustellen im Gesundheitswesen. Er beklagt, dass die "Demontage des sozialen Gesundheitswesens voll im Gange" sei und die "Gesundheitsversorgung, so wie wir sie lange Zeit kannten und schätzten, ernsthaft in Gefahr" sei.

Die Freiberuflichkeit der Ärzte gerät nach Ansicht des Vizepräsidenten zunehmend unter Druck durch Kommerzialisierung, bürokratische Kontrolle und staatliche Interventionen. Hinter den geplanten Primärversorgungszentren sieht er die politische Absicht, den Gesamtvertrag auszuhebeln, die Ärztevertretung bei Entscheidungsprozessen zu umgehen und Ärzte in Zentren "besser gängeln zu können". Stattdessen fordert er eine Stärkung der Einzelordinationen in Netzwerken bis hin zu "Erweiterten Gruppenpraxen".

Die Elektronische Gesundheitsakte (ELGA) will Steinhart in der jetzigen Form "so lange konsequent in Frage stellen, bis dieses Projekt endlich ausreichend ausgereift ist." Die E-Card sollte mit einem Foto versehen werden.

Um dem Ärztemangel zu begegnen will der Ärztekammer-Vizepräsident nicht nur die Arbeitsbedingungen für die Ärzte verbessern und die Bürokratie abbauen, sondern auch die Aufnahmekriterien für das Medizinstudium überdenken und die Altersobergrenze für Ärzte abschaffen. 1.400 zusätzliche Ärzte mit Kassenvertrag in Österreich hält er für notwendig.