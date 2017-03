Textversion

14.03.2017 | 17:09 | (DiePresse.com)

Tirol hat 24 Personen, die illegal auch den türkischen Pass haben, die österreichische Staatsbürgerschaft aberkannt. In Wien laufen Verfahren gegen 25 eingebürgerte Türken.

Es kommt nicht so oft vor, dass ein sozialdemokratischer Bundeskanzler ein ÖVP-dominiertes Bundesland als Vorbild lobt. Für Christian Kern ist das Tirol mit seiner „Task force“, die Fällen nachspürt, ob in Österreich eingebürgerte Türken illegal weiter den Pass ihrer ursprünglichen Heimat besitzen. Denn dann wird ihnen die österreichische Staatsbürgerschaft entzogen. Offizielle Statistiken gibt es nicht, bloß Schätzungen dass es Tausende Doppelstaatsbürger geben dürfte.

Die Debatte um Auftrittsverbote für türkische Politiker in Österreich hat mit einem Schlag die illegalen Doppelpässe von Türken in den Vordergrund gerückt. Experten sollen jetzt für die Bundesregierung Vorschläge für Verschärfungen erarbeiten, die jetzige Situation sei „unbefriedigend“, meinte Kanzleramtsminister Thomas Drozda (SPÖ) am Dienstag beim Ministerrat.

Tirol nimmt seit einigen Jahren derartige Fälle verstärkt ins Visier. Dies vor allem deswegen, weil der Leiter der Abteilung Staatsbürgerschaft beim Amt der Tiroler Landesregierung, Martin Plunger, das als eine seiner Aufgaben ansehe, heißt es. „Task force“ klingt freilich hochtrabend: Im Wesentlichen kümmert sich eine Mitarbeiterin federführend als Expertin darum kümmert.

Es handelt es sich bei den Prüfungen auch nur um Einzelfälle, bei denen die Behörde von möglichen Doppelstaatsbürgerschaften erfährt. Es ist daher meist Zufall, ob jemand entdeckt wird. Aber „genaues Hinschauen bei anderen Verfahren“, etwa bei Familienzusammenführungen, hilft, schildert eine Mitarbeiterin der Abteilung. Eine lückenlose Kontrolle ist nicht möglich, denn die rechtliche Handhabe für eine Zusammenarbeit mit den türkischen Behörden und damit Informationen fehlen.

Nach dem Staatsbürgerschaftgesetz verliert jemand ex lege die österreichische Staatsbürgerschaft, wenn er willentlich eine fremde Staatsbürgerschaft annimmt. Tatsächlich wurde nach den Daten in Tirol 2015 zehn Personen türkischer Abstammung per Feststellungsverfahren die österreichische Staatsbürgerschaft aberkannt, 2016 waren es 14 Personen. Derzeit laufen weitere zehn Verfahren.

Jährlich 700 Prüfverfahren

Wien führt sogar jährlich rund 700 derartige Feststellungsverfahren durch, wie der „Presse“ in der für Einwanderung und Staatsbürgerschaft zuständigen Magistratabteilung 35 erklärt wurde. 2016 waren es insgesamt 647 Verfahren, im Jahr 2015 insgesamt 740, 2014 liefen 655 Prüfungen.

Es gibt dafür ein eigenes Referat. Dieses wird auch aktiv, wenn es konkrete Verdachtsmomente – etwa im Zuge eines Antrags auf einen neuen Pass – gibt, dass der Betroffene auch eine weitere fremde Staatsangehörigkeit erworben hat. Der zuständige Stadtrat Jürgen Czernohorszky hat die Behörde inzwischen beauftragt, die Zahlen für 2017 auszuwerten. Denn bisher war eine Auswertung der Verfahren nach Nationalitäten auf Knopfdruck im Hinblick auf den Verdacht der von Doppelstaatsbürgerschaften nicht möglich.

Derzeit laufen in Wien 32 Verfahren, in denen geklärt wird, ob die österreichische Staatsbürgerschaft durch Annahme einer fremden Staatsangehörigkeit verloren geht. 25 Fälle davon betreffen laut MA 35 Personen mit türkischem Migrationshintergrund. Beim überwiegenden Teil der Feststellungsfälle geht es allerdings um Verfahren, bei denen Personen geltend machen, dass sie österreichische Vorfahren aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkriegs haben. Die Betroffenen wollen dann wissen, ob sie deswegen die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen.

Von den 647 Überprüfungen im Vorjahr endeten 253 Verfahren positiv, die betroffene Person war Österreicher, 394 endeten negativ. Die zuständige Passbehörde wird daraufhin informiert, die schließlich den Entzug des Reisepasses veranlasst. Die Information geht gleichzeitig auch an die Staatsbürgerschaftsevidenzstelle, um zu verhindern, dass der Betroffene künftig einen österreichischen Pass oder Staatsbürgerschaftsnachweis erhält. Strafen sieht das Gesetz jedoch keine vor.